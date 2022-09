Razer Pro Type Ultra | recensione

Reattiva, elegante e potente, la Razer Pro Type Ultra è una delle migliori tastiere in circolazione. Le funzionalità e il prezzo eccellente rendono difficile trovare di meglio sul mercato. Se cercate retroilluminazione e facilità di personalizzazione dei tasti, la Pro Type Ultra potrebbe essere la vostra prossima tastiera. Ma, se non avete idea di cosa siano le macro e desiderate un modello standard, la Pro Type Ultra potrebbe risultare eccessiva.

Razer Pro Type Ultra: In breve

La Razer Pro Type Ultra è una tastiera essenziale con molte possibilità di personalizzazione.

Potrebbe volerci un po’ per abituarsi alla Pro Type Ultra se non si è dei videogiocatori professionisti, dal momento che possiede le stesse caratteristiche delle migliori tastiere da gaming wireless.

Si può connettere via cavo, wireless o Bluetooth su un PC Windows mentre, per quanto riguarda Apple, la compatibilità non è ottimale. Siamo riusciti a collegarla al nostro Mac tramite wireless e cavo, ma nulla da fare per quanto riguarda il Bluetooth.

La Pro Type Ultra è di ottima fattura e dispone di switch meccanici Gialli noti per essere poco rumorosi e piacevoli al tocco. L’escursione di 3.5mm e il punto di azionamento di 1.2mm la rendono una delle tastiere più delicate che abbiamo mai provato. Per chiunque cercasse un prodotto che possa essere usato per lunghi periodi senza sforzi, la Pro Type Ultra potrebbe essere una delle tastiere più accessibili sul mercato.

Il software Razer Synapse 3 si può scaricare dal sito ufficiale e permette di condividere il profilo utente senza compromettere la libertà di personalizzazione individuale.



A proposito di personalizzazione, il software Synapse consente di creare delle macro con facilità, abbinare i dispositivi Razer ed utilizzare la funzione Hypershift per alternare una seconda configurazione di tasti (espandendo le capacità di input della Pro Type Ultra).

Razer Pro Type Ultra: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 169,99 €

169,99 € Quando è disponibile? Già disponibile

Già disponibile Dove è possibile acquistarla? Store ufficiale Razer

La Razer Pro Type Ultra sembra costosa se paragonata ad altre tastiere wireless. Pertanto, bisogna chiedersi se soddisfa o no le nostre esigenze. Se si sta cercando una comune tastiera RGB con retroilluminazione, ci sono alternative più economiche.

Se, invece, si necessita di molta libertà nella creazione delle macro e nell’assegnazione dei tasti (e poco importa della retroilluminazione RGB), la Razer Pro Type Ultra è un affare. Al momento, il prodotto costa circa 70 euro in meno rispetto ad altre tastiere di fascia alta come la Logitech G915.

Tuttavia, per ora non sembra essere disponibile una versione della Pro Type Ultra con layout in italiano.

Prezzo e disponibilità: 4 / 5

Razer Pro Type Ultra: Design

Bel design

Retroilluminazione di colore bianco

Manca l'illuminazione RGB

La Razer Pro Type Ultra è una tastiera robusta e gli switch meccanici Gialli di Razer sono garantiti per 80 milioni di click. Ogni tasto ha un rivestimento che attenua il suono, in modo da rendere la pressione il meno rumorosa possibile ed essere delicato al tatto. L’altezza è regolabile tramite i due supporti sul retro e permette di passare da un angolazione piatta ad una di 6 o 9 gradi. Inoltre, la tastiera dispone di un comodo poggiapolsi in similpelle ottimo per chi scrive molto.

La struttura è principalmente costituita da plastica durevole, mentre la superficie sotto i tasti è in metallo e contribuisce in maniera significativa al peso di 1038 grammi. La Razer Pro Type Ultra è dotata di retroilluminazione LED che, oltre ad essere gradevole, aiuta molto in condizioni di scarsa luminosità. Infine, l’ampio spazio tra i tasti e la superficie consente di pulirla senza troppi problemi.

Design: 4 / 5

Razer Pro Type Ultra: Comodità

(Image credit: Future)

L’angolatura potrebbe risultare scomoda

Confortevole poggiapolsi in similpelle

L’angolatura della tastiera rappresenta uno dei pochi punti critici della Razer Pro Type Ultra. A causa dell’altezza degli switch meccanici può capitare di dover piegare il polso in su per digitare efficacemente quando la si pone in posizione rialzata.

Il poggiapolsi serve a mitigare questa evenienza. Tuttavia, se la si inclina di 9 gradi, l’utilizzo risulta essere scomodo. Se si soffre di tunnel carpale, è meglio essere cauti. Precisiamo che, durante i nostri test, ci siamo trovati bene lasciando la tastiera al livello della scrivania e utilizzando il poggiapolsi.

La retroilluminazione LED aiuta molto quando ci si trova in un ambiente scarsamente illuminato o si hanno problemi di vista. Le lettere o i comandi stampati sui tasti sono traslucidi e vengono ben illuminati dal basso.



La luminosità può essere regolata tramite il software Synapse 3.

Comodità: 4 / 5

Razer Pro Type Ultra: Prestazioni

(Image credit: Future)

Ottima connettività wireless

Tasti incredibilmente comodi

La Razer Pro Type Ultra è fantastica per chi sa come sfruttarla al meglio, solitamente i gamer o i programmatori. I primi potrebbero però restare delusi per via dell’assenza di RGB.

Il wireless da 2.4GHz funziona bene e consente di abbinarla ad un mouse Razer. Anche il Bluetooth non è male, ma abbiamo notato che non tutti i dispositivi lo rilevano. Per quanto riguarda il cavo, esso converte da USB-C ad USB-A e funziona sempre in maniera ottimale ricaricando velocemente la tastiera.

L’autonomia della Pro Type Ultra è impressionante e, ovviamente, dipende dall’utilizzo del LED. Stando a quanto afferma Razer, la Pro Type Ultra ha un’autonomia di 214 ore con il Bluetooth e di 207 con il wireless, a LED spenti. Al contrario, con la luminosità al massimo, la durata della batteria si riduce a 13 ore. Una buona performance per questo tipo di tastiera.

Prestazioni: 4 / 5

Razer Pro Type Ultra: Ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Compratela se…

Utilizzate le macro e riprogrammate i tasti

Il software Synapse gestisce bene questa funzionalità.

Volete una connettività wireless eccezionale

Wireless a 2.4GHz e Bluetooth a portata di click.

Avete bisogno di un’illuminazione efficace

La lieve retroilluminazione bianca è una grande alternativa all’RGB (che, in alcune circostanze, è poco visibile).

Non compratela se…

Volete l’RGB

La Pro Type Ultra non lo possiede.

Soffrite di infiammazione al tunnel carpale

L’altezza di Pro Type Ultra potrebbe causare fastidio a chi soffre di infiammazioni al tunnel carpale.

Volete viaggiare leggeri

La Razer Pro Type Ultra è ingombrante e pesante.

Razer Pro Type Ultra: Tabella punteggi

Convenienza Il prezzo è bilanciato rispetto alla concorrenza perché le opzioni meno costose non presentano le stesse funzionalità. A voi la scelta. 4 / 5 Design Silenziosa, delicata e prestante, la Pro Type Ultra è una tastiera versatile con molte e utili funzioni. 5 / 5 Accessibilità Il poggiapolsi è molto confortevole e i tasti retroilluminati sono ben visibili, ma quando la tastiera è rialzata potrebbero affaticare. 4 / 5 Prestazioni Autonomia impressionante, input veloce e vaste possibilità di personalizzazione dei tasti rendono la Pro Type Ultra una tastiera eccezionale, anche se la ricezione del Bluetooth non sempre è ottimale. 4 / 5 Totale Una tastiera molto versatile, potente e longeva. 4.25 / 5