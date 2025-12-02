Non usare l'IA è da matti, secondo il CEO Nvidia

Jensen Huang ordina ai dipendenti Nvidia di automatizzare ogni possibile compito utilizzando strumenti IA avanzati.

Nvidia affronta lo scetticismo poiché gli investitori sono preoccupati per la stabilità della domanda di IA a lungo termine.

Gli ingegneri Nvidia si affidano notevolmente all'assistente di codifica Cursor per lo sviluppo.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha rivolto un appello diretto ai dipendenti, dicendo loro di affidarsi all'intelligenza artificiale per qualsiasi compito che possa essere automatizzato.

Ha respinto le preoccupazioni che un maggiore uso dell'IA possa minacciare i posti di lavoro e ha definito "irrealistico" che qualcuno possa deliberatamente evitare questi sistemi.

Le sue osservazioni sono arrivate durante una riunione plenaria tenutasi dopo che Nvidia ha riportato l'ennesima serie di risultati finanziari record.

L'uso dell'IA tra i dubbi sul ciclo di mercato

"A quanto mi risulta, Nvidia ha alcuni manager che stanno dicendo ai loro dipendenti di usare meno IA… Siete fuori di testa?" ha detto Jensen Huang.

"Voglio che ogni compito che è possibile automatizzare con l'intelligenza artificiale venga automatizzato con l'intelligenza artificiale... Vi prometto che avrete ancora del lavoro da fare."

Ha reagito a report interni di manager che consigliano ai team di ridurre la loro dipendenza dagli strumenti IA, definendo tale suggerimento fuorviante e inutile.

I commenti di Huang arrivano in un momento in cui gli investitori continuano a mettere in discussione la durata dell'impennata di spesa per l'IA.

Ha osservato che l'azienda si trova ad affrontare una situazione in cui la sua performance viene interpretata negativamente, indipendentemente dal risultato.

Nvidia ha registrato quello che ha descritto come un trimestre eccezionale, seguito il giorno dopo da un calo in borsa, che ha attribuito ai dubbi del mercato su quanto durerà la domanda di sistemi IA.

Per Huang, un trimestre forte è prova di eccessivo ottimismo, mentre anche un piccolo insuccesso avrebbe intensificato la narrativa di una bolla a livello settoriale.

Tuttavia, investitori noti al di fuori dell'azienda hanno sollevato preoccupazioni. Uno di questi è Michael Burry, la cui reputazione deriva dai suoi primi avvertimenti durante la crisi immobiliare, che ha messo in guardia sul fatto che l'innovazione rapida possa alla fine minare le aziende quando troppi concorrenti perseguono lo stesso percorso.

Ma Huang ha detto ai dipendenti di continuare a usare l'IA anche se i sistemi mancano di affidabilità in alcuni scenari, aggiungendo che l'uso persistente può migliorare i risultati.

Gli ingegneri di Nvidia attualmente dipendono dall'assistente di codifica Cursor, e Huang ritiene che dovrebbero continuare ad applicare strumenti simili nel lavoro quotidiano, specialmente quando lavorano sui migliori notebook per programmatori.

Huang non è solo, poiché altre grandi aziende come Microsoft, Meta, Google e Amazon condividono la stessa idea.

Hanno dato istruzioni ai dipendenti di integrare l'IA nei flussi di lavoro ripetitivi o automatizzabili che coinvolgono strumenti di produttività e software d'ufficio.

Il messaggio di Nvidia riflette una chiara direzione aziendale e un più ampio cambiamento nel settore tecnologico, che rende l'IA essenziale piuttosto che opzionale.

Detto questo, l'esito di questa strategia rimane incerto, e il paragone con i precedenti cicli tecnologici solleva ragionevoli interrogativi sulla stabilità a lungo termine.

Via Fortune