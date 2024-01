Recensione Hisense 32A5K QLED

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

L'Hisense A5K è un televisore da 32 pollici uscito nel 2023 che si basa su un pannello QLED Full HD (1080p) ed è dotato della piattaforma smart TV VIDAA di Hisense. Il prezzo dell'Hisense 32A5K è di circa 249 euro.

Hisense produce alcuni dei migliori televisori sul mercato per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. L'Hisense 32A5K segue questa tendenza, anche se non nella misura dei suoi fratelli Mini LED di fascia più alta.

La qualità dell'immagine è uno dei punti di forza dell'Hisense 32A5K. Dopo aver passato in rassegna le diverse modalità d'immagine preimpostate, Cinema Day è risultata la più accurata (anche se Cinema Night si è rivelata ottima per un'immagine più scura), ma anche l'opzione Standard offre buona qualità per chi cerca un'immagine più luminosa.

Con i programmi televisivi a definizione standard, la qualità dell'immagine risulta accettabile. La sfocatura è minima e le texture sono abbastanza pulite, anche se l'upscaling HD non aggiunge nulla all'immagine.

Passando ai programmi televisivi e ai film in alta definizione, abbiamo guardato Star Wars in streaming su Disney Plus e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità delle immagini. I colori sono intensi e vibranti, con i rossi della scena del combattimento nella sala del trono incredibilmente accurati e decisi. Anche le texture si sono rivelate molto buone come i toni della pelle, molto fedeli alla realtà.

Quando si tratta di colori, l'Hisense A5K è oggettivamente buono.

Subito dopo abbiamo guardato The Batman su un normale Blu-ray utilizzando un lettore Panasonic DP-UB820 per testare i livelli di nero dell'A5K. L'Hisense utilizza un display QLED standard senza local dimming, quindi non siamo rimasti sorpresi quando abbiamo scoperto che i suoi livelli di nero non erano molto profondi e che le ombre tendevano al grigio. Abbiamo riscontrato anche problemi di uniformità del nero (la capacità di visualizzare il nero in modo uniforme su tutto lo schermo) e di blooming della retroilluminazione. Tuttavia, i dettagli e le texture sono apparsi sempre ben definiti.

Utilizzando il Blu-ray UHD Benchmark 4K di Spears & Munsil per testare la qualità dell'immagine HDR l'A5K si è dimostrato capace di produrre immagini vivide con colori accesi e vibranti. Il piccolo TV Hisense ha anche gestito bene i punti salienti dei paesaggi innevati, presentandoli in modo equilibrato senza bruciare i bianchi. Quando abbiamo misurato la luminosità di picco HDR su una finestra al 10% utilizzando il preset Cinema Day abbiamo ottenuto un picco di 150 nit.

Lo stesso filmato HDR ha mostrato ancora una volta le carenze dell'Hisense A5K per quanto riguarda i livelli di nero e l'uniformità del nero. Ad esempio, in una ripresa di una ruota panoramica di notte contro un cielo nero, i toni del nero hanno assunto un aspetto nuvoloso e grigiastro.

L'area successiva da testare era il movimento, e per questo abbiamo usato la versione Blu-ray di Top Gun: Maverick. Mentre la telecamera scorreva rapidamente da sinistra a destra e i jet sfrecciavano sullo schermo, l'A5K ha svolto un lavoro eccellente nel gestire le riprese in rapido movimento. Tuttavia, nelle impostazioni dell'immagine non c'era alcuna opzione per ridurre la sfocatura o il judder ed è un vero peccato perchè l'A5K avrebbe potuto trarne beneficio.

Non sorprende che per un televisore da 32 pollici la qualità audio dell'Hisense A5K sia carente. Il parlato è sufficientemente chiaro, ma in tutti gli altri aspetti gli altoparlanti risultano scadenti, anche per gli standard dei televisori da 32 pollici. È possibile selezionare diverse preimpostazioni audio, la migliore delle quali è Movie, anche se non hanno un grande impatto. L'A5K supporta il DTS:Virtual X, ma abbiamo scoperto che è meglio disattivare il suono surround virtuale nelle impostazioni audio per ottenere un suono più diretto.

Se volete usarlo come TV principale in camera da letto forse è meglio considerare l'acquisto di una soundbar.

Hisense A5K utilizza VIDAA come piattaforma per smart TV. VIDAA è sorprendentemente simile ad altre piattaforme come Tizen e Google TV, di cui sembra quasi una versione ibrida. I menu sono facili da navigare e c'è una buona gamma di impostazioni per regolare l'immagine e il suono. C'è anche una modalità Arte che permette di visualizzare opere d'arte sullo schermo, simile a quelle che si trovano su The Frame di Samsung, Amazon Fire TV e Panasonic TV.

Il sistema operativo è un po' lento, con un notevole ritardo tra l'immissione di un comando sul telecomando e l'effettiva visualizzazione sullo schermo. Inoltre, nella schermata iniziale ci sono molti consigli per la visione e, dopo un po', sembra che i programmi raccomandati siano sempre gli stessi.

Dal punto di vista del design, l'Hisense A5K ha un telaio sottile e ben realizzato. La parte inferiore del televisore è di forma cilindrica e ci è piaciuta molto. Purtroppo, però, i piedini dell'A5K sono piuttosto distanti tra loro, scelta che potrebbe generare problemi per chi vuole posizionarlo sopra un mobile stretto.

Il telecomando Hisense in dotazione è un po' economico e incredibilmente leggero. Una cosa che ci ha colpito è il pulsante delle impostazioni, che di solito è indicato da un'icona a forma di ingranaggio, ma qui è un pulsante di menu con tre linee. Nel complesso, si tratta di un telecomando molto semplice, anche se sono presenti tasti di scelta rapida per le principali applicazioni come Netflix, Prime Video e altro.

Pur essendo uno schermo di piccole dimensioni, l'Hisense A5K è adatto al gaming, ambito dove si comporta particolarmente bene. Durante la nostra prova con Battlefield V si è dimostrato sempre molto fluido anche a fronte di una frequenza di aggiornamento massima di 60Hz. I giochi hanno un aspetto fantastico sul display QLED. Durante una missione autunnale in Battlefield V, ad esempio, i rossi e i gialli del paesaggio erano nitidi, luminosi e colorati, mentre l'ambiente fangoso in contrasto sembrava adeguatamente bilanciato.

Di contro la modalità Gioco è incredibilmente scarna rispetto a quella di altri televisori da 32 pollici. Si può attivare ma non consente alcuna regolazione. Non c'è nemmeno una modalità immagine specifica per il gioco, come quella presente su altri televisori di qualità superiore.

In termini di rapporto qualità/prezzo, l'Hisense A5K offre un'immagine di buona qualità e una serie di funzioni complessivamente buone per la fascia di prezzo. L'audio è scadente e la piattaforma smart TV non è il top, ma se cercate un TV per una stanza secondaria e volete spendere poco senza rinunciare a una buona qualità dell'immagine l'A5K è un'opzione validissima.

Hisense 32A5K: Prezzo e disponibilità

Data di uscita: 2023

Prezzo: 249€

Hisense 32A5K è uscito nel 2023 ed è disponibile su Amazon e presso le principali catene di negozi a un prezzo di 249€. Si tratta di un prezzo competitivo per un TV QLED full HD da 32 pollici e potrebbe scendere ulteriormente nel giro di qualche mese, rendendolo ancora più competitivo.

Hisense 32A5K: Specifiche

Swipe to scroll horizontally Tipologia schermo: QLED Frequenza di aggiornamento: 50/60Hz HDR HDR10, HLG Audio DTS: Virtual X Smart TV VIDAA Porte 3 (HDMI 2.0 x1, HDMI 1.4 x2)

Dovreste acquistare Hisense 32A5K?

Swipe to scroll horizontally Tabella punteggi: Attributi Note Valutazione Funzioni Compatibile con HDR10 e HLG 3.5 / 5 Qualità dell'immagine: Display QLED vivace e colorato, con toni del nero poco omogenei. Qualità dell'immagine complessivamente buona. 4 / 5 Audio Diffusori sottili che mancano di potenza e di bassi. È necessaria una soundbar 2.5 / 5 Design Un design elegante e attraente, con piedini leggermente larghi che potrebbero causare problemi di posizionamento. 4 / 5 Smart TV & menu VIDAA ha un buon accesso alle app e ai menu, ma è un po' disordinato e un po' lento. 3.5 / 5 Gaming Nonostante una modalità di gioco scarna, l'A5K si comporta bene con i videogiochi 4 / 5 Convenienza Immagini QLED brillanti e buone prestazioni di gioco a un prezzo competitivo 4 / 5

Compratelo se...

Volete un'immagine colorata e incisiva

L'immagine QLED dell'Hisense A5K offre colori dinamici con texture e dettagli naturali che le conferiscono un aspetto piacevole.

Volete un buon televisore da gioco per la camera da letto

Se cercate un televisore di piccole dimensioni per giocare in cameretta, l'A5K è una buona opzione anche se la modalità gioco risulta piuttosto scarna.

Volete un televisore visivamente accattivante

L'A5K è un televisore snello, con una cornice sottile e un interessante fondo dello schermo a forma cilindrica che lo distingue dagli altri televisori da 32 pollici.

Non compratelo se...

Volete un buon audio integrato

Gli altoparlanti integrati nell'A5K sono poco potenti e producono un suono metallico. Se intendete usarlo come TV principale probabilmente dovrete collegarlo a una soundbar.

Volete una home page ordinata

La schermata iniziale dell'A5K è piena di programmi consigliati che tendono a ripetersi generando confusione.

Hisense 32A5K review: Considerate anche

LG 32LQ63 LG 32LQ63 non avrà le immagini vibranti dell'Hisense A5K, ma ha un suono migliore, una piattaforma smart TV più intuitiva e più opzioni per quanto riguarda i giochi. È leggermente più costoso dell'A5K, ma si parla di poche decine di euro.