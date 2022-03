Proscenic T22 Air Fryer recensione

Proscenic T22 è una friggitrice ad aria che sta bene in ogni cucina: può arrostire, cuocere e grigliare, oltre a friggere (naturalmente) una grande varietà di cibi. Semplice da usare e pulire, questa friggitrice ad aria si collega al Wi-Fi e dispone di un'app dedicata per l'uso a distanza. Purtroppo manca un'opzione specifica per i cibi congelati.

Proscenic T22 è una friggitrice ad aria che sta bene in ogni cucina: può arrostire, cuocere e grigliare, oltre a friggere (naturalmente) una grande varietà di cibi. Semplice da usare e pulire, questa friggitrice ad aria si collega al Wi-Fi e dispone di un'app dedicata per l'uso a distanza. Purtroppo manca un'opzione specifica per i cibi congelati.

Recensione in due minuti

Proscenic è un brand cinese recentemente sbarcato nel mondo dei dispositivi domestici con una gamma di aspirapolvere senza fili e robot aspirapolvere. Lo scorso anno l'azienda ha lanciato la sua prima friggitrice ad aria, che risponde al nome di T21. Nel complesso si può parlare di un buon esordio, dato che T21 frigge piuttosto bene e dispone di un'applicazione dedicata per il controllo da remoto.

Il nuovo modello Proscenic T22, come tutte le friggitrici ad aria, dispone di un nuovo sistema di aerazione migliorato che consente al flusso caldo di circolare più efficacemente. In aggiunta, se T21 Proscenic prometteva una riduzione della quantità di olio necessaria dell'80%, il nuovo modello eleva ulteriormente il risparmio raggiungendo il 90%.

Proscenic T22 può contare su un design completamente rinnovato, oltre a disporre di numerose opzioni di cottura che la rendono più versatile del modello precedente. Ad esempio, T22 può essere utilizzata per la cottura di vegetali, come gli anelli di cipolla, e un'ampia quantità di pietanze come patatine fritte, alette di pollo, bacon e gamberetti. Questa friggitrice ad aria può anche cuocere i cibi per induzione, arrostirli e grigliarli. Secondo Proscenic, la nuova T22 è anche più silenziosa della già molto discreta T21. Di contro però, la capacità massima è ridotta a 5 litri.

Come la precedente T21, la nuova Proscenic T22 si può connettere al Wi-Fi consentendo il controllo da remoto. Si può anche pre-impostare un ciclo di cottura o un timer di modo da avere la cena o il pranzo pronti al momento giusto. Abilitando gli assistenti Alexa o Google Assistant si può anche controllare la cottura utilizzando i comandi vocali, magari mentre state apparecchiando la tavola o siete alla guida.

Durante i nostri test abbiamo ottenuto cibi ben cotti, anche se le alette di pollo e le patatine fatte in casa non erano croccanti come sperato. Nel complesso però non abbiamo riscontrato problemi e le funzioni smart si sono rivelate estremamente comode e accessibili anche a utenti meno esperti.

Proscenic T22 Air Fryer: prezzo e disponibiltà

Prezzo di listino: €139

La friggitrice a aria Proscenic T22 costa €139 su Amazon e si può acquistare presso i maggiori rivenditori di dispositivi smart per la cucina.

Come anticipato si tratta dell'erede di Proscenic T21. Il modello precedente costava €119 al momento del lancio, ma ora si può acquistare a meno di 100 euro su eBay e presso altri rivenditori.

Design

Capacità 5 litri

Wi-Fi per il controllo da remoto da smartphone o tramite Alexa

Regolazione della temperatura +/- 5 gradi

Proscenic T22 ha un design più compatto rispetto a quello della precedente T21. Con delle dimensioni totali di 36.1 x 27.1 x 30.6cm (A x L x P) richiede davvero poco spazio e risulta comoda anche per chi ha una cucina molto piccola. I controlli touch sono stati spostati dalla parte frontale a quella superiore per migliorare l'aspetto generale della friggitrice. La capacità è di 5 litri, di poco inferiore a quella di T21 ma più che sufficiente per cucinare gran parte dei cibi di uso comune.

Questa friggitrice ad aria può friggere, arrostire, grigliare o cuocere i cibi come se fosse un fornetto elettrico. Ci sono ben 11 impostazioni di cottura predefinite per cuocere patate fritte, pollo, bistecca, anelli di cipolla, pizza, bacon, torte, vegetali, pesce e carne. Se preferite regolare le impostazioni manualmente potete farlo incrementando la temperatura a intervalli di 5 gradi e la durata della cottura in minuti. Le temperature vanno da 70ºC a 205ºC per un tempo di cottura massimo di 60 minuti.

La funzione "mantieni in caldo" regola la temperatura a 70ºC per un mssimo di 60 minuti, mentre la funzione di pre riscaldamento dura dai 3 ai 5 minuti in base alla temperatura selezionata.

Il cestino ha un design leggermente squadrato e dispone di un piatto piuttosto spesso alla base che funge da appoggio per i cibi. Sia il cestino che il piatto sono molto facili da pulire. Tra le note segnaliamo la presenza di un tasto di sicurezza posto sul manico del cestino che va premuto prima di rimuoverlo dal dispositivo.

A bordo troviamo anche il supporto per la connettività Wi-Fi che richiede il download dell'app per accedere alle opzioni di controllo remoto. Al suo interno trovate anche un buon numero di ricette che si sommano a quelle presenti nel libretto di ricette cartaceo incluso nella scatola. ù

Tuttavia non troverete tabelle di cottura o guide all'utilizzo del dispositivo che, per fortuna, è molto facile da comprendere. Al limite dovrete sperimentare un po' per trovare la temperatura e i tempi di cottura ideali per ogni cibo, soprattutto quando si tratta di cibi congelati, ma questo vale per qualsiasi forno (e anche per la classica cottura in padella).

Prestazioni

Cottura soddisfacente

Frigge bene ma non rende i cibi molto croccanti

Funzione "Tieni in caldo"

Proscenic T22 cuoce bene i cibi conferendogli una buona doratura, ma senza bruciarli. Tra i primi cibi utilizzati per il test c'erano 450g di patatine fritte congelate.

Dato che non c'è un programma dedicato ai cibi congelati, abbiamo usato il preset per le patatine fritte, che imposta una temperatura base di 195ºC e un tempo di cottura di 20 minuti. Scaduto il timer abbiamo scoperto che nonostante buona parte delle patatine avessero un bel colore e fossero croccanti, alcune erano ancora pallide e crude all'interno. Per ovviare al problema le abbiamo cotte per altri due minuti.

Va tenuto presente che questa friggitrice ad aria non ha una funzione di preriscaldamento automatico, quindi impiega più tempo rispetto ad alcuni modelli della concorrenza. Per ottenere un risultato soddisfacente, una volta selezionato il programma di cottura desiderato, è necessario aggiungere il tempo di durata necessario per il preriscaldamento. Il manuale offre alcune indicazioni in base alla temperatura selezionata.

La T22 ha un preset per il "pollo" e lo abbiamo testato con delle alette di pollo. L'impostazione raccomanda una temperatura di 195ºC e un tempo di cottura predefinita di 25 minuti.

Sulla base della nostra precedente esperienza con le friggitrici ad aria, abbiamo considerato questo tempo troppo lungo e lo abbiamo ridotto a 15 minuti. A questi abbiamo aggiunto 5 minuti di preriscaldamento, come indicava il manuale.

A fine cottura le ali erano dorate ma la pelle non era croccante. Così, abbiamo aggiunto altri cinque minuti al tempo di cottura. Ciononostante non siamo riusciti a raggiungere la croccantezza desiderata, e la carne che inizialmente era succosa si è seccata.

Infine, abbiamo cucinato 450g di patatine fatte in casa. Dopo aver consultato il manuale, abbiamo messo a bagno e scolato le patate, prima di asciugarle e farle saltare in 1 cucchiaio di olio. Poi le abbiamo cotte per 20 minuti a 195ºC. Le patatine fritte erano uniformemente dorate e cotte, anche se alcune non erano croccanti come avremmo sperato.

Tra le note positive, la friggitrice a aria T22 ha un promemoria incorporato per scuotere il contenuto del cestello durante la cottura, in modo da garantire che ogni centimetro della superficie possa essere raggiunto dall'aria calda. Questo avviene per mezzo di un avviso acustico e visivo sulla friggitrice stessa, oltre che con una notifica attraverso l'app.

È possibile tenere in caldo il cibo cucinato nella friggitrice ad aria per un massimo di due ore una volta terminata la cottura. Sappiate che la parte anteriore del cestello della friggitrice raggiunge i 33ºC durante la cottura, quindi vi consigliamo di stare attenti e cucinare in uno spazio adeguatamente ampio per evitare contatti accidentali durante l'uso.

Come tutte le friggitrici ad aria, anche la T22 fa un po' di rumore durante la cottura. Durante i nostri test ha prodotto una rumorosità massima di 55db, un valore simile a quello del ronzio di un frigorifero.

L'app è semplice da usare e ci ha permesso di selezionare a distanza il programma di cottura preferito, oltre che di regolare la temperatura e il tempo di cottura. Siamo anche riusciti a programmare la friggitrice ad aria per iniziare la cottura tre ore e 59 minuti dopo, posizionando il cibo nel cestello di frittura pronto per essere cucinato.



Se usate spesso gli assistenti vocali, Proscenic T22 supporta anche Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo vocale.

Dovreste comprarla?

Compratela se...

Volete la connettività Wi-Fi

La possibilità di connettere la friggitrice ad aria al sistema Wi-Fi di casa vostra e controllarla via smartphone potrebbe tornare molto utile a chi è spesso fuori casa e Proscenic T22 è uno dei pochi modelli dotati di questa funzionalità.

Cuocete una grande varietà di cibi

Con 11 modalità di cottura, ciascuna delle quali con temperatura e durata di cottura predefinite, la friggitrice T22 è ideale per tutti coloro che cucinano spesso e a cui piace diversificare.

Hai bisogno di un promemoria per girare il cibo

Scuotere o girare il cibo a metà cottura è importante quando si frigge ad aria se volete ottenere risultati uniformi. Se state cercando una friggitrice ad aria che dispone di un promemoria, la T22 fa sicuramente al caso vostro.

Non compratela se...

Cucinate spesso cibo surgelato

Data l'assenza di un'impostazione di cottura predefinita per i cibi congelati, la T22 non è il modello ideale per chi mangia spesso surgelati.

Volete spendere poco

Con un prezzo di €139 Proscenic T22 è una delle friggitrici ad aria più costose che abbiamo testato. Se volete comprare una friggitrice ad aria per curiosità, vi consigliamo modelli più economici.

Volete un modello molto versatile

La friggitrice Proscenic T22 può arrostire, cuocere, grigliare e friggere, ma nella stessa fascia di prezzo trovate i modelli prodotti da Instant e Ninja che possono anche disidratare e riscaldare il cibo. Se state cercando un elettrodomestico da cucina per molteplici usi, ci sono sicuramente opzioni migliori.