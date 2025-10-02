Slack ottiene ancora più accesso alle tue chat di lavoro per cercare di creare agenti migliori

"I dati conversazionali sono l'oro dell'era agentica", afferma Salesforce

I nuovi aggiornamenti consentono a Slack di utilizzare le tue conversazioni non strutturate

Salesforce utilizza anche il server MCP di Anthropic

Poche aziende si sono impegnate così pubblicamente sugli agenti di intelligenza artificiale come Salesforce, e ora l'azienda spera che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale agente nella sua piattaforma di collaborazione online Slack la aiuterà a competere con aziende come Microsoft Teams in modi nuovi.

L'azienda ha spiegato che, sebbene gli agenti di intelligenza artificiale si basino su solide basi di dati, prosperano grazie a un contesto più ampio, di cui finora sono stati in una certa misura privi.

"I dati conversazionali sono l'oro dell'era degli agenti, eppure sono rimasti nascosti in messaggi e chat non strutturati, in gran parte fuori dalla portata dei dipendenti, per non parlare delle applicazioni", ha dichiarato Salesforce.

L'intelligenza artificiale agente di Slack sta ricevendo un enorme impulso

Salesforce sta aggiungendo a Slack una nuova API di ricerca in tempo reale (RTS), un server Model Context Protocol (MCP) e strumenti di sviluppo migliorati per aiutarlo a evolversi dall'offerta di risposte generiche alla produzione di risposte più pertinenti e accurate.

L'API RTS sblocca i dati conversazionali non strutturati all'interno di Slack tramite discussioni, file e canali, in modo che gli strumenti di intelligenza artificiale possano interagire con i dati dei clienti senza doverli formalizzare in un'esportazione strutturata e archiviarli in modo sicuro altrove.

Con il server MCP (uno standard aperto di Anthropic), Salesforce standardizzerà e semplificherà anche le integrazioni tra più sistemi aziendali per una migliore interoperabilità.

Per gli sviluppatori, una CLI aggiornata migrara il processo di creazione di app/agenti di intelligenza artificiale.""Creando applicazioni basate sull'intelligenza artificiale direttamente in Slack, sviluppatori e partner aiutano le organizzazioni a unificare il loro stack tecnologico – rendendo Slack il 2% del budget IT che massimizza il ritorno sull'altro 98%", ha scritto Salesforce.

Grazie a questi aggiornamenti, le aziende possono sbloccare i dati non strutturati di cui disponevano da sempre per ottenere maggiore intelligenza, con conseguente processo decisionale più rapido (approfondimenti del team più rapidi del 37% e risposte dei clienti più rapide del 36%) e aumento della produttività (crescita del fatturato per dipendente 3 volte superiore).