Google porta l’intelligenza artificiale Gemini su dispositivi mobile

Gli utenti di Workspace possono ora utilizzare la nuova app Gemini AI di Google.

È possibile utilizzare la fotocamera del cellulare per caricare immagini direttamente nel chatbot.

L'app manca ancora di alcune funzionalità, come le estensioni di Workspace

Google ha annunciato di voler estendere le sue funzioni di intelligenza artificiale generativa a un numero maggiore di dispositivi, rendendo l'app Gemini AI disponibile su Android e iOS per gli utenti di Google Workspace. Questo significa che i dipendenti potranno ora interagire con il servizio direttamente dai loro dispositivi mobili. Oltre alle principali funzionalità del chatbot, gli utenti di Google Workspace avranno anche la possibilità di utilizzare la fotocamera del dispositivo per fornire immagini come input. Questa novità rappresenta un vantaggio per i clienti dei settori lavorativo e educativo, che fino ad ora hanno dovuto fare affidamento su applicazioni desktop.

L'intelligenza artificiale di Google diventa mobile

L'intelligenza artificiale di Google sta lentamente entrando nell'esperienza mobile da mesi, ma i suoi principali miglioramenti per la produttività sono stati più evidenti su desktop, in particolare per i clienti di Google Workspace. Con l'applicazione, gli utenti possono svolgere attività comuni, come creare immagini pronte per le presentazioni e riassumere informazioni da utilizzare poi in altre applicazioni di Workspace, come Docs, Slides e Gmail. Google ha confermato che "tutto ciò è accompagnato dalle protezioni dei dati aziendali a cui i clienti di Google Workspace sono abituati".

Tuttavia, alcune delle funzionalità disponibili per gli utenti di Workspace sulla versione web di Gemini non sono ancora supportate nell'app mobile. Tra queste vi sono le estensioni per le app di Workspace, il caricamento dei file e le Gemme. Inoltre, manca la continuità tra i servizi su piattaforme diverse: la versione Android non supporta i profili di lavoro e l'app iOS non si integra con l'app Google per l'autenticazione dell'account Workspace. Tuttavia, questi miglioramenti potrebbero arrivare con il tempo.

Ciò che è importante ora è che i titolari di account aziendali e scolastici possano accedere a un numero maggiore di funzioni di Gemini direttamente dal cellulare, che è il dispositivo su cui molti di noi trascorrono gran parte del tempo. L'app è disponibile per gli utenti dei piani Business Starter/Standard/Plus, Enterprise Starter/Standard/Plus, Frontline Starter/Standard, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Google Workspace for Nonprofits edition e Education Fundamentals/Standard/Plus con i componenti aggiuntivi Gemini Business/Enterprise/Education/Education Premium.