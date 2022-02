Beste laptops tot 500 euro: de beste budgetlaptops van dit moment

Heb je geen zin om een maandsalaris uit te geven aan een nieuwe laptop? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze gids behandelen we de beste laptops tot 500 euro. Apparaten in deze prijsklasse zijn echt niet meer zo traag of slecht als jaren geleden, toen je wel degelijk meer geld moest betalen voor soepele prestaties.

Alle geselecteerde laptops hieronder bieden meer dan genoeg power aan voor alledaagse werkzaamheden. Daarnaast hoef je ook niet bang te zijn dat deze apparaten niet opgewassen zijn tegen een stootje. Dit alles haal je in huis zonder de hoofdprijs te hoeven betalen. Met alle kosten die je bespaart kun je bijvoorbeeld een fijne muis, toetsenbord of gaming-headset.

Geen behoefte aan veel prestatiekracht of grafisch intensieve taken? Dan is een Dell XPS 15 bijvoorbeeld overbodige luxe. Een laptop tot 500 euro is doorgaans krachtig genoeg voor alledaagse taken. Of je nu iets voor thuis zoekt, een portable voor school, of een draagbaar model om overal mee naartoe te nemen, met de exemplaren hieronder zit je gegarandeerd goed.

1. Microsoft Surface Go 2 De beste laptop tot 500 euro Specificaties Processor: Intel Pentium Gold 4425Y Grafische kaart: Intel HD Graphics 615 RAM: 4GB - 8GB Scherm: 10.5-inch 1,800 x 1,200 PixelSense touchscreen Opslag: 64GB SSD - 128GB SSD Redenen om te kopen + Betaalbaar + Licht en makkelijk in gebruik Redenen om te vermijden - Geen Touch Cover of stylus inbegrepen - Basismodel niet heel krachtig

De Microsoft Surface Go 2 mag dan niet de traditionele laptop zijn die je gewend bent, maar waarschijnlijk voldoet deze laptop aan jouw eisen als je zoekt naar een compacte, draagbare optie. Met een Windows 10 S-modus uit de doos krijg je een degelijk besturingssysteem waar je bekende apps kunt gebruiken, zoals Microsoft Office en Adobe Photoshop. Als je laptop documenten bewerken moet aankunnen, alsook het verzenden van mails, videoconferenties, en wat licht gamen en fotobewerken, dan is de Microsoft Surface Go 2 een interessante optie.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Go 2

14. Lenovo IdeaPad Chromebook Duet De beste goedkope Chromebook Specificaties CPU: MediaTek P60T Grafische kaart: RM G72 MP3 RAM: 4GB LPDDR4X Scherm: 10,1 inch, 1.920x1.200 IPS touchscreen, 400 nits Opslag: 128GB eMMC Redenen om te kopen + Uitstekende batterij + Erg goedkoop + Innovatieve vormfactor Redenen om te vermijden - Klein toetsenbord - Niet de snelste

De Lenovo IdeaPad Chromebook Duet is een koopje te noemen. Voor een pak minder dan 500 euro ben je in het bezit van een multifunctioneel apparaat voor werk en entertainment. Je kan hem zowel als tablet gebruiken voor entertainment als voor wat productiviteit door de meegeleverde toetsenbordcover. De batterijduur is eveneens erg goed. Dankzij de krachtige ARM-processor geniet je van tot wel 21 uur batterijduur. Hoewel het toetsenbord en trackpad misschien niet heel super zijn, maakt het FHD+ display veel goed.

Lees de volledige review: Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

3. HP Chromebook 14 Een optimale prijs-kwaliteitverhouding Specificaties Processor: Intel Celeron N2840 – N2940 Grafische kaart: Intel HD Graphics RAM: 2GB – 4GB Scherm: 14 inch HD (1.366 x 768) BrightView Opslag: 16GB – 32GB eMMC Redenen om te kopen + Uitstekend toetsenbord + Levendig scherm Redenen om te vermijden - Trager dan de concurrentie - Matige batterijduur

Ook de HP Chromebook 14 is een model dat de perfecte balans tussen prestaties en een goedkope prijs weet neer te zetten. Hoewel hij sterk op de Acer Chromebook 15 lijkt, is dit model van HP net iets compacter. Een felblauwe afwerking en een mooi scherm maken hem tot een geweldige Chromebook.

We zijn vooral onder de indruk met hoe slank en licht het apparaat is. Dat maakt hem uitermate geschikt voor iedereen die een draagbare laptop zoekt. In tegenstelling tot enkele andere Chromebooks zijn er bij dit model meer dan genoeg poorten beschikbaar, waaronder HDMI-out, USB 3.0 en een microSD-kaartslot. Dat maakt dit apparaat een zeer capabele laptop voor de prijs.

Lees de volledige review: HP Chromebook 14

4. Acer Chromebook 314 Een topper van een Chromebook Specificaties Processor: Intel Celeron N4000 Grafische kaart: Intel UHD Graphics 600 RAM: 4GB Scherm: 14 inch LED (1366 x 768) Opslag: 32GB eMMC Redenen om te kopen + Excellente batterijduur en prestaties + Helder, levendig scherm Redenen om te vermijden - Geen touchscreen - Geen vingerafdrukscanner

Als je zoekt naar een budgetlaptop die jou veel waar voor je geld biedt, dan is de Acer Chromebook 314 een slimme optie voor minder dan 500 euro. Hij is makkelijk in gebruik, betrouwbaar, en heeft een mooi display en sterke batterijduur (maximaal 12 uur). Het heldere, strakke 14 inch display geeft je meer schermoppervlak voor je productiviteit. Verder is het toetsenbord heel prettig in gebruik. Het is vooral het totaalplaatje waardoor we fan zijn van deze Chromebook.

Lees de volledige review: Acer Chromebook 314

5. Acer Chromebook Spin 311 Veelzijdige en leuke kleine Chromebook voor werk en ontspanning Specificaties Processor: Intel Celeron N4000 Grafische kaart: Intel HD Graphics 600 RAM: 4GB Scherm: 11,6 inch, HD (1.366 x 768) IPS, touchscreen Opslag: 64GB flashgeheugen Redenen om te kopen + Goed ontwerp en degelijke bouwkwaliteit + Fijn formaat + Uitstekend touchscreen en flip-mechanisme Redenen om te vermijden - Dikke randen verminderen de werkelijke schermgrootte

Als veelzijdigheid een topprioriteit is, zoek dan niet verder dan de Acer Chromebook Spin 311. Deze alleskunner heeft alles in zich om een geweldige Chromebook te zijn, van een goede batterijduur tot een robuuste bouw en een solide bruikbaarheid. De Acer Chromebook Spin 311 gaat nog verder met zijn indrukwekkende veelzijdigheid, dankzij de overvloed aan poorten, het 2-in-1-ontwerp, het draagbare formaat en het uitstekende touchscreen. Het apparaat beschikt ook over een toetsenbord en een touchpad die niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook prettig in gebruik. Dat is zeldzaam in een machine voor deze prijs.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 311

6. HP Chromebook x360 Betaalbare 2-in-1 Chromebook Specificaties Processor: Intel Celeron – Intel Pentium Gold Grafische kaart: Intel UHD Graphics 600 – 605 RAM: 4GB - 8GB Scherm: tot 14 inch, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, micro-edge, anti-reflectie scherm Opslag: 64GB eMMC Redenen om te kopen + Hybride vormfactor met touchscreen + Degelijke geïntegreerde grafische kaart Redenen om te vermijden - Hogere configuraties komen met een flinke meerprijs

De HP Chromebook x360-serie is gericht op de educatieve markt. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de x360 vrij voordelig geprijsd is, zodat studenten deze laptop kunnen veroorloven. Het 12 inch touchscreen maakt dit een draagbaar product. Licht, maar nog steeds prima te gebruiken.

Het grote minpunt hier is de lage resolutie (1366 x 921), maar de 3:2 beeldverhouding maakt het browsen en schrijven wel tot een relaxte ervaring. Hij is vouwbaar tot een tablet, biedt diverse poorten en komt met een stylus.

Lees de volledige review: HP Chromebook x360

7. Dell Inspiron 15 3000 Betaalbare laptop met nieuwe specs Specificaties Processor : Tot 11e gen Intel Core i5-1135G7 Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics RAM: Tot 12GB DDR4 2666MHz Scherm: 15,6 inch FHD (1920 x 1080) antireflectie LED Backlight WVA Display Opslag: 256GB M.2 PCIe NVMe SSD Redenen om te kopen + Prima specs + FHD display + Lichtgewicht voor de prijs Redenen om te vermijden - Geen USB-C - Hogere configuraties boven 500 euro

De Dell Inspiron 15 3000-modellen bieden veel waarde voor hun geld, voornamelijk de modellen tot 500 euro. Je krijgt relatief nieuwe specs, zoals een 11e generatie Intel Core-chipset. Je moet niet verwachten dat je uitzonderlijk snelle prestaties tot je beschikking krijgt, maar voor het geld wat je betaalt zal je vast en zeker tevreden zijn.