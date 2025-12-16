Ecco un SSD esterno da 123TB raffreddato a liquido, pazzesco!

Un’azienda polacca presenta un SSD PCIe 5.0 da 122,88 TB pensato per server raffreddati a immersione

L'unità mira a carichi di lavoro ad altissima capacità con NAND QLC e rating di resistenza (endurance) modesti

Il lancio sembra apparso in sordina, attraverso materiale tecnico, anziché con un annuncio di settore di grande impatto

Una società di archiviazione polacca poco nota ha introdotto in sordina un SSD di classe enterprise progettato per i data center raffreddati a immersione, offrendo capacità che vanno ben oltre quelle attualmente utilizzate dalla maggior parte degli operatori.

Goodram Enterprise, che opera come divisione focalizzata sui data center di Wilk Elektronik, ha aggiunto al suo portafoglio un'unità PCIe 5.0 da 122,88 TB. Il grande SSD è apparso nella documentazione tecnica piuttosto che in un lancio di alto profilo.

L'unità appartiene alla serie DC25F e utilizza NAND QLC nei fattori di forma E3.S ed E3.L. Entrambe le versioni sono destinate a server progettati per il raffreddamento diretto a liquido a immersione, anziché per il raffreddamento convenzionale ad aria.

Progettato per tollerare l'immersione a lungo termine

Le prestazioni sequenziali dichiarate arrivano fino a 14,6 GB/s in lettura e 3,2 GB/s in scrittura. I dati sulle prestazioni casuali si attestano intorno a 3.000K IOPS per le letture e 35K IOPS per le scritture, il che indica chiaramente che l'unità è progettata per la capacità piuttosto che per la velocità.

La resistenza (endurance) è valutata a 0,3 DWPD (Drive Writes Per Day) su cinque anni. Questo la allinea ad altre unità QLC enterprise ad altissima capacità destinate a livelli di dati "freddi" e "caldi" (cold and warm data tiers).

L'aspetto dell'immersione è fondamentale nel design. Goodram Enterprise afferma che i suoi SSD enterprise sono stati validati con fluidi dielettrici comunemente usati nei serbatoi di raffreddamento a immersione, incluse le formulazioni Shell e Chevron.

Il raffreddamento a immersione espone l'hardware a stress chimici, termici e sui materiali che non si verificano nei rack raffreddati ad aria. L'azienda dichiara che le sue unità sono costruite per tollerare l'immersione a lungo termine senza degradazione elettrica.

Il modello da 122,88 TB si affianca a una gamma più ampia di SSD enterprise PCIe Gen4 e Gen5. Le capacità della linea spaziano da meno di 2 TB a oltre 120 TB, coprendo opzioni TLC e QLC.

Sebbene il raffreddamento a immersione sia ancora una nicchia al di fuori degli hyperscale e delle implementazioni di ricerca, l'interesse continua a crescere man mano che la densità di potenza nei rack aumenta. Gli SSD PCIe 5.0 aggiungono ulteriore pressione termica, rendendo gli approcci basati su liquidi più allettanti.

Ciò che colpisce è la scarsa attenzione ricevuta da questo rilascio. Non c'è stato un ciclo di annunci di rilievo, nonostante la combinazione di capacità e interfaccia collochi l'unità tra gli SSD PCIe 5.0 più grandi lanciati finora.

Altri sforzi in corso dimostrano che il raffreddamento a immersione e a liquido per lo storage non si limita a un solo fornitore o approccio.

DapuStor ha parlato pubblicamente dell'implementazione di SSD enterprise con rating di immersione nelle piattaforme server di telecomunicazioni, mentre Solidigm ha dimostrato unità NVMe raffreddate a liquido progettate per server AI ad alta densità, utilizzando piastre fredde anziché il fluido all'interno dell'unità stessa.

Esperimenti precedenti di fornitori focalizzati sul PC, come XPG, hanno anche esplorato SSD PCIe 5.0 raffreddati ad acqua, sebbene questi fossero destinati a sistemi enthusiast piuttosto che ai data center.