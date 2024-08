Nativi digitali in crisi: perché l'iGen lotta con le competenze tecniche

C'è un paradosso al centro del nostro mondo guidato dalla tecnologia. La generazione che è cresciuta circondata dagli schermi di , dallo scrolling e dai social media potrebbe non possedere le competenze tecniche di cui i datori di lavoro hanno bisogno.

Pur essendo innegabilmente a proprio agio nel consumare tecnologia, le nuove generazioni spesso non hanno la capacità di crearla, risolverla o analizzarla criticamente. Infatti, sebbene la generazione Z trascorra più di otto ore al giorno online, solo il 18% è sicuro di possedere competenze digitali avanzate come la codifica di o lo sviluppo. Ancora più preoccupante è il fatto che solo il 44% ritiene di conoscere le competenze informatiche di base. Ad esempio, i nativi digitali non sanno come trovare i risultati migliori su Google. Questo crea un problema serio, poiché gli individui non possono sviluppare competenze avanzate se non riescono a padroneggiare le basi. Ma con la Gen Z destinata a rappresentare il 27% della forza lavoro entro il 2025, le aziende non possono permettersi di lasciare che questo divario di competenze cresca.

Le aziende di oggi hanno bisogno di innovatori, costruttori e risolutori di problemi in grado di utilizzare tecnologie emergenti come l 'AI e la quantistica per continuare a far progredire il mondo del lavoro. In sostanza, abbiamo bisogno che i giovani comprendano le esigenze e i vantaggi di queste tecnologie, poiché stanno rapidamente diventando i nostri nuovi colleghi.

Mentre l'adozione dell'IA continua a crescere in tutto il panorama aziendale, abbiamo bisogno di dipendenti che sappiano come ottenere il massimo da questa tecnologia. Ad esempio, una solida conoscenza delle sue capacità e dei suoi limiti e la conoscenza di come sollecitare i sistemi in modo efficace permetteranno ai lavoratori di sfruttare al meglio l'IA e i suoi potenziali vantaggi.

Nativi digitali senza il know-how digitale

Allora, che cosa ha portato questa giovane generazione a un blocco digitale?

Innanzitutto, la forte dipendenza dalla tecnologia per i consumi. Attualmente, il 72% della generazione Z accede a Internet principalmente per scopi di intrattenimento. Dai videogiochi allo scrolling sui social media, dallo shopping online allo streaming, il loro appetito per l'online è insaziabile. Ciò significa che gli sbocchi creativi basati sulle competenze, come la progettazione e lo sviluppo di software, il coding e l'analisi dei dati, sono passati in secondo piano. Di conseguenza, le competenze tecniche che avrebbero potuto essere sviluppate non vengono scoperte perché i giovani dedicano poco o nulla alla loro esplorazione.

Poi, c'è l'aumento delle app di facile utilizzo che richiedono conoscenze tecniche minime per essere utilizzate. Con l'83% dei consumatori che dichiara essenziale un'esperienza d'uso senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, è evidente che la facilità d'uso è al limite del non negoziabile. Queste app ci hanno semplificato la vita fornendo assistenza integrata, processi automatizzati, interfacce semplici e personalizzazione. Tuttavia, ci hanno tolto l'opportunità di imparare e costruire competenze tecnologiche.

Infine, l'odierna cultura della gratificazione istantanea è sostenuta da queste soluzioni prontamente disponibili e da linee telefoniche di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò ha creato un'attenzione alle risposte e alle tecniche immediate, che induce molti a credere di conoscere una tecnologia o un argomento più di quanto non sia in realtà. Ad esempio, l'installazione di un nuovo telefono richiedeva una lunga procedura di configurazione. Ora i nostri telefoni ci guidano automaticamente attraverso questo processo. Così facendo, abbiamo la falsa convinzione di capire come impostare il telefono per un uso ottimale. In realtà, abbiamo solo osservato il pilota automatico al lavoro. In realtà, la competenza digitale spesso sfiora la superficie. Non riesce ad avventurarsi nel regno della comprensione e dell'applicazione approfondita. Inoltre, la continua richiesta di immediatezza può ostacolare la capacità di sviluppare una sana capacità di attenzione, pazienza e concentrazione, caratteristiche essenziali per una forza lavoro di successo.

Imparare, imparare e poi imparare ancora

È ora di agire. La chiave per trasformare questo gusto per la tecnologia in una vera e propria competenza tecnica è eliminare la dipendenza e sostituirla con la comprensione. Per fare ciò, è necessario dedicare maggiore attenzione alla formazione. In linea con ciò, ci sono due caselle essenziali che le organizzazioni devono spuntare per equipaggiare adeguatamente la nostra futura forza lavoro con il know-how necessario per aiutare le aziende a prosperare.

Per prima cosa, dobbiamo concentrarci sul rinnovamento del sistema educativo. Ciò comporterebbe un ritorno alle origini e una riorganizzazione dei programmi di studio per chiarire e insegnare le competenze informatiche di base. Di conseguenza, agli studenti verrebbero insegnate nozioni come i fondamenti di codifica, l'analisi dei dati e la consapevolezza della cybersecurity. Tutti elementi essenziali per l'ambiente aziendale moderno.

Introducendo queste materie e insegnando competenze più soft, come il pensiero deduttivo, fin dalle prime fasi del sistema educativo, la scuola può aiutare a individuare le tracce di talento tecnico prima che poi. A sua volta, questo può suscitare un interesse che porta l'individuo a perseguire una carriera tecnica attraverso lo studio in un istituto di istruzione superiore o la formazione professionale.

Oltre alle istituzioni educative come scuole e università, le imprese devono agire. Devono collaborare con queste istituzioni per offrire esperienze reali attraverso stage e programmi di mentorship. Questo tipo di iniziative aiuta le persone non solo ad acquisire nuove competenze e conoscenze tecniche, ma anche a migliorare altri aspetti essenziali del lavoro, come la fiducia, la consapevolezza di sé, la comunicazione e il lavoro di squadra.

La nostra nuova forza lavoro digitale

Si suppone che i nativi digitali sappiano come muoversi nel panorama tecnologico, ma è davvero così? Nonostante siano nate nell'era dell'online, le nuove generazioni faticano a familiarizzare con le competenze tecniche necessarie per far funzionare il mondo del lavoro moderno. Ma non può continuare così. Altrimenti entreremo in una situazione di stallo economico. Le generazioni più giovani non stanno sviluppando queste competenze a causa di una forte dipendenza dalla tecnologia per il consumo, di applicazioni sempre più facili da usare e di una richiesta di gratificazione istantanea. Pertanto, abbiamo bisogno di un cambiamento. Dobbiamo sbarazzarci della fiducia nelle soluzioni prontamente disponibili e sostituirla con una comprensione tecnica più profonda. Questo obiettivo può essere raggiunto modificando i programmi di studio accademici per soddisfare le esigenze del nostro panorama aziendale in evoluzione e fornendo esperienze reali che diano agli individui l'opportunità di fare pratica.