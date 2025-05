Quella che era iniziata come una strategia di sopravvivenza contro le sanzioni statunitensi si è trasformata in un’ambiziosa offensiva software: Huawei vuole fare di HarmonyOS un sistema operativo dominante, non solo su smartphone e tablet, ma anche su TV e prossimamente su PC.

Dopo aver perso l’accesso alle licenze di Microsoft Windows, il colosso cinese si prepara a lanciare una nuova fase del suo ecosistema, con l’obiettivo di superare un miliardo di utenti.

Presentato ufficialmente nel 2019 dopo sette anni di sviluppo, HarmonyOS - chiamato Hongmeng in Cina - è nato come risposta diretta all’esclusione di Huawei dal mondo Android e dai servizi Google. Ora, però, punta a diventare un’alternativa completa e indipendente, capace di unificare tutti i dispositivi (qui trovate i migliori) dell’ecosistema Huawei sotto un’unica piattaforma.

A billion smartphones powered by HarmonyOS

HarmonyOS è apparso per la prima volta sui televisori smart, per poi espandersi rapidamente agli smartphone nel 2021. Alla fine del 2024, oltre 900 milioni di dispositivi utilizzavano già il sistema operativo di Huawei, e il superamento del traguardo del miliardo di utenti è ormai imminente.

Questa rapida diffusione si riflette anche nella performance di Huawei nel mercato mobile: i suoi smartphone hanno recentemente superato Apple in Cina, conquistando il 19% della quota di mercato, contro il 17% di Apple.

Grazie a questa crescita, Huawei ha consolidato le basi per estendere HarmonyOS a un numero sempre maggiore di dispositivi, con l’obiettivo di creare un ecosistema integrato simile a quello di Apple tra iOS, iPadOS e macOS.

A marzo 2025, è scaduta la licenza di Huawei per l’utilizzo di Microsoft Windows, che non può essere rinnovata a causa delle sanzioni statunitensi. Per questo motivo, Huawei compie un nuovo passo deciso, annunciando che i futuri laptop adotteranno HarmonyOS al posto di Windows.

L’azienda ha già mostrato in anteprima un nuovo portatile senza nome con HarmonyOS 5, conosciuto anche come HarmonyOS Next. A differenza delle versioni precedenti, questa edizione non è più basata su Android, ma è interamente sviluppata internamente. Il lancio ufficiale del dispositivo è atteso entro la fine del mese.

Il nuovo sistema operativo è compatibile con strumenti per la produttività come WPS Office e applicazioni aziendali come DingTalk. Inoltre, migliaia di app mobili HarmonyOS saranno eseguibili anche su laptop, offrendo un’esperienza d’uso familiare e vicina a quella degli smartphone.

Con un ecosistema così vasto, HarmonyOS si candida a diventare una delle migliori alternative a Windows, soprattutto nei paesi dove l’accesso ai prodotti Microsoft è limitato o vietato.

Tuttavia, se i laptop continueranno a utilizzare processori AMD o Intel, gli utenti potrebbero comunque avere la possibilità di installare Windows in dual boot o di optare per distribuzioni Linux alternative.

