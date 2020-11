Black Friday pc gaming deals 2020: wat mag je verwachten

Maak je je lijstje klaar voor de Black Friday gaming deals van dit jaar? Laat ons je helpen met wat handige tips zodat jij geld kan besparen.

Nu Amazon Prime Day voorbij is, hebben we een duidelijk idee van de Black Friday deals dit jaar. We verwachten zoals gewoonlijk kortingen op laptops, maar vooral op accessoires zoals headsets en toetsenborden. We hebben dit artikel duidelijk onderverdeeld in categorieën zodat jij snel de beste deals kan vinden.

Voorlopig zijn de vroege Black Friday deals nog schaars, maar we houden ze alvast nauwgezet in de gaten.

Natuurlijk zijn gaming deals slechts een van de vele categorieën. Voor de allerlaatste details verwijzen we je graag door naar onze algemene Black Friday dealspagina, waar je niet alleen belangrijke data, maar ook de allerbeste deals kan vinden.

Vroege Black Friday PC gaming deals 2020 [Nederland]

LG 32GK650F Ultragear voor €299 i.p.v. €399 De LG 32GK650F Ultragear is een gaming monitor voor gamers die op zoek zijn naar een scherm met hoge verversingssnelheid en FreeSync-ondersteuning. Met zijn formaat van 31,5 inch is hij zeker ook groot genoeg en de QHD-resolutie zorgt ervoor dat je alles haarscherp kan zien.Deal bekijken

Samsung 24-inch monitor voor €103,2 i.p.v. €146,96 Deze 24-inch monitor van Samsung is een goed instapmodel voor eender welke gebruiker. Je kan hem aansluiten met een HDMI of VGA-kabel waardoor ook oudere computers geen vervelende tussenstukken nodig hebben. Door de dunne randen ziet de monitor er alsnog wat premium uit ondanks zijn lage prijs.Deal bekijken

Vroege Black Friday PC gaming deals 2020 [België]

LG 32GK650F Ultragear voor €299 i.p.v. €399 De LG 32GK650F Ultragear is een gaming monitor voor gamers die op zoek zijn naar een scherm met hoge verversingssnelheid en FreeSync-ondersteuning. Met zijn formaat van 31,5 inch is hij zeker ook groot genoeg en de QHD-resolutie zorgt ervoor dat je alles haarscherp kan zien.Deal bekijken

Black Friday PC gaming deals: verwachtingen

Als je op zoek bent naar gaming accessoires, hebben we goed nieuws. Jaarlijks zien we hoge kortingen bij bekende merken zoals Razer, Corsair en SteelSeries. Hebben je headset, toetsenbord en muis een upgrade nodig of wil je investeren in een afzonderlijke microfoon? Dan zal je op Black Friday sowieso een deal vinden die je daarbij kan helpen. We zien ook vaak GPU's, CPU's en SSD's kortingen krijgen, dus als je gaming pc wat nieuwe onderdelen nodig heeft, zal je zeker hier ook iets vinden.

We hebben hieronder alvast verschillende categorieën gemaakt voor de deals. We maken hier onderscheid tussen pc-onderdelen, gaming accessoires, gaming laptops, gaming desktops en gaming monitoren zodat jij makkelijk de deals kan vinden die voor jou interessant zijn.

Black Friday pc-onderdelen deals

Black Friday is het perfecte moment om je gaming pc een upgrade te geven. Verwacht alvast kortingen op iets oudere onderdelen, maar 'oud' is hier geen synoniem voor 'slecht'. De meeste gaming CPU's en GPU's van een jaar oud zijn nog steeds ideaal voor games in Full HD, of zelfs 4K, dus laat je hierdoor niet afschrikken.

Onze aanbeveling? Maak alvast een lijstje met verschillende opties voor onderdelen die je graag zou hebben. Eens de deals online komen, kan je er snel bij zijn en de allerbeste deals scoren. Hoewel kortingen op gaming laptops of volledige desktops vaak laag blijven, is de kans groot dat je een geweldige processor of grafische kaart kan vinden. Je kan alvast je vingers kruisen voor kortingen op de nieuwe RTX 3000-serie, maar die kans schatten wij klein in.

Black Friday gaming accessoires deals

Koptelefoons, muizen, toetsenborden en vrijwel alles daartussenin krijgen dit jaar op Black Friday een aantal uitstekende kortingen als we ons mogen baseren op de voorgaande jaren. Dat geldt trouwens ook voor bekende merken zoals Razer, Corsair en SteelSeries!

Black Friday gaming laptop deals

Gaming laptops zijn altijd een van de meest populaire categorieën. Elk jaar zien we een aantal fantastische goedkope gaming laptops bij allerlei retailers. Als je de pc-gaming wereld nog maar net betreedt, dan is een gaming laptop een ideale tussenstap. Je krijgt dan alsnog de draagbaarheid van een laptop samen met de nodige rekenkracht om te gamen.

Laptops van de Lenovo Legion of Acer Nitro reeksen krijgen vaak hoge kortingen waardoor je vaak al een instapmodel op de kop kan tikken voor 750 euro of minder!

Voor gaming desktops zien we ook veel opties, wat handig is als je niet zelf iets in elkaar wilt schroeven. Zowat alle verschillende merken zullen gaming desktop deals hebben, dus of je nu houdt van HP Omen, Alienware of MSI, er zal sowieso iets leuks te vinden zijn.

Black Friday gaming monitor deals

Tot slot hebben we nog de gaming monitor deals die we verwachten op Black Friday. Die zijn natuurlijk essentieel voor desktop gamers, maar kunnen ook een meerwaarde zijn voor laptopgamers die graag een iets groter scherm ter beschikking hebben.

De jaarlijkse upgrades bij monitoren zijn relatief klein, dus hou ook hier de iets oudere monitoren in de gaten en beslis vooraf wat belangrijk voor je is. Heb je liever een groot scherm of is de refresh rate belangrijker voor je? Wil je een meer meeslepende ervaring met een gebogen scherm of hou je meer van traditionele platte schermen? Dit zijn allemaal elementen waarmee je rekening moet houden bij de aankoop van een gaming monitor.