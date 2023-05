Recensione Proscenic P12

Proscenic P12 è un aspirapolvere potente, leggero e versatile ideale per la pulizia della casa che si presta molto bene anche per pulire l’auto. Grazie alla testa snodabile con design a V, questo modello si rivela ideale per chi ha animali domestici in quanto i peli non si accumulano bloccando il meccanismo ma vengono aspirati e si possono rimuovere facilmente svuotando il serbatoio. Gli accessori in dotazione sono utili e ben realizzati e la qualità costruttiva è tranquillamente nella media per questa fascia di prezzo. Il design ha qualche pecca e l’autonomia non è soddisfacente come speravamo, ma nel complesso Proscenic P12 è un ottimo prodotto che fa del rapporto qualità prezzo il suo punto di forza.

Proscenic P12: recensione in due minuti

Proscenic è un’azienda relativamente nuova che si è fatta conoscere sul mercato italiano per i suoi elettrodomestici smart di qualità caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo, come le friggitrici a aria Proscenic T31 e Proscenic T22 che abbiamo avuto modo di testare con risultati molto soddisfacenti.

Questa volta è il turno di Proscenic P12, un aspirapolvere senza fili che ricorda molto i modelli Dyson in termini di design. Nella fase di unpacking siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità dei materiali e dalla cura dei dettagli che, considerando la fascia di prezzo, possiamo definire sopra la media. Il discorso vale sia per l’unità centrale con schermo LCD che per la testa snodabile, dotata di una tecnologia anti groviglio estremamente efficace che approfondiremo nei paragrafi successivi.

Proscenic P12 dispone di tre accessori inclusi nella confezione, tra cui la già menzionata testa snodabile a 180 gradi con sistema V (anti groviglio), particolarmente adatta per pavimenti lisci e parquet (ma un po' meno per i tappeti), una beccuccio in plastica perfetto per pulire tra le fessure dei divani o negli angoli più nascosti della cucina che abbiamo trovato estremamente utile anche per la pulizia dell’auto e una spazzola aspirante ideale per pulire i tessuti, dalle coperte ai divani fino ai sedili.

Come per quasi tutti gli aspirapolvere wireless è presente uno stand di ricarica che permette di agganciare il dispositivo al muro per risparmiare spazio e al contempo mantenerlo sempre in carica. Infine, in dotazione troviamo un filtro di riserva e il manuale di istruzioni in italiano.

Il montaggio richiede pochi minuti, se non secondi visto che il sistema di incastri è estremamente intuitivo e non è assolutamente necessario scomodare il manuale. Una volta montato l’accessorio che si intende utilizzare, basta sfiorare il grilletto posto nella parte superiore del manico per avviare l’aspirazione. A questo punto è possibile selezionare la potenza di aspirazione che va da 1 a 4 semplicemente sfiorando il pratico display touch dell’aspirapolvere.

La posizione del grilletto non è ideale e inficia l’ergonomia della presa dato che spesso capita di sfiorarlo per errore interrompendo l’aspirazione. In particolare chi ha mani molto grandi potrebbe avere qualche difficoltà nell’evitare di premere inavvertitamente il tasto. Fatta eccezione per la posizione del tasto, P12 è un piacere da usare. Il peso ridottissimo e il corpo ben bilanciato uniti a una spazzola con testa snodabile a 180 gradi rendono il P12 un assistente ideale per le pulizie di casa, e non solo. Anche dopo mezz’ora di utilizzo non si avverte alcuna stanchezza e sostituire gli accessori durante le pulizie è un’operazione estremamente facile e veloce.

Lo sporco viene accumulato in un serbatoio capiente e facile da svuotare che al suo interno ospita una rette in acciaio inox per i detriti più grandi, un filtro in spugna per la polvere e un filtro HEPA per le particelle più piccole. Infine merita una menzione il sistema Vertect, un raggio di luce di colore verde che permette di individuare particelle di sporco come peli, briciole e granelli di polvere anche negli angoli meno illuminati della casa. Lo abbiamo provato sia all’interno che all’esterno e siamo rimasti colpiti dalla sua efficacia anche in ambienti molto illuminati.

Passiamo agli aspetti critici. Non esistono aspirapolvere perfetti ma considerando il prezzo di vendita di Proscenic P12 è difficile trovare dei punti a sfavore. Tra questi rileviamo la mancanza di una spazzola dedicata a tappeti e moquette che non si può acquistare nemmeno come optional. Abbiamo chiesto informazioni a Proscenic e ci hanno garantito che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare ma, per ora, se avete tanti tappeti o la moquette in casa il P12 vi servirà a poco.

A questo si aggiunge un difetto piuttosto comune tra gli aspirapolvere wireless: l’autonomia. Nel caso di P12 il problema si manifesta in particolare con i livelli di aspirazione più alti che esauriscono la carica in pochi minuti. Purtroppo se a questo si aggiunge un tempo di ricarica di quasi 5 ore si fa presto a capire il problema.

Passando a potenze di aspirazione inferiori si guadagna un bel po’ di autonomia ma a discapito delle prestazioni, che diventano tuttalpiù normali.

Nel complesso Proscenic P12 è un prodotto ben realizzato, ideale per chi ha animali domestici e necessita di un aspirapolvere compatto e potente. L’autonomia non è il top e il design presenta qualche imperfezione, ma nella sua fascia di prezzo P12 è sicuramente tra i migliori aspirapolvere che abbiamo testato.

Proscenic P12: Disponibilità e prezzo

Prezzo di listino 219€

Disponibile in Italia sul sito Proscenic e presso rivenditori di terze parti

Proscenic P12 è disponibile in Italia a un prezzo consigliato di 219€. Se si considerano coupon e eventuali offerte il P12 scende facilmente sotto ai 200€, cifra estremamente bassa per le funzionalità offerte. Vista la qualità costruttiva e la potenza di aspirazione di cui dispone, possiamo dire che il P12 è uno degli aspirapolvere più convenienti nel suo segmento di prezzo.

Convenienza: 5/5

Proscenic P12: design

Design leggero e versatile

Niente di diverso da altri aspirapolvere wireless

Capita spesso di azionare per errore il grilletto di accensione/spegnimento

Come accennato nella parte introduttiva, il design di Proscenic P12 non ha niente di rivoluzionario rispetto a quello di molti altri aspirapolvere wireless. Detto questo, non ci aspettavamo una cura dei dettagli simile da un prodotto in questa fascia di prezzo. L’unità centrale è realizzata in un materiale plastico che da un’idea di solidità e ogni tasto, accessorio e sportello meccanico funziona in modo impeccabile. Il tubo di aspirazione in alluminio si può estendere o ritrarre a proprio piacimento e il sistema si sgancio/aggancio rapido è veloce e intuitivo.

Il display touch LCD che mostra il livello di carica e la potenza di aspirazione, oltre a dirvi se è ora di pulire il filtro o svuotare il serbatoio, è ben visibile anche se esposto alla luce e dispone di un sistema touch preciso e reattivo. Infine il serbatoio con capienza da 1,2 litri è facilissimo da svuotare e pulire. Anche la pulizia dei filtri richiede pochi secondi e il sistema di incastri, come per gli accessori, è preciso al millimetro e molto intuitivo.

Proscenic P12 pesa solo 1,95kg ed è facilissimo da maneggiare grazie alla sua forma ergonomica e alla prolunga in alluminio estensibile. L’altezza è completamente regolabile e il corpo ben bilanciato, il che permette di usare agevolmente l’aspirapolvere indipendentemente da fattori come altezza e forza fisica.

Purtroppo il posizionamento del grilletto risulta scomodo per chi ha mani medio grandi e non riesce ad impugnare il manico senza posizionare l'indice al di sopra del tasto di accensione. Spesso, durante i test ci è capitato di premere inavvertitamente il grilletto interrompendo improvvisamente l’aspirazione.

Dopo un po' ci si fa l'abitudine ma sicuramente avremmo preferito un tasto di accensione posizionato altrove.

Design: 4/5

Proscenic P12: Prestazioni

Aspirazione: 33 KPa (max)

Watt aria: 120 AW

4 livelli di aspirazione

Rumorosità: <70db

Proscenic P12 dispone di quattro livelli di aspirazione che si possono selezionare con un semplice tocco sul display LCD. Selezionando il 4 livello si raggiunge il picco massimo di 33 kPa che consente di aspirare anche detriti di grandi dimensioni (crocchette per gatti, sabbia lettiera, piccoli pezzi di terra, briciole, chicchi di riso etc) ma fa salire alle stelle i consumi riducendo l’autonomia a pochi minuti.

Il terzo livello riduce la potenza di aspirazione e la rumorosità, ma mantiene delle prestazioni più che sufficienti e raddoppia l'autonomia.

Il secondo livello rappresenta un ottimo compromesso in quanto mantiene una potenza di aspirazione sufficiente per gran parte degli usi ma porta la durata della batteria vicino ai 40 minuti. Il primo livello è quello più silenzioso e incrementa al massimo l'autonomia, ma aspira davvero poco e non vi capiterà di usarlo spesso.

In sostanza la potenza ci sarebbe anche, ma come vedremo nel paragrafo dedicato all'autonomia, la batteria in dotazione non consente di sfruttarla al meglio.

Detto questo Proscenic P12 vanta alcuni accorgimenti degni di nota, uno su tutti la testa snodabile a 180 gradi che funziona benissimo e permette di raggiungere spazi angusti e di passare agevolmente sotto a mobili, divani e sedie. Questa dispone di un sistema di illuminazione chiamato Vertect Light che consente di individuare particelle di polvere, peli e detriti difficilmente visibili a occhio nudo.

Funziona bene sia nelle stanze buie, dove da il meglio, sia negli ambienti illuminati e permette di pulire a fondo anche gli angoli più oscuri della casa.

Ma non è tutto. Proscenic ha sfruttato una soluzione intelligente per evitare uno dei problemi più comuni di molti aspirapolvere, ovvero l’aggrovigliamento di peli e capelli sulla spazzola. Spesso i cilindri delle spazzole si riempiono di capelli fino a bloccarsi completamente, problema che accomuna gli aspirapolvere wireless e i robot aspirapolvere. Il sistema a V della spazzola di P12 previene questo inconveniente e risulta efficacissimo per chi, come chi scrive, ha più di un animale domestico e, come se non bastasse, ha i capelli lunghi.

Anche dopo giorni di pulizie testa snodabile non presenta grovigli di peli grazie alla forma a V della spazzola.

Proscenic P12 risulta efficiente nella gran parte dei casi ma non riesce a raggiungere il rapporto tra potenza di aspirazione e autonomia dei modelli della concorrenza.

Prestazioni: 4/5

Proscenic P12: Autonomia

Batteria da 2500 mAh

Modalità 1: 58min

Modalità 2: 36 min

Modalità 3: 22 min

Modalità 4: 12 min

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Parliamo di un tasto dolente per molti aspirapolvere wireless: l’autonomia.

Nel tempo abbiamo imparato che gli aspirapolvere senza fili hanno tutti (o quasi) un’autonomia ridotta. Proscenic P12 non fa eccezione, soprattutto se volete usarlo al massimo del suo potenziale. Quando durante i nostri test abbiamo testato il quarto livello di aspirazione, il più potente, la batteria è durata appena 12 minuti e non siamo riusciti nemmeno a pulire interamente il salotto.

Passando al terzo livello il tempo di aspirazione sale a 22 minuti, abbastanza per dare una passata veloce in un appartamento, ma niente più.

Il secondo livello sfiora i 40 minuti mantenendo una potenza di aspirazione discreta e rappresenta il giusto compromesso, come abbiamo detto nel paragrafo dedicato alle prestazioni.

Infine la modalità meno energivora, il livello 1, porta la durata della batteria a circa 60 minuti ma limita fortemente la potenza di aspirazione tanto da risultare inefficace.

Secondo la nostra esperienza, i livelli 2 e 3 sono i migliori. Se dovete dare una passata veloce alla casa e non avete voglia di raccogliere i detriti più grandi con la scopa, il terzo livello è ottimo perchè mantiene una buona potenza di aspirazione senza bruciare subito la batteria. Il secondo livello perde un po’ di potenza ma rimane comunque usabile e permette alla batteria di superare agevolmente i 30 minuti di utilizzo.

Il problema sta nel tempo di ricarica della batteria che impiega quasi 5 ore a caricarsi dallo 0 al 100%.

Questo vuol dire che se decidete di pulire casa e la batteria finisce prima che abbiate ultimato le pulizie sarete fregati (a meno che non abbiate un aspirapolvere a filo in soffitta). Al contempo, se volete pulire casa e dare una passata ai tappetini dell’auto dovrete farlo in due giorni diversi o in momenti diversi della giornata.

Questo aspetto rappresenta una grande criticità, se non altro perché costringe ad avere a portata di mano un altro aspirapolvere per essere certi di riuscire a pulire tutta la casa e i soprammobili senza aver paura di rimanere a secco a metà delle operazioni.

In alternativa si può acquistare la batteria supplementare che, in fin dei conti, costa solo 36 euro e a nostro avviso vale la spesa.

Del resto anche modelli molto più costosi hanno livelli di autonomia simile, quindi non possiamo valutare troppo negativamente questo aspetto in quanto caratteristica comune di questa categoria di prodotti.

Autonomia: 3,5

Proscenic P12: la nostra prova

Abbiamo testato Proscenic P12 per due settimane usandolo in casa, in balcone, sul divano e persino in auto. La cosa sorprendente è che va bene praticamente ovunque, a patto che non si tratti di un tappeto.

Il gres porcellanato (e in generale i pavimenti duri) è il suo terreno di gioco preferito e durante i test il P12 è riuscito a rimuovere la maggior parte dei detriti dal con tutti i livelli di aspirazione (escluso il primo che abbiamo usato davvero poco). A livello quattro è un piccolo mostro ma brucia la batteria in poco più di 10 minuti, quindi abbiamo usato quasi sempre i livelli 2 e 3.

Abbiamo trovato il P12 comodissimo per rimuovere le ragnatele dal soffitto, operazione resa semplicissima dal pratico tubo estendibile in alluminio al quale si può agganciare il beccuccio in plastica raggiungendo facilmente le parti più alte della casa.

Nel paragrafo dedicato alle prestazioni abbiamo decantato le doti del sistema Vertect che illumina i detriti a terra e permette di vedere anche quello che a occhio nudo potrebbe sfuggirvi. Da un lato lo abbiamo apprezzato molto, dall'altro ci siamo resi conto di quanto velocemente si sporca una casa con 2 gatti e lo riteniamo un'arma a doppio taglio. Potreste diventare paranoici vedendo quante microparticelle di sporco si accumulano sul pavimento ogni giorno! Scherzi a parte, è molto più facile pulire il pavimento quando si sa esattamente in che zona passare (o ri-passare), motivo per cui promuoviamo a pieni voti il sistema di rilevamento dello sporco del P12.

Essendo in due con i capelli lunghi e avendo i sopracitati due gatti abbiamo letteralmente buttato via diverse scope elettriche e aspirapolvere robot che nel tempo si sono bloccati per i grovigli su ruote e meccanismi vari. Dopo due settimane di utilizzo possiamo dire con certezza che il P12 non soffre questo problema. I capelli e i peli vengono aspirati e non si attorcigliano sulle ruote o sulla spazzola con tecnologia a V, che riesce a rimanere libera dai detriti e funzionale.

Gli accessori sono semplicissimi da collegare sia all'unità centrale che al tubo di prolunga. Basta un semplice click e si può passare da una testa all'altra in pochi istanti. La spazzola aspirante è un portento se volete pulire il divano dai peli dei vostri amici a quattro zampe che, puntualmente, cambiano il manto con l'arrivo del caldo.

Ecco qualche esempio:

Il P12 si rivela anche molto comodo per pulire l'auto. Sia chiaro, se avete i tappetini pieni di sassi e foglie vi consigliamo vivamente di usare un aspirapolvere industriale, il P12 non è pensato a tale scopo. Tuttavia se non avete usato l'auto per un safari o per andare a fare trekking e volete dare una pulita ai vani portaoggetti, una spolverata ai sedili e al bagagliaio, Porscenic P12 può essere un alleato perfetto.

Durante la nostra prova siamo riusciti a pulire anche zone dell'auto che normalmente sono molto ostiche da raggiungere a mano e persino con gli aspirapolvere degli autolavaggi con il tubo "piatto".

Nel complesso il P12 si è rivelato un valido alleato per la pulizia della casa e una buona opzione per pulire la macchina quando non si ha tempo di andare all'autolavaggio.

Proscenic P12: Punteggi

Swipe to scroll horizontally Proscenic P12 report card Attributes Notes Rating Convenienza Il prezzo di Proscenic P12 lo pone di diritto tra gli aspirapolvere wireless più convenienti in assoluto. 5 / 5 Design Niente di nuovo sul fronte del design. Il grilletto è posizionato in un posto scomodo ma leggerezza e cura dei dettagli soddisfano ampiamente. 4 / 5 Prestazioni Ottimo sui pavimenti duri, manca un accessorio per i tappeti. Ottima potenza di aspirazione. 4 / 5 Autonomia La durata della batteria risulta scarsa se si usano i livelli 3 e 4. Con i livelli 1 e 2 la situazione cambia notevolmente e si allinea alla media dei modelli della concorenza. 3,5/ 5

Proscenic P12: Conviene acquistarlo?

Acquistatelo se...

Cercate un aspirapolvere wireless potente e ben realizzato ma economico

Proscenic P12 vanta un rapporto qualità prezzo invidiabile. Il design è curato, la potenza di aspirazione abbonda ed è molto comodo da usare ma costa decisamente meno di prodotti simili di brand più blasonati.

Avete animali domestici

Il design a V della testa snodabile fornita in dotazione impedisce l’accumolo di peli e capelli consentendo di usare l’aspirapolvere senza dover effettuare lunghe e tediose operazioni di pulizia a ogni utilizzo.

Volete un aspirapolvere da usare anche per l’auto

Il formato compatto, il peso ridotto e i due accessori per la pulizia delle superfici e dei tessuti forniti in dotazione fanno del P12 un alleato ideale per pulire l’auto. Se cercate un aspirapolvere versatile e maneggevole Proscenic P12 fa al caso vostro.

Non acquistatelo se...

Avete una casa molto grande

L’autonomia limitata di Proscenic P12 lo rende poco adatto per chi deve pulire grandi superfici e di norma impiega più di un’ora per effettuare le pulizie di casa.