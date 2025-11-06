QNAP lancia il NAS ZFS TS-h2477AXU-RP: 24 bay e PCIe Gen 5

QNAP ha presentato oggi il TS-h2477AXU-RP, un NAS (Network Attached Storage) in formato rack che alza l'asticella delle prestazioni per l'archiviazione centralizzata. Con 24 bay per dischi SATA e un processore AMD Ryzen 7 PRO serie 7000, questo modello si rivolge a chi non accetta compromessi, come studi di produzione multimediale e aziende in crescita.

Questo non è il classico NAS da ufficio. La sua architettura hardware lo posiziona direttamente nella fascia alta del mercato, ben oltre le soluzioni più comuni che si possono trovare nella nostra guida ai migliori NAS. Il vero protagonista qui è il file system ZFS, che sposta il focus dalla semplice archiviazione alla garanzia di integrità del dato, un tema cruciale in ambito professionale.

Sotto il cofano: Gen 5 e Ryzen

Il cuore del sistema è un processore AMD Ryzen 7 PRO serie 7000 a 8 core e 16 thread, affiancato da supporto fino a 192 GB di RAM DDR5 (anche ECC). Questa potenza di calcolo è necessaria non solo per la virtualizzazione o l'editing video 8K, ma anche per gestire le complesse operazioni del file system ZFS.

La vera innovazione risiede negli slot di espansione. Troviamo due slot M.2 compatibili con PCIe Gen 5. Questo permette di installare SSD NVMe di ultima generazione per creare tier di cache o storage ultra-rapidi, eliminando i colli di bottiglia. Si aggiungono tre slot PCIe Gen 4 per espansioni future, come schede di rete a 25GbE, che affiancano le porte 2,5GbE e 10GbE già integrate.

Il sistema operativo QuTS hero, basato su ZFS, è il cervello software che gestisce l'hardware. Offre funzionalità di livello enterprise come il self-healing (auto-correzione degli errori sui dati), deduplicazione e compressione in linea. In un contesto dove dati, backup e intelligenza artificiale sono fondamentali per la strategia aziendale, avere una base dati così robusta diventa un vantaggio competitivo.

La vocazione professionale è confermata dalla presenza di alimentatori ridondanti per la continuità operativa e dal supporto alla tecnologia SnapSync per il disaster recovery. QNAP garantisce inoltre la disponibilità del prodotto a lungo termine, fino al 2030, un dettaglio non trascurabile per chi pianifica investimenti IT pluriennali.

Questo NAS rappresenta un ponte tra la potenza di calcolo quasi "consumer" della piattaforma AMD e le esigenze di affidabilità del mondo enterprise. È una soluzione progettata per scalare, capace di gestire storage nell'ordine dei petabyte senza sacrificare la velocità richiesta dalle applicazioni più moderne.