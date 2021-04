OnePlus Watch review

De OnePlus Watch maakt indruk met zijn prachtige AMOLED-display en fast and smooth navigatie. De smartwatch heeft misschien niet de mogelijkheden die WearOS kan bieden, maar binnen hun eigen OS heeft OnePlus gezorgd dat de gemiddelde gebruiker niets tekort komt. Dit en de scherpe prijs maakt dat de Watch een prima accessoire is voor iedereen die al een OnePlus-telefoon heeft en voor de eerste keer een smartwatch wil aanschaffen, of voor iedereen met een Android-telefoon in het algemeen.

De OnePlus Watch werd vorige maand aangekondigd samen met de OnePlus 9-serie. De smartwatch ziet er echter niet alleen goed uit, ze presteert ook even fast and smooth als je van OnePlus gewend bent. Al is er hier en daar nog wat werk aan de winkel.

Aangezien we het in Europa zonder de OnePlus TV moeten doen, is de OnePlus Watch ongetwijfeld ons meest geanticipeerde OnePlus-product van het jaar en zelfs van 2020, toen de geruchtenmolen van start ging. De verwachtingen waren dan ook hoog en toen de aankondiging er eindelijk kwam waren we niet helemaal zeker of deze zouden ingelost worden. Reden daarvoor was vooral de lage prijs van 159 euro, omdat die bij concurrenten zoals Samsung tot wel 100 euro hoger ligt. De OnePlus Watch moest ons dus overtuigen dat ze bij high-end vlaggenschepen zoals de OnePlus 9 en 9 Pro past.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Watch releasedatum en prijs

De OnePlus Watch komt bij de lancering in één maat en configuratie: 46mm wijzerplaat met 1GB RAM en 4GB opslag, en één kleur: Midnight Black.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de OnePlus Watch in de Benelux in de verkoop gaat, onder andere in de webshop van OnePlus zelf. De adviesprijs is wel bekend: voor 159 euro haal je de smartwatch binnenkort in huis.

Ontwerp

Op het vlak van design waren we alvast aangenaam verrast. Het gaat om een ronde smartwatch van 46mm (46,4 x 46,4 x 10,9 millimeter) opgemaakt uit roestvrij staal of kobalt legering als je voor de Cobalt Limited Edition kiest. De Watch weegt 45 gram zonder strap, wat 7 gram meer is dan de Garmin Venu Sq. Het verschil is merkbaar, maar enkel als je ze in je hand neemt en persoonlijk verkiezen we zelfs de meer premium feel van de OnePlus Watch.

De strap bestaat uit fluorelastomeer, wat ons even weinig zegt als jou, en zich vertaalt in een rubberen bandje zoals je dat bij de meeste sportwatches kan verwachten. De sluiting is echter anders en volgt niet het klassieke idee van een gesp met metalen pinnetje dat je door de armband steekt. In plaats daarvan stop je het uiteinde van buiten naar binnen door een lus, waardoor het einde van de strap zich direct tegen je pols bevindt. Vervolgens druk je een metalen bolletje door een van de voorziene gaten.

Het is even wennen en zal waarschijnlijk altijd iets meer tijd kosten, maar het heeft ook een groot voordeel. De strap is aan de buitenkant namelijk veel gladder en het gebrek aan een metalen gesp zorgt ervoor dat deze ook niet in je pols gedrukt wordt wanneer je aan het typen bent. De Cobalt Edition komt met een lederen strap, maar op het moment van schrijven is niet duidelijk of deze hetzelfde mechanisme heeft.

(Image credit: Sven Van Herck)

Display

We hebben al te vaak een smartwatch de revu zien passeren met heel wat functies, maar een bijzonder teleurstellende gebruikservaring. OnePlus zet hier hard op in wanneer het op hun smartphones aankomt (met OxygenOS bijvoorbeeld) en we hoopten dan ook dat het deze focus zou doortrekken naar de Watch.

Gelukkig is dat het geval. Het AMOLED touchscreen-display van 1,39 inch uitgerust met 2,5D gebogen glas zorgt voor een visuele ervaring die gelijk is aan die van een smartphone uit de OnePlus 9-serie. De kleurweergave is prima en dat merk je aan de kleurrijke icoontjes en de weergave van je eigen foto’s die je als wijzerplaat kan instellen. De helderheid is dan weer automatisch in te stellen of kan vastgezet worden op laag/medium/hoog.

Haperende overgangen tussen functies storen mij persoonlijk het meeste bij veel van de smartwatches die ik al getest heb, maar gelukkig is daar geen sprake van bij de OP Watch. Fast & Smooth is al langer een van de kernwaarden van OnePlus en ik ben enorm tevreden dat deze goed geïmplementeerd zijn. Swipen tussen menu’s gaat razendsnel, het weergeven van de snelle instellingen door naar beneden te swipen evenzo en notificaties verschijnen meteen wanneer je naar boven swipet.

Rechts zijn er twee knoppen voorzien, een hoofdknop die je naar het app overzicht brengt en een functietoets die je naar wens kan koppelen. Beide knoppen zijn makkelijk in te drukken pakken aangenamer in gebruik dan de kleine knopjes die we op de Polar Vantage M2 zagen. Mogelijk kan OnePlus hier nog dubbeltik functionaliteit aan toevoegen voor nog snellere toegang tot bepaalde onderdelen.

(Image credit: Future)

Geen WearOS

Natuurlijk moet de achterliggende software ook mee willen om van een smartwatch een succes te maken. OnePlus koos niet voor Google’s WearOS, maar voor een eigen OS aangestuurd via de OnePlus Health-app. Het gevolg van die keuze is dat je beperkt bent in functionaliteit omdat je niet zomaar nieuwe apps kan downloaden. Google Fit wordt bijvoorbeeld wel ondersteund, maar Strava dan weer niet en ook andere handige apps zoals Google Maps of Spotify moet je missen.

Nu, bij een high-end smartwatch zou dit een enorm gemis zijn en waarschijnlijk voldoende om voor een andere fabrikant te kiezen, maar we moeten in dit geval een stap terug nemen. De OnePlus Watch kost immers maar 159 euro en zal voor veel potentiële gebruikers hun allereerste smartwatch worden. De doelgroep voor de Watch is immers niet de sportfreak of de smartwatch power-user, maar de gemiddelde consument die nu reeds een OnePlus-telefoon heeft en daar graag een betaalbaar accessoire aan wil toevoegen. Voor deze gebruikers opent de OnePlus Watch de deur naar heel wat nieuwe mogelijkheden, waaronder het opnemen van je telefoon, het afspelen en pauzeren van muziek, het meten van je hartslag en het tracken van stappen en je workouts.

We hebben de Watch nu een kleine week gebruikt en moeten toegeven dat de aanwezige functionaliteit voldoende is. Wel hopen we dat OnePlus ze regelmatig van updates voorziet en zo meer mogelijkheden creëert, want er is ook veel potentieel.

OnePlus Health

Om de OnePlus Watch te gebruiken heb je de Health-app nodig. Verbinden met de app is zeer eenvoudig, al hadden wij initieel een probleem omdat de Watch en onze OnePlus 9 Pro niet in dezelfde taal ingesteld waren. Iets dat een update van de app waarschijnlijk zal verhelpen. Normaal ben je echter in enkele tikken verbonden en kan je aan de slag.

Binnen de app heb je toegang tot heel wat functionaliteit, zoals het beheren van de apps die meldingen mogen tonen op je Watch en het selecteren van je favoriete wijzerplaten (die je hier kan toepassen of op de Watch zelf). Je gebruikt de app ook om muziek over te zetten naar het interne geheugen van de Watch, dat 2GB beschikbaar heeft. De overdrachtsnelheid via Bluetooth is niet de beste en je hebt mp3-bestanden van je muziek nodig, maar het is handig dat je je telefoon kan thuislaten wanneer je een rondje gaat lopen. De ingebouwde luidspreker wordt enkel gebruikt voor inkomende telefoontjes, dus draadloze oortjes zoals de OnePlus Buds Z heb je in dat geval wel nodig.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Sven Van Herck) OnePlus Health Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Sven Van Herck) OnePlus Health Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Sven Van Herck) OnePlus Health

Zoals bij elke smartwatch kan je uiteraard ook je workouts bijhouden, tot wel 110 verschillende soorten (die momenteel nog niet allemaal beschikbaar zijn. Even wachten op de eerste update is de boodschap). Populaire sporten, zoals rennen, wandelen, fietsen, yoga en zelfs zwemmen (IP68 waterbestendigheid is voorzien) kunnen allemaal opgenomen (GPS is ook voorzien) en nadien geraadpleegd worden. Doe je dat via de app, dan krijg je een overzicht van de duur, verbruikte calorieën en je hartslag tijdens de training. Enorm uitgebreid is het niet, maar meer dan prima voor de occasionele sporter.

Blijf je liever in bed liggen in plaats van naar buiten te gaan, dan kan je dankzij de Watch ook inzichten krijgen in je slaap. Grafisch krijg je een overzicht van de momenten van diepe slaap en lichte slaap en de app combineert die gegevens met je hartslag en bloedzuurstofgehalte om suggesties te geven over je slaap. Het is nuttige informatie die je doet nadenken over je gewoontes.

Gebruikservaring

Wij zijn enorm tevreden met de bouwkwaliteit en gebruikservaring die de OnePlus Watch biedt voor zijn prijs, maar er zijn zeker ook zaken die beter kunnen. Zo licht het scherm bijvoorbeeld niet op wanneer er een notificatie binnenkomt, waardoor je naar een zwart scherm komt te kijken na het voelen van de trilling. Je kan het scherm wel activeren door je pols te bewegen, maar dan moet je nog steeds naar boven swipen om notificaties te lezen. Er zijn dus te veel stappen nodig om je meldingen te raadplegen en dat hopen we in een toekomstige update aangepast te zien.

De Nederlandse vertaling van de OnePlus Watch is ook teleurstellend en is duidelijk niet door iemand gedaan die dagelijks Nederlands gebruikt. Zo hadden we geen idee wat de knop Stilleggen deed met notificaties tot we het Engelse Close zagen en de reminder die je aanspoort om te bewegen had het steeds over Laten trainen beginnen. Het is iets dat we ook al eens merken in OxygenOS en makkelijk te voorkomen is.

(Image credit: OnePlus)

Batterijduur

Over de batterijduur hebben we ook niet te klagen. Afhankelijk van de helderheid die je kiest en hoe vaak je de GPS gebruikt zal deze variëren, maar tijdens een normale doordeweekse dag gebruikten wij maar rond de 5-6 procent van de accu. De beloofde 14 dagen standby tijd is dus zeker te halen. Warp Charge zorgt er bovendien voor dat je na 20 minuten opladen alweer een week verder kan.

Moet ik de OnePlus Watch kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een smartwatch zoekt die minstens een week meegaat

De OnePlus Watch kent een bijzonder sterke batterijduur. Bij hevig gebruik is een week best mogelijk, en bij lichter gebruik zijn de beloofde 14 dagen zelfs in zicht.

Je een betaalbare smartwatch nodig hebt

De OnePlus Watch is niet goedkoop, maar zeker niet zo duur als de prijzige concurrenten van de markt, zoals de Galaxy Watch 3 of Apple Watch 6.

Je een classy smartwatch wilt

De OnePlus Watch ziet er bijzonder gelikt uit. De smartwatch is wat aan de grote kant, maar valt zeker niet in negatieve zin op.

Koop hem niet als...

Je apps nodig hebt op je smartwatch

Een van de grootste tekortkomingen van de OnePlus Watch is dat je geen WearOS- of watchOS-apps kunt installeren.

Je meer connectiviteit zoekt

De OnePlus Watch verbindt met jouw smartphone en bluetooth koptelefoon, maar een écht groot ecosysteem is er niet. Dan kun je beter voor een Apple Watch gaan.

Je een klein horloge zoekt

Linksom of rechtsom, de OnePlus Watch is groot. Met een 46mm case is het een van de grootste smartwatches op de markt.