Una CPU AMD a 88 core spunta su eBay, ecco cosa potrebbe essere
Queste unità hanno gestito carichi di lavoro reali prima della dismissione
- L'hardware hyperscale dismesso sta emergendo online con velocità e scala insolite.
- I conteggi di core non binari indicano silicon personalizzato e adattato a carichi di lavoro specializzati.
- L'affidamento alla DDR4 suggerisce che questi sistemi non erano allineati con le attuali roadmap della memoria.
Un set di processori AMD EPYC 9D64 con 88 core è stato individuato su eBay, sollevando interrogativi sulla loro origine e sul ciclo di vita previsto.
Queste unità non seguono le tipiche configurazioni binarie di core solitamente associate ai componenti server-class, e la loro disponibilità in piccole quantità suggerisce che non siano passate attraverso i canali di vendita al dettaglio ufficiali.
Gli annunci mostrano sia unità nuove di zecca che usate, eppure nessuna proviene da distributori riconosciuti, il che implica che provengano da un data center specializzato piuttosto che essere state rilasciate per la vendita generale.
Specifiche non standard e possibili origini
La presenza di 88 core e altre configurazioni non binarie, come i 126 core, indica deployment personalizzati.
Le famiglie EPYC 9D64 e 9D32 utilizzano memoria DDR4 anziché le più recenti piattaforme DDR5, il che le colloca all'interno di una finestra operativa molto specifica.
La serie Genoa basata su Zen4 risale al 2022, il che significa che questi processori sono relativamente recenti ed è improbabile che abbiano raggiunto la fine del ciclo di vita in modo organico.
Il loro arrivo in numeri significativi nei marketplace online suggerisce che gli operatori hyperscale potrebbero aver dismesso interi rack o cluster in un ciclo di refresh coordinato. Questo si allinea ai modelli più ampi di ottimizzazione del cloud, dove gli aggiornamenti a livello di flotta iniziano a migliorare l'uniformità delle prestazioni o l'efficienza energetica.
Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa!
La continua dipendenza dai moduli DDR4 in questi sistemi rende plausibile che grandi volumi di RAM siano stati recuperati insieme ai processori. Alcuni osservatori del settore si aspettano che tale memoria venga riutilizzata con emergenti architetture basate su CXL per allentare i vincoli di fornitura nell'attuale carenza di RAM.
Questa idea rimane speculativa, ma la pressione economica creata dall'aumento dei prezzi della memoria crea una motivazione razionale. Se i grandi operatori hanno davvero ceduto questi componenti in blocco, la RAM associata potrebbe rappresentare un pool di risorse per l'implementazione secondaria. Potrebbero eventualmente supportare un passaggio verso strategie infrastrutturali incentrate sulla memoria.
Un benchmark condiviso pubblicamente colloca l'EPYC 9D64 a un tempo di esecuzione RandomX di $24.376$ secondi per un carico di lavoro da un megahash, producendo circa $41.000$ hash al secondo attraverso i suoi core. Il dato è vecchio di due anni, ma dimostra che questi processori hanno operato in sistemi reali piuttosto che essere campioni di ingegneria o prototipi sperimentali.
La combinazione di date di produzione recenti, specifiche non standard e ritiro anticipato richiede un ulteriore esame, poiché suggerisce un tasso di turnover insolito per hardware di questa classe. Questo schema potrebbe riflettere un cambiamento strutturale nel modo in cui gli hyperscaler gestiscono le flotte di calcolo, in particolare se cicli di refresh rapidi e recupero di componenti ad alto volume diventano pratiche di routine.
Per sapere quali componenti usare per le vostre macchine, consultate la nostra guida sulle migliori schede madri.
Efosa has been writing about technology for over 7 years, initially driven by curiosity but now fueled by a strong passion for the field. He holds both a Master's and a PhD in sciences, which provided him with a solid foundation in analytical thinking.