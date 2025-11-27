Il principale produttore di PC Linux abbandona il piano per il notebook con Snapdragon X Elite

Tuxedo cancella il notebook Snapdragon X Elite Linux dopo 18 mesi di difficoltà nello sviluppo

Il chip X1E di prima generazione non è riuscito a soddisfare le aspettative di compatibilità delle distribuzioni Linux

Gli aggiornamenti del BIOS, il controllo della ventola e la virtualizzazione KVM rimangono non supportati su Linux

Tuxedo Computers ha cancellato il progetto per il lancio di un notebook Linux basato sullo Snapdragon X Elite di Qualcomm, dopo aver dedicato diciotto mesi allo sviluppo.

L'azienda ha affermato che il chip di prima generazione X1E si è rivelato meno idoneo del previsto per le distribuzioni Linux. Sebbene la decodifica video sia tecnicamente possibile, molte applicazioni non dispongono ancora del supporto necessario. Inoltre, funzionalità cruciali come gli aggiornamenti del BIOS e il controllo delle ventole non possono essere attualmente implementate in modo efficace sotto Linux.

Limitazioni nella virtualizzazione e nel throughput dei dati

I problemi sono emersi apparentemente nonostante un significativo sforzo ingegneristico, che includeva tentativi di ottimizzazione della gestione energetica, dei processi del firmware e dei driver specifici per il dispositivo.

L'attesa lunga durata della batteria, uno dei principali vantaggi dei dispositivi ARM, non si è concretizzata durante i test, creando ulteriori sfide per il lancio.

Tuxedo ha anche notato che la virtualizzazione con KVM non è fattibile sull'X1E, limitando l'utilità del notebook per i carichi di lavoro che richiedono macchine virtuali.

Le velocità di trasferimento USB4 ad alta velocità non sono state raggiunte, riducendo le prestazioni per periferiche esterne e dispositivi di archiviazione.

Queste carenze tecniche implicano che il dispositivo non può offrire l'esperienza utente attesa dagli utenti desktop Linux.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

"Lo sviluppo si è rivelato impegnativo a causa dell'architettura diversa e, alla fine, la prima generazione X1E si è dimostrata meno idonea per Linux del previsto," ha dichiarato Tuxedo.

Sebbene potesse teoricamente continuare lo sviluppo, la velocità del progresso hardware implica che tali sforzi rischierebbero di lanciare un prodotto obsoleto.

L'azienda ha sottolineato che lo Snapdragon X2 Elite è atteso nella prima metà del 2026, e qualsiasi altro tempo speso significa un chip più vecchio e una minore rilevanza del notebook, notando: "vi offriremo un dispositivo con quello che a quel punto sarebbe uno Snapdragon X Elite (X1E) vecchio di oltre due anni."

Se l'X2 Elite dovesse risolvere le limitazioni riscontrate nel chip di prima generazione, Tuxedo potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riavviare lo sviluppo su un notebook rinnovato.

Tuxedo ha dichiarato che monitorerà l'architettura X2 Elite per determinare se lo sviluppo può riprendere quando la nuova piattaforma offrirà un supporto Linux più solido.

Tuttavia, non sono stati presi impegni vincolanti e l'azienda ha sottolineato che qualsiasi piano dipenderà dalla valutazione delle capacità del nuovo chip.

Tuxedo si è storicamente concentrata sulla costruzione di dispositivi compatibili con Linux, inclusi PC desktop e workstation mobili.

L'azienda produce anche sistemi Mini PC che eseguono distribuzioni Linux, dimostrando esperienza in progetti hardware indipendenti da ARM.

Sebbene Snapdragon X Elite non abbia soddisfatto le aspettative, il catalogo più ampio di sistemi Linux-ready di Tuxedo rimane disponibile.

Tuxedo non ha escluso future collaborazioni, eppure la sua esperienza suggerisce che le aspettative di rapidi progressi potrebbero essere premature finché i SoC più recenti non dimostreranno una compatibilità più forte.

Via Windows Central