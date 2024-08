Sempre più attacchi supply-chain sui dispositivi fisici, da parte di gruppi state sponsored

Un numero crescente di aziende ritiene di essere stato colpito da attacchi alla catena di fornitura dell'hardware da parte di soggetti minacciosi di Stati nazionali, con il 29% delle aziende statunitensi che ritiene di essere stato preso di mira.

I ricercatori di HP Wolf Security hanno intervistato 800 responsabili delle decisioni in materia di IT e di sicurezza (ITSDM) per indagare sulle minacce percepite come dirette all'hardware e al firmware dei dispositivi all'interno della catena di fornitura fisica.

Più di un terzo degli intervistati ritiene di essere stato preso di mira da attori di Stati nazionali che hanno tentato di inserire hardware o firmware dannosi nei dispositivi e la metà ha dichiarato di essere preoccupata di non poter verificare che l'hardware di PC, laptop o stampanti non sia stato manomesso durante il trasporto.

Sicurezza della catena di approvvigionamento

Le organizzazioni studiate si preoccupano soprattutto di obiettivi fisici come PC, laptop e stampanti all'interno della catena di fornitura, con il 91% che ritiene che gli attori degli Stati nazionali utilizzeranno componenti dannosi per attaccare l'hardware. L'incertezza è in aumento, con il 78% degli ITSDM che afferma che la loro attenzione alla sicurezza della catena di fornitura di software e hardware aumenterà, poiché gli aggressori cercano di infettare i dispositivi durante il transito.

Gli attacchi all'hardware e al firmware sono particolarmente allarmanti perché particolarmente difficili da individuare, rimuovere e rimediare. Gli strumenti di sicurezza si trovano all'interno del sistema operativo, quindi i dispositivi manomessi sono difficili da identificare.

Una volta che un aggressore ha compromesso l'hardware o il firmware di un dispositivo, ha il controllo completo dell'apparecchio e può vedere tutto ciò che viene utilizzato.

"Nel panorama odierno delle minacce, la gestione della sicurezza in un ambiente di lavoro ibrido distribuito deve iniziare con la garanzia che i dispositivi non siano stati manomessi a livello inferiore", ha dichiarato Boris Balacheff, Chief Technologist for Security and Research Innovation di HP.

In futuro, HP consiglia alle aziende di monitorare la conformità della configurazione hardware e firmware di tutti i dispositivi, nonché di gestire in modo sicuro le configurazioni del firmware e di adottare la tecnologia dei certificati della piattaforma per verificare l'integrità dell'hardware.