Samsung onthult ViewFinity S9: 27-inch 5K-monitor voor werk en ontspanning

Samsung breidt zijn ViewFinity-monitorassortiment uit met de wereldwijde beschikbaarheid van de 27-inch ViewFinity S9 (S90PC). De lancering van de ViewFinity S9 versterkt de reeks hoge resolutie-monitoren van Samsung en volgt op de introductie van de ViewFinity S8 (het S80PB-model) in juni 2022, die was uitgerust met een Ultra High Definition (UHD)-resolutie. De nieuwe ViewFinity S9 is geoptimaliseerd met alle tools die nodig zijn in sectoren als grafisch ontwerp en fotografie.

De nieuwe ViewFinity S9 heeft een 27-inch scherm met een resolutie van 5K (5.120 x 2.880) en een werkruimte die 50% groter is dan andere UHD-monitoren, met een uitzonderlijke beeld- en teksthelderheid. Dit biedt professionals de mogelijkheid om te werken aan content met ultrahoge resolutie zonder in te hoeven zoomen, zodat ze hun projecten in 5K kunnen bekijken terwijl al hun bewerkingstools zichtbaar blijven op het scherm.

De ViewFinity S9 biedt veelzijdige connectiviteit voor gebruikers van zowel Mac- als Windows-pc's, met Thunderbolt 4, mini DisplayPort en USB C-inputs. Dankzij de Thunderbolt 4-compatibiliteit kunnen gebruikers apparaten met maximaal 90W opladen en gegevens betrouwbaar en met snelheden tot 40Gbps overdragen.

Met 99% DCI-P3 en 218 ppi biedt de ViewFinity S9 meer verzadigde en levendige kleuren met scherpere details: perfect voor diegenen die moet kunnen vertrouwen op een accurate visuele weergave. Bovendien maakt de helderheid van 600 cd/m2 het gemakkelijk om in bijna elke lichtomgeving te werken. Samsungs kalibratietechnologie helpt gebruikers om de gewenste nauwkeurige kleurweergave in te stellen. Tijdens de productie wordt de kleur van de monitor in de fabriek gekalibreerd voor een ongelooflijke Delta E <21 nauwkeurigheid.

Slimme toevoegingen

De ViewFinity S9 maakt als eerste in deze categorie gebruik van Smart Calibration die je bedient met je smartphone. Gebruikers kunnen het scherm van de ViewFinity S9 makkelijk, nauwkeurig en wanneer ze maar willen afstellen zonder dure, complexe kalibratieapparatuur. Met behulp van de SmartThings-app kunnen ze ervoor kiezen om in de basismodus te kalibreren voor een snelle en eenvoudige aanpassing van de witbalans en gamma-instellingen, of ze kunnen de professionele modus gebruiken voor volledige controle over de kleurtemperatuur, luminantie, kleurruimte en gamma-instellingen.

De monitor is uitgerust met een ingebouwde 4K SlimFit-webcam, die zonder extra kabels of apparatuur wordt aangesloten via een pogo-pin. De hoge resolutie van de camera levert kristalheldere kwaliteit voor videogesprekken via apps als Google Meet. De camera kan worden gekanteld om zich aan te passen aan de hoek van de monitor en Auto Framing zorgt ervoor dat je zichtbaar en in beeld blijft, zelfs wanneer je van positie verandert.

De geïntegreerde Smart TV-apps bieden tot slot een volledige tv-ervaring wanneer het na het werk tijd is om te switchen naar entertainment. Directe toegang tot de populaire streaming-apps en -programma's zonder dat er een aparte PC nodig is, ingebouwde luidsprekers met Adaptive Sound+, dat het ruisniveau automatisch aanpast, en een afstandsbediening maken dit een allround monitor voor zowel werk als ontspanning.