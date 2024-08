SSS, rincari in vista per una ragione più che prevedibile

L'impennata della domanda di infrastrutture in grado di gestire l'intelligenza artificiale sta causando un'impennata degli ordini di unità SSD e i produttori stanno aumentando i prezzi su tutta la linea.

Secondo un'analisi di mercato condotta da TrendForce, la domanda dovrebbe aumentare del 60% nei prossimi anni, spingendo i fornitori a potenziare lo sviluppo e la produzione e a concentrarsi sulla realizzazione di prodotti di maggiore capacità per soddisfare le crescenti esigenze degli strumenti di IA affamati di potenza e di dati.

Sebbene gli HDD abbiano svolto un ruolo cruciale nell'archiviazione dei dati nel corso degli anni, la minore latenza degli SSD è diventata preferenziale in un'epoca sempre più incentrata sull'AI.

L'intelligenza artificiale è responsabile dell'impennata dei prezzi degli SSD

Le unità a stato solido sono utili per memorizzare i parametri del modello e creare checkpoint per salvare l'avanzamento del modello AI, al fine di garantire un rapido ripristino in caso di interruzioni. In genere si dimostrano più affidabili, con tassi di guasto trimestrali e annualizzati riportati dal gigante del cloud storage Backblaze di che mostrano prestazioni migliori rispetto agli HDD (tuttavia vale la pena notare che per gli HDD sono disponibili più dati interni e quindi non è possibile fare un confronto del tutto equo).

Sono importanti anche per l'inferenza, in quanto consentono di aggiornare i modelli in tempo reale. Tuttavia, per questo motivo, sono necessarie unità ad alta capacità con almeno 16 TB di spazio di archiviazione, con prezzi notevolmente più alti rispetto agli HDD equivalenti.

TrendForce ha evidenziato che l'aumento della domanda ha già fatto lievitare i prezzi dei contratti per le unità SSD di un incredibile 80% nel giro di tre trimestri. Inoltre, si prevede che la capacità complessiva degli SSD legati all'AI acquistati nel 2024 supererà i 45 exabyte (45 milioni di terabyte).

I clienti aziendali non sono gli unici a risentirne: anche i prezzi delle unità SSD per i consumatori hanno registrato un aumento significativo e sostenuto negli ultimi trimestri, a causa della limitazione dell'offerta.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sebbene si stia lavorando per migliorare l'archiviazione SSD, compresi i componenti NAND flash a più alta densità, l'impatto dell'intelligenza artificiale sui prezzi delle unità SSD potrebbe continuare a farsi sentire per molti altri trimestri, aumentando la pressione sia sui mercati aziendali che su quelli consumer.

Via The Register