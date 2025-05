Nvidia ha siglato un accordo strategico con HUMAIN, la nuova sussidiaria dedicata all’intelligenza artificiale creata dal Public Investment Fund saudita, con l’obiettivo di trasformare l’Arabia Saudita in leader globale dell’IA entro il 2030.

L’intesa prevede la realizzazione di infrastrutture su larga scala, programmi di formazione specializzata e la distribuzione massiccia di hardware, con centinaia di migliaia di chip Nvidia GB300 di ultima generazione (qui le migliori schede video dell'azienda).

HUMAIN punta a implementare fino a 500 megawatt di capacità di calcolo per l’IA, iniziando con 18.000 superchip GB300 Grace Blackwell, supportati dall’architettura InfiniBand di Nvidia. Questi componenti saranno impiegati in data center hyperscale in tutto il paese, destinati ad addestrare e gestire modelli sovrani di intelligenza artificiale su larga scala.

Nvidia e HUMAIN insieme per il futuro digitale dell’Arabia Saudita

L’accordo tra Nvidia e HUMAIN rientra negli obiettivi strategici dell’iniziativa Vision 2030, il piano dell’Arabia Saudita per la trasformazione digitale e la diversificazione economica del Paese.

Oltre alla creazione di infrastrutture IA e alla distribuzione massiccia di chip, la collaborazione prevede anche l’adozione della piattaforma Nvidia Omniverse, che permetterà lo sviluppo di applicazioni fisiche di intelligenza artificiale e robotica in settori chiave come manifattura, logistica ed energia.

Grazie all’uso di gemelli digitali e strumenti di simulazione, le aziende saudite potranno ottimizzare ambienti fisici per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità.

La formazione della forza lavoro è un pilastro dell’iniziativa: Nvidia e HUMAIN formeranno migliaia di cittadini e sviluppatori sauditi su tecnologie come robotica, simulazione e digital twin.

"L’IA, come l’elettricità e internet, è un’infrastruttura essenziale per ogni nazione", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. "Insieme a HUMAIN, stiamo costruendo l’infrastruttura IA per le persone e le imprese dell’Arabia Saudita, per realizzare la visione ambiziosa del Regno."

Anche il Ministro saudita delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, Abdullah Alswaha, ha sottolineato l’importanza dell’intesa: "Questo accordo getta le basi per una nuova rivoluzione industriale, fondata su infrastrutture avanzate, talenti e ambizioni globali."

Tareq Amin, CEO di HUMAIN, ha concluso: "La nostra partnership con Nvidia rappresenta un passo audace per realizzare le ambizioni del Regno nell’ambito dell’IA e dell’infrastruttura digitale. Insieme stiamo costruendo capacità, competenze e una nuova comunità globale per un futuro alimentato dalla tecnologia intelligente e guidato dalle persone."