Black Friday-korting op de Pixel 10 en Galaxy S25: welke moet je kopen?

De Black Friday Deals vliegen in het rond. Hoewel er geen geweldige deals op recente iPhones te vinden zijn, hebben Android-gebruikers meer geluk. Twee populaire Android-smartphones, de Google Pixel 10 en Samsung Galaxy S25, genieten momenteel van mooie kortingen.

Deze twee telefoons hebben best wat gelijkenissen. Zo zijn ze beide vrij compact, hebben ze drie camera's achteraan, zitten ze volgepropt met AI-functies en ontvangen ze zeven jaar software-updates. Nu ze ongeveer evenveel kosten door de Black Friday-kortingen kan de keuze lastig worden. Wij helpen je een handje.

De verschillen en overeenkomsten

(Image credit: Blue Pixl Media)

Een belangrijk verschil tussen de Galaxy S25 en Pixel 10 zijn de prestaties en camera's. De Samsung Galaxy S25 heeft namelijk de krachtige Snapdragon 8 Elite-chip, terwijl de Pixel 10 de tragere Tensor G5 bevat. Op vlak van camera's wint de Pixel 10 dan weer met zijn periscoopcamera met 5x optische zoom, terwijl de Galaxy S25 slechts 3x optische zoom biedt. De hoofdcamera's en groothoekcamera's liggen dichter bij elkaar, al heeft Google toch een kleine voorsprong.

Op vlak van duurzaamheid zijn de verschillen haast onbestaande. Beide telefoons gebruiken Gorilla Glass Victus 2 op de voor- en achterkant, terwijl het frame van aluminium is gemaakt. De waterbestendigheid is ook identiek (IP68) en ze kunnen daarom een plons in het water met gemak overleven. De Galaxy S25 is wel wat dunner en lichter dan de Pixel 10.

De batterijduur verschilt wel. De Pixel 10 heeft een 4.970mAh-batterij, terwijl de Galaxy S25 een 4.000mAh-batterij heeft. Hoewel de batterijcapaciteit niet altijd alles zegt over de batterijduur, gaat de Pixel 10 wel degelijk wat langer mee. Twee dagen gebruik op één lading is bij deze telefoons echter niet mogelijk.

De software is een ander verschil. De Pixel 10 draait een vrij schone versie van Android 16 waar AI centraal staat. Extra apps, bloatware en dergelijke vind je hier niet. De Galaxy S25 draait daarentegen One UI 8 dat qua look en feel sterk afwijkt. Samsung voegt ook een hele hoop eigen apps toe en hier heb je wel enigszins last van wat bloatware. Net zoals bij Google staat AI hier centraal.

Wil je goede camera's of pure kracht?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Er is geen onbetwiste winnaar in dit duel. De doorslaggevende factor ligt bij jouw persoonlijke voorkeur. Als je de allerbeste prestaties wil en veeleisende games wilt spelen, is de Galaxy S25 de beste keuze. Wie daarentegen ver wil inzoomen en eenvoudige software wil, kiest beter voor de Pixel 10.

Er zijn nog andere factoren die je op het eerste gezicht misschien niet ziet, maar wel je keuze kunnen bepalen. Zo heeft de Pixel 10 achteraan ingebouwde magneten, die "PixelSnap" heten. Dit werkt hetzelfde als het MagSafe-systeem dat Apple gebruikt sinds de iPhone 12. Het handigste is dat een MagSafe-accessoire, zoals een oplader, ook magnetisch vastklikt op de Pixel 10. Als je een hele collectie MagSafe-accessoires hebt, is de Pixel 10 daarom mogelijk interessanter.

De Galaxy S25 heeft daarentegen geen ingebouwde magneten, maar ondersteunt wel omgekeerd draadloos opladen. Daarmee kan je andere apparaten, waaronder ook draadloze oortjes, opladen op de achterkant van de telefoon. Dit is geen functie die je dagelijks zal gebruiken, maar het kan heel goed van pas komen als de telefoon van een vriend(in) plots een lege batterij heeft.

Een laatste punt is de opslagcapaciteit. De Pixel 10 is verkrijgbaar met 128GB en 256GB opslag, terwijl de Galaxy S25 nog een variant met 512GB opslag heeft. Je kan het geheugen in beide gevallen niet uitbreiden met een microSD-kaart, dus als je meer dan 256GB opslag nodig hebt, kom je automatisch uit bij de Samsung.

Hieronder hebben we de beste deals voor elke configuratie van de Galaxy S25 en Pixel 10 op een rijtje gezet.