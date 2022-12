Recensione Sage the Smart Oven Air Fryer

Sage the Smart Oven Air Fryer è molto di più che una semplice friggitrice ad aria e offre ben 10 modalità di cottura distinte. Il sistema Element iQ governa il ritmo e l’intensità del riscaldamento indirizzando il calore nei punti e nei tempi corretti per riprodurre diversi stili di cottura, da una frittura veloce in 20 minuti, ad una cottura lenta di 10 ore. Il prodotto è costoso, ma permette di tostare, scaldare al forno, friggere e molto altro. Inoltre, il design in acciaio inossidabile spazzolato lo rende elegante e adatto ad ogni cucina.

Sage the Smart Oven Air Fryer è tra le migliori friggitrici ad aria in circolazione e offre molto di più rispetto ai modelli tradizionali, combinando diverse modalità di cottura in un unico formato. Questo forno smart vi permetterà di friggere, tostare, riscaldare e cucinare tutto quello che volete senza dover acquistare più di un prodotto.

Le 10 modalità di cottura a disposizione e la capacità di 22 litri lo rendono adatto a qualsiasi piatto, dal semplice pane tostato ad una pizza con diametro di 30 cm. La temperatura, che può raggiungere i 230°C, è governata dal sistema Element iQ che gestisce la diffusione del calore evitando che rimangano delle zone fredde e offrendo una cottura omogenea.

La struttura in acciaio inossidabile spazzolato rende Sage the Smart Oven un prodotto sobrio che non sfigura in nessuna cucina, mentre la lampadina integrata e l’ampio sportello vi permetteranno di controllare facilmente lo stato della cottura.

Sage the Smart Oven Air Fryer: prezzo e disponibilità

Prezzo di 419,90€

Disponibile sul sito ufficiale di Sage Appliances

Disponibile su Amazon

Sage the Smart Oven Air Fryer è disponibile sul sito ufficiale europeo di Sage Appliances ad un prezzo di 419,90€ con cinque accessori inclusi: cestino per la frittura ad aria; teglia per arrosto; teglia antiaderente per pizza; griglia e grill da forno. Non è di certo una cifra accessibile a tutti, ma considerando la qualità del prodotto e le molte opzioni di cottura di cui dispone non risulta nemmeno eccessiva.

Se preferite potete acquistarlo su Amazon a un prezzo di 399,00€ (Si apre in una nuova scheda)

Convenienza: 4 / 5

Sage the Smart Oven Air Fryer: design

Ampio pannello per controllare la cottura

Ampia disponibilità di vassoi e teglie

Leggermente ingombrante ma con un design elegante

Il display LCD di Sage the Smart Oven Air Fryer, posto sul lato sinistro, mostra le 10 modalità di cottura, la temperatura e il timer. Al di sotto di esso, sono posti i comandi per gestire tutte le funzioni sopra menzionate e la cottura si avvia tramite il tasto start.

Nonostante l’altezza di 28 cm, non è difficile sistemare Sage the Smart Oven Air Fryer sotto mensole e quant’altro, a patto di avere almeno 10 cm di spazio ai lati e 15 sopra poiché si riscalda facilmente ed è meglio tenerlo a distanza da altri oggetti e fornelli.

L’ampio pannello in vetro vi permette di osservare comodamente lo stato della cottura, ma non viene fornita nessuna pinza per estrarre il cestino per la frittura. Per quanto riguarda la pulizia, Sage the Smart Oven Air Fryer è come un normale forno a microonde e pulire le varie insenature non sempre è comodo.

Design: 4,5 / 5

Sage the Smart Oven Air Fryer: prestazioni

10 modalità di cottura

Ottimo per le patatine

Silenzioso

Le 10 modalità di cottura offerte da Sage the Smart Oven Air Fryer sono in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza. La tostatura è ottima per una colazione veloce, mentre la modalità per arrostire funziona in modo simile ad un forno classico. Menzione speciale alla modalità per cuocere la pizza, che si è rivelata eccellente.

Oltre alle impostazioni per tipi specifici di cibo, Sage the Smart Oven Air Fryer mette a disposizione diverse opzioni per gestire tempo e temperatura durante la cottura. Prima di mettersi all’opera con il forno è necessario effettuare un rodaggio a vuoto, come consigliato dal manuale, scaldandolo in modalità pizza per circa 20 minuti.

Il manuale fornisce una spiegazione esaustiva sui vari comandi e qualche suggerimento sui tempi di cottura di alcune ricette, ma non ne copre molte. Per esempio, per le alette di pollo è consigliata una cottura a 230°C per 30 minuti e l’utilizzo del grill da forno supportato dalla teglia per arrosto, piuttosto che il cestino per la frittura ad aria.

La modalità di frittura ad aria si avvia dopo un pre riscaldamento dell’abitacolo di cinque minuti. Le alette di pollo sono state cotte in circa 25 minuti, un tempo che si è rivelato eccessivo rendendo troppo asciutta la carne ma, cuocendo per 5 minuti in meno, il risultato è stato ottimo.

Successivamente, abbiamo provato a friggere delle patatine, sia surgelate che fatte in casa. Quando si frigge è possibile impostare la temperatura ad un valore tra i 50°C e i 230°C, fino a due ore. Il tempo e la temperatura suggeriti per la cottura di 500 grammi di patatine surgelate sono di 20 minuti a 220°C, ma dopo circa 18 minuti erano dorate e croccanti al punto giusto. Idem per quelle fatte in casa.

Sage the Smart Oven Air Fryer si riscalda facilmente all’esterno e le pareti raggiungono una temperatura di circa 85°C durante la frittura. Come i forni classici, anche Sage the Smart Oven non si spegne a sportello aperto. Infine, il forno è piuttosto silenzioso e non supera i 57dB.

Prestazioni: 4,5 / 5

Sage the Smart Oven Air Fryer: voti

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Convenienza Il prezzo riflette le funzioni premium e la struttura resistente. 4 / 5 Design Nonostante sia leggermente ingombrante e le pareti si riscaldino facilmente, il design in acciaio inossidabile spazzolato e l’ampia finestra per osservare all’interno lo rendono un prodotto comodo che non sfigura in nessuna cucina. 4.5 / 5 Prestazioni Le diverse modalità si adattano a qualsiasi pietanza e i controlli manuali per la temperatura e il timer consentono di personalizzare la cottura. 4.5 / 5

Sage the Smart Oven Air Fryer: ne vale la pena?

Compratelo se…

Cercate un forno tutto in uno

Oltre a friggere, la capienza di 22 litri permette a Sage the Smart Oven Air Fryer di sostituire il forno per scaldare, arrostire, cucinare a basse temperature e molto altro.

Siete attenti ai consumi

Essendo una friggitrice ad aria, Sage the Smart Oven Air Fryer consuma meno di un forno tradizionale.

Non volete riempire la vostra cucina di dispositivi

Compatto e in grado di sostituire gli altri dispositivi.

Non compratelo se…

Necessitate soltanto di una friggitrice ad aria

Le diverse modalità di cottura portano il prezzo di Sage the Smart Oven Air Fryer a livello premium. L’acquisto non è pertanto consigliato a chi stesse cercando solamente una friggitrice ad aria.

Volete qualcosa di più economico

Sage the Smart Oven Air Fryer vale il suo prezzo, ma ci sono molte friggitrici ad aria più economiche con meno funzioni.

Non avete molto spazio in cucina

Data la sua altezza di 28 cm, larghezza di 37 cm e lunghezza di 47 cm, Sage the Smart Oven non può essere risposto in una mensola e deve stare stabilmente accanto al piano cottura.

Recensito a: novembre 2022