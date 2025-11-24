Il CEO di Nvidia Jensen Huang smonta le voci di una bolla dell'IA

Nvidia vede nell'adozione delle GPU guidata dall'IA una trasformazione strutturale del computing a lungo termine

Jensen Huang respinge le affermazioni di una bolla dell'IA, citando i fondamentali delle infrastrutture

L'emergere dell'IA Agentic richiederà risorse di calcolo globali di gran lunga maggiori.

Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha respinto l'ipotesi di una bolla dell'IA, sostenendo una trasformazione fondamentale nel computing

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha respinto le ipotesi che il mercato globale dell'IA si trovi attualmente in una bolla economica, sostenendo invece che le tendenze attuali indichino cambiamenti fondamentali nell'infrastruttura informatica.

Durante la recente call sui risultati finanziari dell'azienda, Huang ha delineato un razionale a tre pilastri per spiegare perché l'IA stia guidando un investimento a lungo termine in nuovi sistemi piuttosto che un hype speculativo.

Egli ha osservato che le industrie che gestiscono l'elaborazione dei dati, le raccomandazioni pubblicitarie, i sistemi di ricerca e l'ingegneria si stanno rivolgendo sempre più alle GPU perché l'infrastruttura tradizionale basata sulle CPU non è in grado di soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro dell'IA. L'importanza dei dati è cruciale, puoi trovare suggerimenti nella nostra guida sui migliori NAS

Nuove applicazioni e IA Agentic

Le affermazioni di Huang sono in netto contrasto con quelle di Pat Gelsinger, ex CEO di Intel, il quale ritiene che il settore dell'IA si trovi in un territorio di bolla, sebbene ciò possa avvenire gradualmente piuttosto che improvvisamente.

Huang ha sottolineato che l'IA non solo viene integrata nelle applicazioni esistenti, ma consentirà anche capacità software completamente nuove.

Ha parlato dell'emergere dell'"IA agentic", capace di operare con un input utente minimo, ragionare in modo autonomo e pianificare attività complesse.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tali sviluppi richiederanno risorse di calcolo sostanzialmente maggiori, rafforzando la necessità di GPU ad alte prestazioni.

Huang ha affermato che Nvidia è in una posizione unica per affrontare tutte e tre le categorie di adozione dell'IA, comprendendo carichi di lavoro data-intensive, nuove applicazioni e operazioni di IA autonoma.

“Si è parlato molto di una bolla dell'IA”, ha detto Huang. “Dal nostro punto di vista, vediamo qualcosa di molto diverso.”

“Mentre considerate gli investimenti in infrastrutture, tenete a mente queste tre dinamiche fondamentali”, ha detto Huang. “Ciascuna contribuirà alla crescita delle infrastrutture nei prossimi anni.”

Nvidia ha riportato ricavi e profitti superiori alle aspettative degli analisti, con guidance che ha anch'essa superato le previsioni.

Huang ha recentemente previsto che le vendite di chip per l'IA potrebbero raggiungere i 500 miliardi di dollari entro il 2025 e il 2026.

L'azienda ha osservato che il suo backlog di ordini non include ancora accordi con organizzazioni come Anthropic o l'accordo ampliato con l'Arabia Saudita.

La CFO Colette Kress ha confermato che Nvidia è in linea per raggiungere gli obiettivi di fatturato, evidenziando una robusta domanda di sistemi basati sull'IA.

Gli investitori hanno sollevato preoccupazioni sulla dipendenza da un numero limitato di hyperscaler, ma Huang ha sottolineato che i chip Nvidia continuano a incrementare i ricavi dei cloud provider attraverso motori di raccomandazione potenziati dall'IA.

Huang ritiene che il boom dell'IA aumenterà il traffico attraverso i sistemi aziendali, richiedendo maggiori capacità di ispezione e monitoraggio. Questo trend è guidato dagli strumenti di IA e dall'espansione dei dataset, e Nvidia si aspetta che la crescita delle infrastrutture continui man mano che le applicazioni di IA scalano. Se hai bisogno di strumenti di monitoraggio, dai un'occhiata alle https://global.techradar.com/it-it/vpn/migliori-vpn">migliori VPN.

Il CEO ha sottolineato che ciò che oggi appare come un'elevata spesa in conto capitale riflette cambiamenti fondamentali piuttosto che investimenti speculativi.

Huang ha concluso affermando che investitori e operatori devono considerare queste dinamiche quando valutano il settore dell'IA.

Nvidia considera l'adozione delle GPU guidata dall'IA una trasformazione strutturale nel computing, segnalando un potenziale di crescita a lungo termine che va oltre le fluttuazioni di mercato a breve termine

Via CNBC