Microsoft e Siemens presentano il nuovo assistente AI per la produzione industriale

Negli ultimi mesi Microsoft si è impegnata a portare l'intelligenza artificiale generativa negli uffici e nelle aziende di tutto il mondo. Ora, grazie a una nuova partnership con Siemens, gli strumenti AI di Microsoft faranno il loro ingresso nelle linee produttive.

Le società hanno annunciato la nascita del "Siemens Industrial Copilot", un assistente AI sviluppato congiuntamente per rendere più efficiente la collaborazione uomo-macchina.

In generale, questa versione industriale del chatbot genererà, ottimizzerà ed eseguirà il debug di codici di automazione complessi nel tentativo di ridurre i tempi di simulazione e aiutare le aziende a produrre risultati più rapidamente.

Il nuovo Copilot per la produzione industriale

Naturalmente, il Copilot industriale di Siemens utilizzerà il servizio Azure OpenAI di Microsoft e avrà quindi accesso alle stesse tecnologie che sono alla base del popolarissimo ChatGPT.

Secondo quanto affermato dalle aziende i clienti manterranno il controllo totale sui loro dati che non saranno utilizzati per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, come accade con alcuni dati dei consumatori quando utilizzano modelli AI gratuiti.

Microsoft spera che lo strumento AI a marchio Siemens possa trovare applicazione in diversi settori, tra cui quello manifatturiero, delle infrastrutture, dei trasporti e della sanità.

Il fornitore di automobili Schaeffler AG ha già adottato l'AI generativa nella sua fase di progettazione per aiutare i team di ingegneri a produrre codice per i suoi robot. Il CEO Klaus Rosenfeld ha dichiarato: "Con questo progetto pilota congiunto, stiamo entrando in una nuova era di produttività e innovazione".

Roland Busch, CEO di Siemens AG, ha aggiunto: "Questo ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende progettano, sviluppano, producono e operano. Rendere la collaborazione uomo-macchina più ampiamente disponibile consente agli ingegneri di accelerare lo sviluppo del codice, aumentare l'innovazione e affrontare la carenza di manodopera qualificata".

Siemens promette di fornire ulteriori dettagli su Siemens Industrial Copilot alla fiera SPS di Norimberga, in Germania, alla fine del mese.