Come molte aziende che investono pesantemente nelle soluzioni di Nvidia, Meta sta cercando di ridurre la dipendenza dall’hardware AI costoso del colosso dei GPU, sviluppando i propri chip.

Nel 2024, il gigante dei social media ha iniziato a cercare ingegneri specializzati per progettare acceleratori di machine learning all’avanguardia. Ora, secondo un’esclusiva di Reuters, Meta è entrata nella fase di test del suo primo chip proprietario destinato all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

Fonti interne hanno riferito a Reuters che, dopo il primo tape-out del chip, Meta ha avviato un rilascio limitato. Se i test daranno esiti positivi, l’azienda prevede di espandere la produzione per un’implementazione su scala più ampia.

Secondo Reuters, il nuovo chip di Meta per l’addestramento dell’AI è un acceleratore dedicato, progettato esclusivamente per eseguire compiti specifici legati all’intelligenza artificiale. Questo approccio lo rende più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle GPU tradizionali, generalmente impiegate per i carichi di lavoro AI.

La produzione del chip è stata affidata alla TSMC, azienda taiwanese che ha realizzato il silicio nell’ambito del programma Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Reuters sottolinea che il progetto ha avuto un inizio turbolento, con Meta che in passato ha persino scartato un chip in una fase simile dello sviluppo.

Nel 2023, Meta ha svelato il suo primo acceleratore AI proprietario per la gestione dei sistemi di ranking e raccomandazione su Facebook e Instagram. Nell’aprile 2024, ha poi presentato una nuova versione con doppia capacità di calcolo e larghezza di banda della memoria.

Durante il 2024 Hot Chips Symposium, Meta ha rivelato che il chip di inferenza era costruito con il processo a 5 nm di TSMC, utilizzando core basati su RISC-V. Come altre aziende tecnologiche, Facebook sta puntando su RISC-V per sviluppare le sue ambizioni AI.

Sebbene Reuters non fornisca dettagli tecnici sul nuovo chip di addestramento AI di Meta, è plausibile che anche questo sia basato sull’architettura open-source RISC-V. L’articolo riporta inoltre che gli executive di Meta puntano a utilizzare i propri chip per l’addestramento AI già dal prossimo anno.