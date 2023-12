Acer zet verder in op CO2-neutraliteit met nieuwe Aspire Vero 16

Acer heeft vandaag zijn streven naar CO2-neutraliteit gedeeld voor zijn Aspire Vero-laptoplijn, met ingang van de nieuwe Aspire Vero 16 (AV16-51P). Om de ecologische voetafdruk van een apparaat te verkleinen worden er in iedere fase van de levenscyclus van een apparaat maatregelen genomen volgens internationale normen voor de berekening van de ecologische voetafdruk en CO2-neutraliteit. Vervolgens worden hoogwaardige CO₂-credits toegepast om CO2-neutraliteit te bereiken.

Al sinds het ontstaan van de serie worden Aspire Vero-laptops milieubewust ontworpen met als doel hun ecologische voetafdruk te verkleinen gedurende hun levenscyclus. Elk proces, vanaf productie tot aan de verpakking en recycling aan het einde van de levensduur van de laptop, is onderzocht en steeds weer verder uitgewerkt om minder uitstoot te realiseren.

De behuizing van de nieuwe Aspire Vero 16 is bijvoorbeeld gemaakt van een mix met meer dan 60% gerecycled plastic (ten opzichte van 30% in de eerste generatie). Daarnaast bevat het oppervlak geen vluchtige organische stoffen, verfstoffen of toevoegingen meer. Voor het oppervlak van het touchpad is Ocean-bound plastic of OBP gebruikt.

Ook zijn er stappen genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen door het afvalmateriaal dat tijdens productie ontstaat, te recyclen en 100% recyclebare verpakkingen te gebruiken. Doordachte vormgeving maakt het mogelijk om de 100% gerecyclede FSC-gecertificeerde papieren doos eenvoudig te hergebruiken.

In januari zal er meer gedetailleerde informatie over de Acer Aspire Vero 16 worden gedeeld in Las Vegas, tijdens CES. Exacte specificaties, prijzen en beschikbaarheid zullen ten slotte variëren per regio.