Amazon abilita l'accesso senza password: ecco cosa cambia

Amazon si è unita alla recente tendenza delle grandi aziende tecnologiche di offrire ai propri clienti il login senza password.

Il gigante della vendita al dettaglio sta introducendo il supporto per le passkey sul suo sito web e sulle sue applicazioni, il che significa che i clienti non dovranno inserire la propria password per accedere. Tutto ciò che dovranno fare sarà autenticare l'accesso con il dispositivo che utilizzano per bloccare il loro smart device, come l'impronta digitale, il volto o il PIN.

La parte privata della chiave di accesso viene memorizzata in modo crittografico sul dispositivo, ma può essere utilizzata anche su altri dispositivi grazie alla sincronizzazione nel cloud. Le chiavi vengono generate automaticamente, quindi non è necessario creare o ricordare alcun codice.

É il momento delle passkey

Per questo motivo le passkey sono considerate più sicure delle password. Dal momento che nessuno conosce le chiavi private, nemmeno l'utente, non possono essere sfruttate dai criminali informatici.

Era solo questione di tempo prima che Amazon si unisse ad Apple, Google e Microsoft offrendo il supporto per le passkey. Come gli altri giganti del settore, Amazon è un membro del consiglio di amministrazione della FIDO Alliance, l'associazione che stabilisce gli standard tecnologici per le passkey.

Non sorprende quindi che questi siano i servizi più importanti ad aver adottato finora questo sistema. Solo pochi altri, al di fuori della loro cerchia, hanno fatto lo stesso, tra cui BestBuy, eBay e PayPal.

Negli ultimi mesi, tuttavia, sono sempre di più i servizi che hanno aderito all'iniziativa. LinkedIn e X si stanno attrezzando per offrire le passkey ai propri utenti, così come WhatsApp. Tuttavia, sebbene molti siano entusiasti di un futuro senza password, alcuni ritengono che le password ci accompagneranno ancora per un po'.