ChatGPT gratuito in arrivo per gli insegnanti: OpenAI cerca di espandere l'influenza del suo chatbot nelle scuole

ChatGPT per gli Insegnanti offre agli educatori l'accesso illimitato alla messaggistica automatica GPT-5.1.

La piattaforma supporta il caricamento di file, la generazione di immagini, la memoria e i connettori di app.

La conformità al Family Education Rights Act garantisce la protezione dei dati degli studenti.

OpenAI ha introdotto una versione di ChatGPT specificamente progettata per gli insegnanti, gratuita per gli educatori K-12 verificati negli Stati Uniti fino a giugno 2027.

La piattaforma offre messaggi illimitati con GPT-5.1 Auto, funzionalità di ricerca, caricamento di file, connettori per altre applicazioni e generazione di immagini.

OpenAI afferma che questa mossa è un modo per gli educatori di semplificare la preparazione delle lezioni ed esplorare l'IA in modo indipendente, sperimentando al contempo strumenti di IA tarati per l'uso in classe. Per chi è interessato, è disponibile la nostra guida sui migliori generatori di immagini IA.

Workspace sicuro e conforme

ChatGPT per gli Insegnanti fornisce un ambiente sicuro costruito per proteggere le informazioni degli studenti, garantendo la conformità con il Family Education Rights Act e i requisiti FERPA più ampi.

Qualsiasi contenuto condiviso all'interno di questo workspace non viene utilizzato per addestrare i modelli di OpenAI per impostazione predefinita, rafforzando gli standard di privacy.

Gli insegnanti possono personalizzare le risposte in base al livello di istruzione, al curriculum e ai formati preferiti, creando un'esperienza customizzata per il loro stile di insegnamento e integrando strumenti di produttività per risparmiare tempo nella preparazione del lavoro.

Gli educatori possono condividere chat con i colleghi, co-pianificare le lezioni e utilizzare GPT personalizzati per sviluppare template in modo collaborativo tra scuole o distretti.

La piattaforma si integra anche con strumenti popolari come Canva, Google Drive e Microsoft 365, garantendo che ogni sessione inizi con il contesto d'aula pertinente.

OpenAI ha incluso esempi di insegnanti che utilizzano attivamente ChatGPT per aiutare i nuovi utenti ad adattarsi rapidamente e scoprire idee pronte all'uso per la pianificazione delle lezioni.

Il programma si basa sulle partnership di OpenAI con organizzazioni come l'American Federation of Teachers e sulle collaborazioni con i Ministeri dell'Istruzione in Paesi tra cui Estonia e Grecia.

Queste iniziative mirano a fornire agli educatori competenze pratiche sull'IA e ad espandere l'adozione dell'IA generativa nell'istruzione.

Funzionalità come la Study Mode guidano gli studenti attraverso spiegazioni passo passo e gli LLM (Large Language Models) sono incorporati per generare materiale, rispondere a domande e supportare l'apprendimento interattivo. Per chi cerca strumenti didattici, una risorsa utile sono i migliori corsi online.

I dirigenti scolastici e distrettuali possono gestire gli account con accesso basato sui ruoli, autenticazione SAML SSO e controllo centralizzato del dominio, garantendo una sicurezza coerente in tutte le sedi.

La verifica dello stato di educatore è gestita in modo sicuro da SheerID, consentendo agli insegnanti di creare un workspace gratuito e invitare i colleghi.

"Degli 800 milioni di persone che utilizzano ChatGPT ogni settimana, gli insegnanti sono tra gli adottatori più precoci e attivi. Tre su cinque (si apre in una nuova finestra) utilizzano già uno strumento di IA," ha dichiarato OpenAI in un blog post.

"Questo lavoro si basa sulla nostra partnership con l'American Federation of Teachers per supportare l'innovazione guidata dagli insegnanti e fornire a 400.000 educatori K–12 competenze pratiche sull'IA.”