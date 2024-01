Samsung sta per presentare le prime memorie GDDR7 da 37 Gbps

La memoria GDDR, o Graphics Double Data Rate (originariamente nota come DDR SGRAM - double data rate synchronous graphics RAM), è un componente cruciale nei dispositivi ad alte prestazioni, in particolare nei settori della grafica e dell'intelligenza artificiale.

L'ultima evoluzione di questa tecnologia è la GDDR7, annunciata per la prima volta da Samsung in occasione del Tech Day 2022. Se inizialmente i dettagli sulle specifiche erano scarsi, da allora sono emerse ulteriori informazioni su questo nuovo e promettente standard di memoria.

Le GDDR7 faranno il loro esordio in occasione della IEEE International Solid-State Circuit Conference 2024 che si terrà a San Francisco a febbraio, nella sessione dedicata alle memorie e alle interfacce ad alta densità. Al momento non c'è molto da sapere oltre al titolo della sessione nell'Advance Program: "Una DRAM GDDR7 da 16 Gb 37 Gb/s con equalizzazione TRX ottimizzata PAM3 e calibrazione ZQ".

Samsung GDDR7

La memoria GDDR7 utilizzerà la segnalazione PAM3 e NRZ, con l'obiettivo di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 37 Gbps per pin. Tale evoluzione ha comportato un aumento delle velocità di segnalazione e delle dimensioni dei burst senza aumentare in modo significativo i clock interni delle celle di memoria. Questo ha permesso a ogni versione GDDR di aumentare la frequenza del bus di memoria, incrementando così le prestazioni.

Tuttavia, poiché l'aumento della frequenza sta diventando complesso, il settore sta esplorando altre soluzioni. La GDDR6X, ad esempio, ha sostituito la tradizionale codifica NRZ con la codifica PAM4, raddoppiando di fatto la velocità di trasmissione dei dati. Con la sua velocità di trasmissione ridotta, PAM4 riduce anche in modo significativo le perdite di segnale.

Le GDDR7, invece, utilizzeranno la codifica PAM3, un compromesso tra la codifica PAM4 e NRZ. Ciò consente di raggiungere una velocità di trasmissione dei dati per ciclo superiore a quella NRZ, riducendo la necessità di frequenze di bus di memoria più elevate. Le GDDR7 promettono prestazioni migliori delle GDDR6, oltre a consumi e costi di implementazione inferiori rispetto alle GDDR6X.

Inoltre, GDDR7 offre modi per ottimizzare l'efficienza della memoria e il consumo energetico. Tra queste, quattro diverse modalità di clock in lettura, che consentono di eseguire la lettura solo quando necessario. I sottosistemi di memoria GDDR7 possono anche emettere due comandi indipendenti in parallelo, ottimizzando il consumo energetico.

Per quanto riguarda la commercializzazione delle prime unità, si prevede che GDDR7 sarà disponibile insieme alla prossima generazione di GPU di AMD e NVIDIA, probabilmente nel corso del 2024.