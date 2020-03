De beste gratis PDF - Word converter: Zo zet je je PDF om naar een Word-bestand

Met een PDF naar Word converter wordt het bewerken van PDF's een makkie. Als je eenmaal je PDF's hebt omgezet, kun je ze gemakkelijk bewerken met Microsoft Word net als dat je met een gewoon tekstdocument zou doen.

Niet alle PDF naar Word converters werken op dezelfde manier. Sommigen halen alleen de tekst uit de PDF en niet de afbeeldingen, terwijl anderen speciale lettertypen en opmaak niet meenemen.

We hebben de allerbeste gratis PDF naar Word converters uitgekozen, die je bestanden zo goed mogelijk omzetten en zoveel mogelijk details bewaren.

Als je je PDF's wat uitgebreider wil bewerken, bekijk dan ook eens onze handleiding: De beste gratis PDF editor van 2020 die het aanpassen van PDF's heel gemakkelijk maakt.

De beste gratis PDF naar Word converters in één oogopslag

Beeld: WPS/Shutterstock (Image credit: WPS/Shutterstock)

1. WPS PDF to Word Converter

Een nauwkeurige en indrukwekkende gratis PDF naar Word converter

Stapelverwerking

Nauwkeurige conversie

Limiet van vijf pagina's

WPS PDF to Word Converter is een gloednieuwe tool van de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor onze favoriete gratis office software, WPS Office. Het is ongelooflijk makkelijk in gebruik, sleep het bestand in het hoofdscherm van de software, selecteer het export format (opties zijn onder andere DOC, DOCX en RTF) en klik dan op 'Start'.

Omdat het een desktop app is, is WPS PDF to Word Converter merkbaar sneller dan online tools, en kan het bestanden in groepen verwerken. De gratis editie zet PDF's om tot aan vijf pagina's, dus als je grotere documenten wilt omzetten moet je het opdelen met een tool als PDFSAM Basic. Als alternatief kun je ook de premium versie van WPS PDF to Word Converter gebruiken, deze kost ongeveer 20 dollar en dan kun je een onbeperkt aantal pagina's omzetten.

De geëxporteerde Word documenten zijn heel indrukwekkend, en met gemak de beste van alle PDF naar Word converters die we hebben getest. De afbeeldingen werden behouden en goed uitgelijnd, de tekstopmaak is bewaard gebleven en de lettertype stijlen werden nauwkeurig weergegeven. WPS PDF to Word Converter is de beste gratis PDF naar Word converter.

Beeld: Wondershare/Shutterstock (Image credit: Wondershare/Shutterstock)

2. Wondershare PDFElement

Een volledige PDF conversie suite in een keurig ontworpen pakket

Afbeeldingen blijven mooi behouden

Ondersteunt ook andere bestandstypes

Limiet van vijf pagina's

Om de gratis versie van Wondershare PDFElement te krijgen, selecteer je 'Downloads' uit het menu bovenaan de pagina, en selecteer je de versie voor Windows of Mac, afhankelijk van je besturingssysteem.

Je kunt maar vijf documenten tegelijkertijd omzetten, als je deze gratis PDF naar Word converter gebruikt en je bent gewaarschuwd als je omgezette documenten watermerken bevatten. Het watermerk is alleen een beeld dat geplaatst is over de andere pagina onderdelen, dan kan het gemakkelijk verwijderd worden door erop te klikken en 'Delete' te selecteren.

De pagina opmaak blijft consistent aan het origineel, en hoewel een aantal tekstvakken en afbeeldingen wat verplaatst moesten worden, werd alle content succesvol omgezet. We hadden een beetje geluk met de documenten die geen standaard lettertypen bevatten, maar die zijn gemakkelijk te wijzigen in elke tekstverwerker.

Als je Wondershare PDFElement frequent gebruikt, is de premium versie vrij betaalbaar, en zal deze de behoefte naar het splitsen van grotere PDF's in delen van vijf pagina's voordat ze worden omgezet, wegnemen.

Beeld: Online OCR/Shutterstock (Image credit: Online OCR/Shutterstock)

3. Free Online OCR

OCR maakt documenten die er perfect uitzien met een kleine aanpassing

Kan gescande documenten omzetten

Produceert bewerkbare teksten

De opmaak gaat soms verloren

Zoals de naam al doet vermoeden, is Free Online OCR een gratis PDF naar Word converter die optische karakter herkenning gebruikt om teksten in PDF's te identificeren. Dit betekent dat het werkt met gescande documenten net als originele bestanden - belangrijk als je een geprint document wil omzetten en bewerken van bijvoorbeeld een college.

Free Online OCR kan alleen een bestand tegelijkertijd omzetten, tot aan 5GB in grootte. Selecteer je PDF, kies een taal, kies een format (Microsoft Word, Excel of gewone tekst) en voer dan de Captcha in om de conversie te starten.

Na een paar seconden, ontvang je een link om het omgezette bestand te downloaden. In tegenstelling tot sommige web apps hoef je geen e-mailadres in te voeren, en te wachten tot je de link in een e-mail ontvangt.

Uit onze testen is gebleken dat Free Online OCR onze PDF opmaak goed kon behouden, en tekst toonde in bewerkbare kolommen. We waren met name onder de indruk van het beeld dat geformatteerd werd als kop, en op zijn plek werd gehouden.

De beperkingen van OCR zijn op een aantal plekken te zien, tekst op gekleurde achtergronden werd niet altijd herkend en er waren een paar vervelende tabbladen en uitlijningen. Al was er niet veel aanpassing nodig om het Word document er net zo uit te laten zien als de PDF. Free Online OCR is een zeer indrukwekkende gratis PDF naar Word converter. We hadden alleen gehoopt dat het beschikbaar was als desktop app, zodat we geen bestanden één voor één hoefden te uploaden.

Beeld: Nitro/Shutterstock (Image credit: Nitro/Shutterstock)

4. Nitro PDF to Word Converter

Perfect voor teksten, maar geen goede keuze voor documenten met veel afbeeldingen

Stapelverwerking

Tekst wordt goed omgezet

Maar vijf conversies per maand

Er zijn twee versies van Nitro PDF to Word Converter, een desktop app voor Windows en een online versie, maar alleen de laatstgenoemde kun je altijd gratis gebruiken.

Je kunt meerdere bestanden uploaden en er is een goede keuze uit import- en exportbestanden (inclusief Word, PowerPoint en Excel), maar er zijn een aantal significante nadelen. In tegenstelling tot Free Online OCR, stuurt Nitro PDF naar Word Converter je omgezette bestand naar je toe via de mail, en elk e-mailadres is beperkt tot vijf conversies per maand, een vrij streng limiet die het nut ervan ernstig beperkt.

De tekst was mooi bewaard gebleven in ons omgezette bestand, inclusief de lijnen tussen kolommen, wat een aangename verrassing was, maar de hoofdafbeelding overleefde de verandering van het format niet. Er waren ook een aantal opstandige ruimtes en regeleindes, toen we deze gratis PDF to Word converter gebruikten. Hoewel het niet lang duurt voordat je deze hebt gecorrigeerd.

Beeld: PDF to Word Converter/Shutterstock (Image credit: PDF to Word Converter/Shutterstock)

5. UniPDF

Werkt goed met simpele documenten, maar heeft moeite met de opmaak

Beelden blijven nauwkeurig bewaard

Sommige tekstopmaak gaat verloren

Limiet van drie pagina's

UniPDF is een desktop app, wat betekent dat het de problemen van trage upload- en downloadsnelheden vermijdt die met online tools worden geassocieerd. En het betekent dat je je documenten niet hoeft toe te vertrouwen aan een derde partij, die ze misschien bewaart.

De proefversie van deze gratis PDF naar Word converter kan alleen drie pagina's omzetten, om meer om te zetten moet je of upgraden naar een betaalde versie, of je PDF opsplitsen door het gebruik van een tool als PDFsam en dan de resulterende Word documenten opnieuw combineren.

Uit onze testen bleek dat UniPDF de algemene look van onze magazine pagina had behouden, inclusief afbeeldingen maar het had moeite met complexe tekstopmaak. Kolommen liepen door elkaar, en in sommige gevallen had de omgezette tekst een heel ander formaat dan het origineel, wat het lastig maakte om het aan te passen. Een paar letters misten ook hier en daar, wat ons nogal wat werk opleverde om dit te herstellen en het Word document in een functionele staat te krijgen.