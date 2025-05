Lenovo ha aggiornato la sua gamma ThinkPad (qui trovate i migliori) per rispondere alle esigenze dei flussi di lavoro professionali e basati sull’intelligenza artificiale. A guidare l’annuncio è il ThinkPad P16s Gen 4, la workstation mobile AMD più potente mai realizzata dall’azienda, pensata per creatori di contenuti, ingegneri e utenti tecnici che necessitano di alte prestazioni in formato portatile. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen AI PRO serie 300, supporto fino a 96GB di memoria e grafica certificata per applicazioni CAD e BIM, il ThinkPad P16s Gen 4 si inserisce nella recente strategia di Lenovo orientata ai PC Copilot+, offrendo fino a 82 TOPS di potenza AI, multitasking fluido ed efficienza energetica migliorata.

Performance solide

Lenovo abbina il processore Ryzen AI 9 HX PRO 370 alla grafica integrata AMD RDNA 3.5, garantendo buone prestazioni per carichi di lavoro complessi senza i compromessi termici e di consumo energetico delle GPU dedicate. Il nuovo portatile pesa circa 1,77 kg e sarà disponibile da maggio 2025 a partire da circa 1.699 euro.

Oltre al P16s, Lenovo ha presentato anche il ThinkPad P14s Gen 6, una workstation mobile più sottile e leggera con un peso a partire da 1,39 kg, insieme a una gamma aggiornata di laptop della serie ThinkPad L e alle nuove edizioni X1 Aura.

Nonostante il nuovo ThinkPad P16s offra prestazioni elevate, l’HP ZBook Ultra, lanciato all’inizio del 2025, rimane in vantaggio: è dotato di processore AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 con grafica AMD Radeon dedicata, 128GB di memoria LPDDR5X unificata e la possibilità di allocare fino a 96GB direttamente alla GPU.