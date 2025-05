Nvidia e Dell annunciano AI Factory 2.0: "È l’occasione di una vita", dice Jensen Huang

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha ribadito ancora una volta il potenziale enorme che l’intelligenza artificiale può offrire alle aziende di ogni dimensione nei prossimi mesi e anni.

Parlando durante il recente evento Dell Technologies World 2025, Huang ha dichiarato: “L’IA è qui, si tratta, senza dubbio, del più grande cambiamento di piattaforma mai avvenuto.”

Nel corso di una conversazione con il CEO di Dell Technologies, Michael Dell, Huang ha aggiunto: “Dal punto di vista tecnologico, siamo passati dalla percezione alla generazione fino ad arrivare ora ai modelli di IA basati sul ragionamento, e questo solo considerando il livello tecnico più puro.”

"The biggest reinvention"

Huang ha sottolineato come Nvidia (qui le loro migliori schede video) e Dell stiano collaborando attivamente per portare l’IA nelle imprese, definendola “una delle più grandi opportunità davanti a noi”.

“Queste aziende stanno di fatto costruendo una forza lavoro digitale composta da agenti IA” ha spiegato. “Agenti che possono operare in ambiti come la cybersicurezza, l’ingegneria del software, il marketing, le vendite, le previsioni di mercato e la gestione della supply chain. Tutti questi agenti intelligenti stanno nascendo ora e sono in grado di affiancare la forza lavoro umana con un supporto digitale.”

(Image credit: Dell Technologies)

Uno degli annunci più importanti del Dell Technologies World 2025 ha riguardato l’espansione della piattaforma Dell AI Factory, che ha ricevuto aggiornamenti significativi grazie alla collaborazione con Nvidia.

Lanciata inizialmente durante il DTW 2024, la nuova versione prende il nome di Dell AI Factory with Nvidia 2.0 e integra client, server, storage, protezione dei dati e networking in un’unica architettura pensata per scalare l’adozione dell’IA in ambito enterprise.

Tra le novità spiccano sei nuovi server, tra cui i modelli PowerEdge XE9780 e XE9785 con raffreddamento ad aria, e le versioni XE9780L e XE9785L dotate di raffreddamento a liquido con tecnologia direct-to-chip, tutti compatibili con fino a 192 GPU Nvidia Blackwell Ultra.

Per configurazioni più spinte, ogni rack Dell IR7000 può ospitare fino a 256 GPU Blackwell Ultra, offrendo, secondo Dell, prestazioni fino a quattro volte superiori nell’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni rispetto alla generazione precedente.

Dell e Nvidia hanno inoltre presentato i Dell Managed Services per la piattaforma AI Factory, pensati per semplificare la gestione dell’intero stack IA Nvidia, con prestazioni 100 volte superiori nella generazione di token al secondo per inferenze distribuite e una riduzione della latenza superiore all’80%, supportando così l’ascesa di modelli agentici sempre più sofisticati.

(Image credit: Future / Mike Moore)

Durante l'evento, Michael Dell ha ricordato che lui e Jensen Huang si conoscono da oltre trent’anni, chiedendogli se volesse lasciare un consiglio al pubblico del Dell Technologies World 2025.

Huang ha risposto con decisione: “Questa è un’opportunità che capita una volta nella vita, negli ultimi 60 anni, è la più grande reinvenzione che abbiamo mai visto.”

Ha poi aggiunto: “Si tratta di una tecnologia incredibilmente entusiasmante: dovete coinvolgervi. L’impatto sulle aziende è straordinario. E bisogna essere early adopter.”

“Siamo all’inizio di un decennio di trasformazione. Ma non volete arrivare secondi: questo è il momento. Volete essere i primi.”