Audio-Technica ATH-S200BT recensione

Le Audio-Technica ATH-S200BT sono cuffie Bluetooth economiche e dal suono eccezionale, ricche di funzioni per il loro prezzo. Il loro aspetto da prodotto economico potrebbe non essere per tutti, ma il rapporto qualità/prezzo è impressionante.

Gli audiofili più esigenti potrebbero storcere il naso al pensiero delle cuffie Bluetooth economiche, ma ci sono stati grandi passi avanti nella tecnologia e, di conseguenza, nella qualità del suono.

I progressi tecnologici di solito comportano aumenti di prezzo, ma non in questo caso: le Audio-Technica ATH-S200BT offrono un suono di qualità a un prezzo modesto.

Ma non è solo l'audio il loro punto forte: la batteria dura così tanto che vi scorderete della loro natura wireless.

Design e caratteristiche

A un prezzo modesto, Audio-Technica ha creato un paio di cuffie che, anche se non particolarmente eleganti nel design, sono estremamente funzionali. L'unico pezzo costruito in metallo che troverete qui è il supporto per l'estensione dell’archetto.

Tutto il resto è fatto di plastica: non è affatto una cosa negativa, poiché le ATH-S200BT trasmettono ugualmente la sensazione di un prodotto solido, sono ben salde e comode da indossare. Questo modello è davvero leggero, con un peso di 190 g, solo dopo lunghe sessioni di ascolto abbiamo iniziato a sentire fastidio alle orecchie.

Su ciascuno dei padiglioni è presente il logo Audio-Technica. L’imbottitura è morbida, anche se non in memory foam. Si tratta di cuffie on-ear, quindi che non avvolgono completamente l'orecchio. Ogni padiglione è in grado di adattarsi alla maggior parte delle teste e l’archetto è rivestito con un materiale morbido nella parte superiore.

Tutti i pulsanti e gli ingressi si trovano nella parte inferiore del padiglione sinistro. Ci sono un interruttore on/off, una spia di notifica Bluetooth, i pulsanti per regolare il volume e per mettere in pausa, e quest’ultimo funge anche da pulsante di chiamata. C'è anche una porta micro USB per la ricarica.

Prestazioni

Considerando il prezzo di queste cuffie, il suono è davvero impressionante. Non c'è la profondità che avremmo voluto, ma c'è una nitidezza del suono che di solito si trova solo in cuffie da almeno 100 euro. Con le Audio-Technica ATH-S200BT invece potete averlaper la metà del prezzo. Non abbiamo avuto problemi con il volume, anche se non è il loro punto forte. Avremmo voluto frequenze medie più ricche, ma in compenso i bassi sono profondi e penetranti.

Il timbro malinconico di Damien Jurado è stato esaltato da queste cuffie, con le delicate frequenze basse della canzone Allocate poste al centro dell’attenzione. I sintetizzatori della visione di Weezer sull'Africa di Toto hanno avuto un bel po' di spazio, mentre gli Yike simili a inni di Kanye West hanno resistito ai nostri test di ascolto.

Sì, ci sarebbe potuto essere un tocco più dettagliato su tutta la linea - e la mancanza di aptX è sfortunata - ma bisogna considerare il prezzo. È raro ottenere questa qualità sonora e costruttiva a questo prezzo.

Poi c'è la questione della durata della batteria. L’autonomia è di 40 ore: potreste utilizzarle per una settimana senza preoccuparvi di ricaricarle. Per una ricarica completa ci vogliono circa quattro ore tramite la porta micro USB.

Conclusioni

Le ATH-S200BT sono un paio di cuffie ben costruite, dal suono eccezionale e dall’ottima autonomia. Le loro funzionalità sono di gran lunga superiori al loro prezzo modesto e regalano un’autonomia di ben 40 ore.

Sebbene i padiglioni siano comodi, li abbiamo trovati un po' troppo stretti sulla testa per un utilizzo prolungato. Ma questo è l’unico piccolo inconveniente di un buon paio di cuffie a un ottimo prezzo.