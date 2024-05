Nasce alleanza digitale per l'Italia: Engineering e Lutech uniti per la digitalizzazione del Paese

In una mossa strategica per accelerare la trasformazione digitale in Italia, il Gruppo Lutech e Engineering, due giganti della tecnologia italiana, hanno annunciato il 22 maggio la creazione dell’“Alleanza Digitale per l’Italia”. Questa partnership mira a potenziare la digitalizzazione del Paese, con un occhio di riguardo ai progetti finanziati dal PNRR.

L’alleanza, varata il 21 maggio presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, è stata formalizzata durante un incontro tra i CEO delle due aziende, Maximo Ibarra di Engineering e Giuseppe Di Franco di Lutech, alla presenza del Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Alessio Butti e Serafino Sorrenti, Chief Innovation Officer presso la Presidenza del Consiglio.

L’obiettivo dell’Alleanza è promuovere collaborazioni non solo con enti di ricerca, start-up e PMI specializzate, ma anche con aziende di settori diversi dall’IT, creando un ecosistema di innovazione aperto e dinamico. Con oltre 20.000 specialisti tecnologici al loro attivo, Engineering e Lutech metteranno a disposizione le loro competenze per realizzare progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati di rilevanza nazionale.

Durante l’incontro, Maximo Ibarra ha sottolineato l’importanza della partnership: "Viviamo in un'epoca in cui la collaborazione tra diverse realtà produttive è fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e sostenibile del Paese attraverso il digitale. Con l’Alleanza vogliamo accelerare la trasformazione digitale dell’Italia, fungendo da esempio per altre realtà industriali."

Giuseppe Di Franco ha aggiunto: "L'Alleanza Digitale per l’Italia offrirà le competenze dei nostri professionisti IT per assicurare la rapida implementazione dei programmi digitali del PNRR. Questa collaborazione aperta è destinata a trasformare la società, creando impatti concreti sull’economia e sui servizi ai cittadini."

Le attività dell’Alleanza si concentreranno su settori chiave come acqua, energia, infrastrutture, produttività, intelligenza artificiale e sicurezza, tematiche essenziali per il futuro dell’Italia. Il contratto di rete guiderà l'Alleanza, con un organo di controllo e coordinamento collegiale incaricato di gestire le operazioni.

Questa iniziativa si configura come un modello aperto e inclusivo, pronto ad accogliere anche aziende non IT che stanno affrontando la transizione digitale e che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Alleanza.