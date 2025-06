Asus ha annunciato il nuovo ProArt P16 (H7606), un portatile (qui i migliori) pensato per content creator e utenti professionali, dotato del processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e della GPU Nvidia GeForce RTX 5070.

Il dispositivo entra a far parte della nuova generazione di Copilot+ PC, progettati per supportare in locale carichi avanzati legati all’intelligenza artificiale, e punta a competere con i portatili creativi più avanzati del mercato.

Con un prezzo di lancio di circa 2.300 euro, il ProArt P16 risulta più conveniente rispetto a concorrenti diretti come il Razer Blade 16, proposto a circa 2.600 euro, pur offrendo una configurazione simile orientata a prestazioni elevate e flussi di lavoro creativi complessi.

Strumenti AI e software creativi in dotazione per professionisti

L’Asus ProArt P16 integra un display OLED da 16 pollici, una specifica di fascia alta solitamente riservata a notebook dal prezzo più elevato. Supporta fino a 64 GB di RAM, un valore raro in questa categoria, e fino a 2 TB di archiviazione interna, posizionandosi come un potenziale riferimento per il design grafico, soprattutto per chi lavora con file ad alta risoluzione e spazi colore complessi.

Con uno spessore di soli 0,59 pollici e un peso di circa 1,85 kg, il telaio in finitura Nano Black mantiene la portabilità, pur racchiudendo un hardware di alto livello.

Asus include anche strumenti software esclusivi: StoryCube, un sistema di gestione dei contenuti che utilizza l’IA per categorizzare e generare automaticamente clip dai file dell’utente, e MuseTree, che trasforma prompt grafici in immagini e organizza le ispirazioni creative in modo intelligente.

Questa combinazione di hardware e software punta a soddisfare chi cerca il miglior portatile per il video editing senza dover ricorrere a una workstation desktop.

Il pacchetto include anche sei mesi di abbonamento a CapCut con accesso a funzionalità premium e strumenti di montaggio basati su IA, oltre a tre mesi di Adobe Creative Suite, rendendolo particolarmente interessante per professionisti che operano tra fotografia, video e design.

Per i più esigenti, Asus ha in programma il lancio di un modello più potente con GPU Nvidia GeForce RTX 5090, previsto per la fine del 2025. Sarà disponibile presso il negozio ufficiale ASUS, con un posizionamento di prezzo superiore.