I nuovi TV OLED 2024 di Philips sono i primi a raggiungere 3.000 nit di luminosità

Philips ha appena annunciato la sua linea di TV per il 2024 che include due nuovi modelli della gamma OLED+, l'OLED+909 e l'OLED+959, tutti capaci di raggiungere i 3.000 nit di luminosità di picco utilizzando un pannello OLED di nuova generazione.

Tra le novità più interessanti c'è anche un nuovo OLED di fascia media, nuovi modelli mini-LED e il nuovo modello economico "The One". Non abbiamo ancora certezze su prezzi e le date di uscita ma vi forniremo maggiori dettagli non appena verranno rilasciati.

Il Philips OLED+959 è disponibile nel formato da 65" e promette un nuovo livello di luminosità grazie all'inclusione del più recente pannello OLED con tecnologia MLA (micro lens array) e algoritmo di gestione della luminosità META 2.0, che vedremo su alcuni dei migliori TV OLED nel 2024.

L'OLED+959 è inoltre dotato della nuova tecnologia Ambilight, chiamata Ambilight Plus, che secondo Philips aumenterà l'immersività grazie alla possibilità di proiettare fino a quattro aloni luminosi con diversi livelli di profondità in base a ciò che viene visualizzato sullo schermo. Sarà inoltre dotato di un sistema audio a 5.1.2 canali da 102 watt, progettato e ottimizzato da Bowers & Wilkins.

L'OLED+909, disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici, sarà dotato di un sistema audio 3.1 da 81 watt, sempre sviluppato da Bowers & Wilkins, con nuovi tweeter sottili per consentire un design più sottile. Non includerà la tecnologia Ambilight Plus, ma avrà Ambilight su tutti e quattro i lati.

Sia l'OLED+959 che l'OLED+909 saranno dotati del processore Philips P5 di ottava generazione, anche se l'OLED+959 avrà la versione Dual Engine più potente, ed entrambi supporteranno una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e Dolby Vision. Saranno inoltre dotati della Game Bar di Philips per la personalizzazione delle impostazioni di gioco.

La linea OLED comprende anche il Philips OLED 809, successore del brillante Philips OLED808. Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni che vanno dai 42 ai 77 pollici, questo televisore è dotato di Ambilight su tre lati e di funzionalità di gioco a 144 Hz, oltre a una maggiore luminosità: Philips afferma che può raggiungere i 1.300 nit di luminosità di picco, il che lo avvicina al Samsung S90C. Sarà inoltre dotato del processore P5 di ottava generazione.

Infine, c'è il Philips PML909, che utilizza un pannello mini-LED che, secondo Philips, raggiunge una luminosità di picco di 1.000 nit ed è disponibile nei formati da 55, 65, 75 e 85 pollici. Supporterà anche i giochi a 144 Hz.

C'è anche il modello PUS8909, noto come The One, che rappresenta il modello LED premium, disponibile in dimensioni che vanno dai 43 ai 75 pollici e che supporta anche i giochi a 144 Hz.

Di seguito diamo uno sguardo più approfondito a ciascun modello della gamma.

Philips OLED+959

Il Philips OLED+959, l'OLED di punta di Philips per il 2024, è dotato del processore P5 AI Dual Engine di ottava generazione, abbinato al pannello OLED di ultima generazione di LG Display per produrre fino a 3.000 nit, secondo Philips. Sia LG Display che Samsung Display (i produttori di tutti i pannelli OLED del mondo) hanno annunciato display da 3.000 nit per il 2024, ma questo è l'unico televisore che finora ha promesso di raggiungere questi numeri. L'LG G4 utilizza lo stesso pannello, ma LG non ha promesso cifre specifiche per la sua luminosità; anche il Samsung S95D utilizza un pannello presumibilmente da 3.000 nit, ma ci ha detto esplicitamente di non aspettarci che il TV raggiunga questo livello. Quindi, se Philips riuscirà a tirare fuori tutto il potenziale dallo schermo (l'azienda è solitamente forte per la luminosità dei suoi OLED), avrà qualcosa di spettacolare.

L'OLED+959 sarà disponibile solo nel formato da 65 pollici, con possibilità di montaggio a parete e a pavimento.

L'azienda afferma che il nuovo chip P5 AI Dual Engine consentirà anche di visualizzare i video con profondità di colore a 8 bit come livelli di profondità a 14 bit, grazie all'algoritmo Smart Bit Enhancement V3. Se questo non significa nulla per voi, non c'è problema: in teoria, dovrebbe aiutare a risolvere il problema del color banding, in particolare nelle aree più scure, dove i video non contengono abbastanza dati cromatici per avere una sottile gradazione tra i colori, facendoli apparire come bloccati. Il banding cromatico è uno dei maggiori svantaggi in termini di qualità dell'immagine dovuti alla larghezza di banda limitata dello streaming, quindi speriamo che Philips riesca a migliorarlo.

Per quanto riguarda i giochi, l'OLED+959 supporterà 144Hz, Dolby Vision e la nuova Game Bar di Philips, che consentirà di modificare le impostazioni in base al gioco che si sta giocando, come le modalità di gioco di LG, Panasonic e Samsung.

L'OLED+959 sarà inoltre dotato di un sistema di altoparlanti 5.1.2 slimline integrato di Bowers & Wilkins che sarà alloggiato all'interno della cornice dell'OLED959+ stesso. Il sistema utilizza 18 altoparlanti in totale, con altoparlanti rivolti in avanti, altoparlanti a destra e a sinistra e altoparlanti di amplificazione per il Dolby Atmos. Il suono è simile a quello del Panasonic MZ2000, una fantastica configurazione di diffusori.

Philips OLED+909

Anche il Philips OLED+909 presenta lo stesso pannello OLED di nuova generazione dell'OLED+959, con la promessa di una luminosità di picco di 3.000 nit. La versione a singolo processore del chipset P5 di ottava generazione includerà una serie di aggiornamenti per l'elaborazione, con più modalità "AI" - roba da standard nel 2024!

Sarà dotato di un sistema di altoparlanti a 3.1 canali sviluppato ancora una volta da Bowers & Wilkins, con altoparlanti dal profilo sottile da 30 x 55 mm progettati per adattarsi alla sottile cornice dell'OLED senza aggiungere ulteriore ingombro al design. Per quanto riguarda le dimensioni, l'OLED+909 sarà disponibile nei modelli da 55, 65 e 77 pollici.

Per quanto riguarda i giochi, l'OLED+909 supporterà i 144Hz, il VRR e la nuova barra dei giochi, nonché il Dolby Vision.

Philips non ha comunicato il numero di porte HDMI 2.1 di cui saranno dotati questi televisori, ma si presume che si tratti di due porte HDMI 2.1 su un totale di quattro, come l'anno scorso.

Philips OLED809

Il Philips OLED809 è un OLED di fascia media, successore dell'OLED808, e molto probabilmente rivaleggerà con l'LG C4 e il Samsung S90D in termini di specifiche e prezzo.

Dotato di un pannello OLED EX, Philips sostiene che raggiungerà un picco di luminosità di 1.300 nits, che se fosse vero lo porrebbe ben oltre l'LG C3, ma anche vicino all'LG G3, che abbiamo misurato a 1.449 nits. Sarebbe anche superiore al picco di luminosità del Samsung S90C, un QD-OLED e il nostro TV dell'anno per il 2023.

Per il gioco, supporterà ancora una volta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il gioco Dolby Vision e il nuovo sistema di barre di gioco.

Sarà caratterizzato da un design Ambilight a tre lati, rispetto al design Ambilight a quattro lati presente nei modelli OLED+ di fascia più alta.

L'OLED809 sarà disponibile nei formati da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici e sarà dotato di un sistema di altoparlanti a 2.1 canali da 70 watt (50W nel 42 pollici). Ci aspettiamo che i formati da 42 e 48 pollici siano meno luminosi rispetto alla cifra di 1.300 nit, perché queste dimensioni lo sono sempre in tutti gli altri televisori OLED che li includono (a causa della vicinanza dei pixel).

Philips PML9009

Il Philips PML9009 è il modello mini-LED della linea di TV Philips 2024. Disponibile nei formati 55, 65, 75 e 85 pollici, il PML9009, denominato "The Xtra", è in grado di emettere una luminosità di 1.000 nit. Si tratta in realtà di un valore inferiore a quello di altri modelli mini-LED che abbiamo recensito in passato, come l'Hisense U8K, che abbiamo testato con una luminosità di picco di oltre 1.500 nits, il che andrà bene se il prezzo sarà basso, ma come già detto, non abbiamo ancora i prezzi.

Il PML9009 supporterà 144 Hz per i giochi e utilizzerà anche la nuova piattaforma Titan Smart TV, di cui speriamo di avere presto notizie. Sarà inoltre dotato di Ambilight su tre lati.

Philips PUS8909

Il Philips PUS8909, che fa parte della gamma "The One", è un modello LED disponibile nelle dimensioni di 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.

Sarà dotato di Ambilight su tre lati e supporterà anche 144 Hz per i giochi, oltre al più recente processore P5. Se il prezzo è adeguato, potrebbe essere uno dei migliori televisori da gioco in termini di valore.