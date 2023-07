Samsung presenta Galaxy Z Flip5 e Z Fold5: design e compattezza senza compromessi

Milano, 26 luglio 2023 – Samsung Electronics ha presentato la quinta generazione della sua serie di smartphone pieghevoli Galaxy che da il benvenuto ai nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. I pieghevoli Samsung si caratterizzano per un design elegante e compatto, straordinarie funzionalità fotografiche e un potente comparto hardware.

Tra le novità più importanti troviamo una cerniera Flex Hinge rinnovata che garantisce un design proporzionato e resistente oltre a una serie di nuove funzioni fotografiche tra cui la modalità FlexCam, che consente di scattare selfie senza sforzo da diverse angolazioni. Con prestazioni eccezionali e una batteria ottimizzata grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione, questa serie ridefinisce completamente il modo in cui gli utenti utilizzano gli smartphone.

"Samsung sta rivoluzionando l'industria mobile, stabilendo gli standard e migliorando costantemente l'esperienza dei propri utenti", afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 dimostrano il nostro impegno a soddisfare le esigenze dei clienti attraverso tecnologie sempre più innovative".

La serie Galaxy Z è frutto dell'impegno continuo di Samsung nella categoria degli smartphone pieghevoli. La nuova serie offre diverse funzionalità, dalla Flex Window di Galaxy Z Flip5 che consente di lavorare in multitasking senza soluzione di continuità, all'ampio schermo di Galaxy Z Fold5 pensato per la produttività in movimento.

Entrambi i dispositivi sono progettati per garantire la massima durabilità, con schermi principali dotati di uno strato di vetro antiurto e un retro dal design rinnovato per una maggiore solidità. Entrambi hanno ottenuto la certificazione IPX8 e sono realizzati con materiali riciclati, il che conferma l'impegno di Samsung nei confronti dell'ambiente.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5 è il più compatto tra i pieghevoli Samsung e si caratterizza per un design pieghevole unico e stiloso. La nuova Flex Window è 3,78 volte più ampia rispetto a quella presente su Flip4, offrendo numerose opzioni di personalizzazione, tra cui orologi informativi e grafici abbinabili ai quadranti dei Galaxy Watch6. La custodia Flipsuit Case aggiunge una protezione del dispositivo con una scheda NFC intercambiabile, permettendo agli utenti di abbinare il design della Flex Window alla cover.

Il dispositivo offre una praticità d'uso senza precedenti con la Flex Window chiusa, consentendo un accesso rapido alle informazioni utili. Grazie ai Widget, gli utenti possono controllare le previsioni meteo, riprodurre musica e accedere a varie funzionalità senza aprire il dispositivo. La fotocamera è altamente versatile e permette di scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore e foto straordinarie a mani libere con la modalità FlexCam.

Ecco le specifiche complete fornite da Samsung:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip5 Display Principale 6,7” FHD+* Dynamic AMOLED 2X Frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz (1~120 Hz) Display Infinity Flex (2640 x 1080, 22:9) Display Esterno Display da 3,4 pollici Super AMOLED 60 Hz * 720 x 748 306 PPI Dimensioni (chiuso) 71,9 x 85,1 x 15,1 mm Dimensioni (aperto) 71,9 x 165,1 x 6,9 mm Peso 187 g Selfie camera 10 MP F2.2, Larghezza pixel: 1,22 μm, campo visivo: 85˚ Doppia fotocamera posteriore Fotocamera Ultra Grandangolare da 12 MP F2.2, Larghezza pixel: 1,12 μm, campo visivo: 123˚ Processore Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy Memoria 8 GB di memoria con 512 GB di memoria interna 8 GB di memoria con 256 GB di memoria interna Batteria 3.700 mAh (valore tipico) doppia batteria Ricarica Ricarica con cavo: Ricarica fino al 50% in circa 30 minuti con adattatore da 25 W, e cavo USB-C da 3 A, Ricarica rapida wireless 2.0, Condivisione batteria wireless Resistenza all’acqua IPX8 Sistema operativo Android 13 - One UI 5.1.1 Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Colori Mint, Graphite, Cream, Lavender [Esclusivamente su Samsung.com] Gray, Blue, Green, Yellow Scheda SIM Una Nano SIM e una eSIM Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità

Galaxy Z Flip5 è disponibile in preordine dal 26 luglio e sarà in vendita a partire dall'11 agosto in diverse configurazioni, con prezzi a partire da €1249

Galaxy Z Flip5 256GB - prezzo consigliato 1249€

- prezzo consigliato 1249€ Galaxy Z Flip5 512GB - prezzo consigliato 1369€

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5 è il Fold più sottile e leggero, ma offre un ampio schermo immersivo e prestazioni al vertice della categoria. La Barra delle applicazioni migliorata consente di passare rapidamente tra le app utilizzate più frequentemente e la funzionalità trascina e rilascia a due mani offre un'esperienza di produttività ottimizzata.

Con la nuova S Pen Fold Edition, gli utenti possono abbozzare e ideare contenuti in tempo reale in modo semplice. Lo schermo principale da 7,6 pollici offre una visione ampia e cinematografica, rendendo Galaxy Z Fold5 ideale per il gaming immersivo.

Ecco le specifiche complete fornite da Samsung:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold5 Schermo principale 7,6” QXGA+* Dynamic AMOLED 2X Display Infinity Flex (2176 x 1812, 21.6:18), 374 ppi Frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz (1~120 Hz) Schermo esterno 6,2” HD+ Display Dynamic AMOLED 2X (2316 x 904, 23.1:9), 402 ppi Frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz (48~120 Hz) Dimensioni (chiuso) 67,1 x 154,9 x 13,4 mm Dimensioni (aperto) 129,9 x 154,9 x 6,1 mm Peso 253 g Fotocamera esterna Fotocamera selfie da 10 MP F2.2, Larghezza pixel: 1,22 μm, campo visivo: 85˚ Fotocamera sotto il display Fotocamera sotto il display da 4 MP F1.8, Larghezza pixel: 2,0 μm, campo visivo: 80˚ Tripla fotocamera posteriore Fotocamera Ultra Grandangolare da 12 MP F2.2, Larghezza pixel: 1,12 μm, campo visivo: 123˚, Fotocamera grandangolare da 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Larghezza pixel: 1,0 μm, campo visivo: 85˚, Teleobiettivo da 10 MP PDAF, F2.4, OIS, Larghezza pixel: 1,0 μm, campo visivo: Zoom ottico 3x da 36˚ Processore Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy Memoria [Esclusivamente su Samsung.com] 12 GB di memoria con 1 TB di memoria interna 12 GB di memoria con 512 GB di memoria interna 12 GB di memoria con 256 GB di memoria interna Batteria 4,400 mAh (valore tipico) doppia batteria Ricarica Ricarica con cavo: Ricarica fino al 50% in circa 30 minuti con adattatore da 25 W e cavo USB-C da 3 A, Ricarica rapida wireless 2.0, Condivisione batteria wireless Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Sicurezza Samsung Knox con Samsung Knox Vault Scheda SIM Fino a due Nano SIM e una eSIM Colori Icy Blue, Phantom Black, Cream [Esclusivamente su Samsung.com] Gray, Blue

Galaxy Z Fold5 è disponibile in preordine dal 26 luglio e sarà in vendita a partire dall'11 agosto in diverse configurazioni, con prezzi a partire da €1999: