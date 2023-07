Arrivano i videomessaggi su Whatsapp

WhatsApp sta per introdurre i messaggi video istantanei che, come probabilmente si può intuire, consentiranno di inviare brevi messaggi video ai propri contatti via chat.

Stando a quanto afferma la piattaforma , avrete a disposizione fino a 60 secondi per dire quello che volete, che si tratti di fare gli auguri di compleanno a un amico o di un video divertente. Il sistema è simili a quello che permette di registrare messaggi audio. Basta toccare l'icona del microfono nell'angolo in basso per trasformarla nell'opzione della fotocamera. Tenendo premuto il tasto si da il via alla registrazione del clip. Scorrendo verso l'alto sull'icona della fotocamera dopo averla tenuta premuta è possibile registrare a mani libere (come per gli audio).

Ci sono un paio di cose che dovete sapere riguardo alla nuova funzione. Innanzitutto, i video vengono riprodotti senza audio e per sentire i suoni si deve premere sullo schermo (come avviene per i reel di IG). In secondo luogo, i messaggi non occupano l'intero schermo, in quanto sono confinati in uno spazio circolare. Si tratta di una visuale sufficientemente ampia per la maggior parte delle registrazioni, ma è bene tenere a mente che i video saranno sempre tagliati ai lati quando si sceglie l'inquadratura. Naturalmente, la crittografia end-to-end per cui il servizio è noto sarà applicata anche ai messaggi video istantanei per mantenerli sicuri.

L'annuncio ufficiale afferma che l'aggiornamento è attualmente "in fase di roll-out e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane". Assicuratevi quindi di tenere d'occhio la patch quando arriverà. Non è noto se i messaggi siano permanenti o se si cancellino automaticamente dopo un certo periodo di tempo come le Storie di Snapchat. Abbiamo contattato Meta per avere chiarimenti e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Futuro aggiornamento della sicurezza

Meta sta costantemente testando le funzionalità di WhatsApp e se date un'occhiata alla beta più recente, noterete che l'azienda sta lavorando a nuovi strumenti di sicurezza per la piattaforma. WABetaInfo sostiene che in futuro, ogni volta che si riceverà un messaggio da un numero sconosciuto, apparirà una finestra che consentirà agli utenti di bloccare o segnalare immediatamente la persona che ci ha contattato all'improvviso. Al di sotto di questi strumenti ci saranno una serie di suggerimenti su come rimanere al sicuro nelle chat e migliorare la propria sicurezza. Inoltre, il report afferma che Meta ha in programma di introdurre un modo per disabilitare le notifiche di lettura e ricezione per i numeri sconosciuti.