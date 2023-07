Attenzione: non acquistate PC o portatili con queste CPU durante il Prime Day

2. Intel Celeron N3350 - 1113 CPU Mark

L'N3350 è il peggiore tra i Celeron di Intel; ha solo due core e due thread ma non ha alcuna memoria cache L3 (zero). Ha un TDP piuttosto alto, il che significa che può rimanere a velocità di clock più elevate per un periodo più lungo, motivo per cui ottiene un punteggio superiore di circa il 20% nei benchmark rispetto al modello citato in precedenza. Tuttavia, anche in questo caso raccomandiamo vivamente di evitare i portatili e i desktop basati sull'N3350.

❌Windows 11 non supporta questa CPU