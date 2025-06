La HighPoint Rocket 7604A è una scheda RAID PCIe Gen5 progettata per soddisfare le esigenze di professionisti che cercano prestazioni sequenziali elevate in workstation compatte. Evoluzione diretta del modello più grande Rocket 1608A, questa nuova versione riduce il form factor di quasi il 50%, pur mantenendo performance simili.

Con un design single-slot e half-length, la Rocket 7604A si integra facilmente anche in spazi ristretti ed è completamente alimentata tramite bus PCIe, senza necessità di alimentazione esterna. Una soluzione ideale per chi lavora con flussi di dati intensi e richiede affidabilità, velocità e compattezza.

Nuovo record di velocità

Prestazioni mostruose fino a 60GB/s con soli quattro SSD M.2 Gen5: è la migliore AIC mai testata da TweakTown (qui trovate le migliori).

La HighPoint Rocket 7604A ha superato tutti i precedenti record nel campo delle schede RAID compatte. Secondo la recensione di TweakTown, che l’ha definita “un capolavoro di ingegneria”, la scheda ha raggiunto 59,8GB/s di throughput sequenziale con soli quattro SSD M.2 Gen5 Samsung 9100 Pro, grazie al controller RAID Broadcom PEX89048A e quattro slot Gen5 x4.

I test, condotti su piattaforme Intel e AMD, mostrano una leggera superiorità di Intel nei benchmark come Anvil e Blackmagic, mentre AMD primeggia in alcune simulazioni di trasferimento file. La scheda ha superato di gran lunga la precedente Rocket 1608A (con 8 SSD Crucial T705), arrivando a oltre il doppio del throughput su ATTO.

Con 93.000 punti su Anvil, la 7604A ha battuto ogni precedente record interno al laboratorio. Compatibile anche con SSD PCIe Gen4 (con prestazioni ridotte), offre opzioni RAID 0 e 1 via Windows, oppure RAID 10 con il software HighPoint.

TweakTown le ha assegnato un punteggio del 98%, premiandola con l’Editor’s Choice per qualità costruttiva e funzionalità, penalizzandola solo lievemente per rapporto prezzo/prestazioni. Una soluzione estrema per chi cerca il massimo in poco spazio.