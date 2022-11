Beste Black Friday smartphone aanbiedingen onder 300 euro

Ook in 2022 mogen we weer genieten van spectaculaire kortingen op diverse producten dankzij Black Friday 2022. Net als voorgaande jaren verwachten we veel scherpe deals op smartphones.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan raden we je aan om nu je slag te slaan. Of je nu op zoek bent naar een iPhone, een Samsung Galaxy S22 Ultra, of juist iets goedkoper op de kop wil tikken; met Black Friday zijn er alleen maar winnaars.

Maar misschien zijn een gloednieuwe iPhone of Samsung nét iets te duur voor je, zelfs met Black Friday korting. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar de écht goedkope smartphones. In dit artikel vind je daarom alleen telefoons van verschillende merken die momenteel 300 euro of minder kosten.

Kun je niet wachten om een nieuwe smartphone te kopen? Bekijk dan het overzicht hieronder met de beste Black Friday smartphone deals!

Black Friday smartphone deals onder 300 euro

We verwachten de komende weken tal van mooie kortingen op smartphones te zien en de deals beginnen al binnen te stromen. Blijf deze pagina dus checken gedurende de Black Friday-periode voor de nieuwste en beste deals.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Google

(opens in new tab) Google Pixel 6a van €409 voor €299 (opens in new tab) De Google Pixel 6a was te duur voor wat hij afleverde, maar deze korting brengt daar verandering in. Zijn hoogtepunt is de Google Tensor chip binnenin, die goede cameraprestaties mogelijk maakt. Je zal wel moeten leven met een ondergemiddelde batterij en schermtechnologie.

Motorola

(opens in new tab) Motorola edge 20 van €335 voor €249 (opens in new tab) De Motorola edge 20 is inmiddels een jaar oud, maar voor deze prijs laat je hem moeilijk liggen. Je krijgt een toonaangevende 108MP-hoofdcamera en een 120Hz OLED-display. Dit alles zit in een enorm dun en slank jasje.

(opens in new tab) Motorola moto g72 van €299,99 voor €239 (opens in new tab) [NL] De moto g72 geeft je een krachtige 108MP-camera met een 120Hz-display voor vloeiende animaties. 5G-connectiviteit ontbreekt echter. (BE (opens in new tab))

Samsung

(opens in new tab) Samsung Galaxy A33 5G van €344 voor €266 (opens in new tab) [NL] De Samsung Galaxy A33 5G is een ware budget-topper met 5G en een strak design. Met een Full HD+ AMOLED-scherm ziet elke vorm van media er prachtig uit.

(opens in new tab) Samsung Galaxy A52s van €349 voor €299 (opens in new tab) [NL] De Samsung Galaxy A52s geeft je sowieso al het beste van Samsung in een goedkoop jasje en daar komt nu extra korting bovenop. Belangrijke punten zijn de 5.000mAh-batterij en het kraakheldere 120Hz OLED-scherm. (BE (opens in new tab))

OnePlus

(opens in new tab) OnePlus Nord CE 2 Lite van €299 voor €199 (opens in new tab) [NL] De OnePlus Nord CE 2 Lite heeft een groot 120Hz-display en een batterij van 5.000mAh die makkelijk meer dan een dag meegaat. Combineer dat met 128GB opslag en 100 euro korting voor een onweerstaanbare deal. (BE (opens in new tab))

(opens in new tab) OnePlus Nord CE 2 van €359 voor €239 (opens in new tab) [NL] 5G-connectiviteit en 65W-snelladen zijn de hoogtepunten van de Nord CE 2. Daarnaast krijg je nog een mooi 90Hz-display zodat alles er vloeiend uitziet. (BE (opens in new tab))

Xiaomi, Poco & Redmi

(opens in new tab) Poco X4 Pro van €299 voor €249 (opens in new tab) [NL] Met zijn 120Hz-display en 108MP-camera zit je zeker goed met de Poco X4 Pro. Je krijgt zelfs toegang tot 5G-netwerken met deze telefoon.