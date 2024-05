L’Internet FWA di Eolo: velocità, affidabilità e libertà senza fili

L’ Internet FWA rappresenta una valida alternativa alle tradizionali opzioni di connessione cablate. Infatti, in luoghi ove non arriva la fibra ottica, tale genere di connettività risulta affidabile, veloce e persino conveniente. Non solo, è persino priva di cavi e abbonamenti a linee telefoniche.

Nel vasto mercato digitale vi sono tante compagnie all’avanguardia che, mediante promozioni od offerte speciali, mirano a rendere l'Internet FWA accessibile a tutti. Tra queste spicca indubbiamente Eolo che, grazie all’esperienza pluriennale nel settore e l’impegno costante per l’eccellenza tecnologica, ridefinisce il mondo delle connessioni web.

Ecco, dunque, che questo articolo vuole essere una piccola guida sui vantaggi e le offerte dall'Internet FWA, scoprendo perché Eolo è la scelta ideale per soddisfare ogni esigenza di connettività.

Internet FWA: cosa significa

Con il termine di Internet FWA, ossia Fixed Wireless Access, si intende una tipologia di connettività in grado di sfruttare le reti wireless per fornire connessioni sicure e ad alta velocità. Questa soluzione sta emergendo come un'alternativa affidabile e innovativa, guadagnando sempre più terreno nel settore delle telecomunicazioni.

La sua utilità diviene evidente soprattutto nelle regioni difficili da raggiungere con fibra ottica o altre opzioni di connessione, come le aree montane o rurali. In tali zone, la posa dei cavi sarebbe impraticabile o troppo costosa, rendendo l'Internet FWA la scelta ideale. Ciò è dovuto al fatto che, la tecnologia FWA usa le onde radio per fornire servizi Internet ad alta velocità. Queste, raggiungono una stazione base fissa, ovvero una speciale tipologia di antenna installata sul tetto o su altre superfici sopraelevate in date postazioni, siano queste case o uffici. Convertendo, dunque, tale traffico in dati Internet, permette la trasmissione della banda larga anche in aree sotto-servite, garantendo sempre una connettività di qualità.

Internet FWA: tutti i vantaggi

Tra i principali vantaggi dell'Internet FWA vi è sicuramente la sua velocità. Grazie alle continue innovazioni nel campo della tecnologia wireless, tale sistema può regalare velocità di connessione paragonabili, o addirittura superiori, a quelle delle più tradizionali linee cablate. In altre parole, permette download rapidi, intrattenimento streaming più fluido e senza interruzioni, nonché migliori performance online, senza sacrificarne la qualità, consentendo di sfruttare appieno tutte le potenzialità del mondo digitale.

Vi sono, poi, flessibilità e convenienza. Utilizzando la rete wireless, gli utenti possono connettersi a Internet da più dispositivi contemporaneamente, garantendo una maggiore comodità e adattabilità alle mutevoli esigenze aziendali o domestiche.

Con questo tipo di connessione si ha anche una maggiore affidabilità. Attraverso l’uso di antenne fisse posizionate strategicamente per ricevere il segnale, si ha meno suscettibilità a interferenze e interruzioni rispetto alle connessioni mobili, ossia quelle che dipendono dalla copertura di una rete cellulare. Tutto ciò fa sì che vi sia un facile accesso alla banda larga anche nelle aree rurali e remote, contribuendo a colmare il divario digitale e aprendo nuove opportunità per le imprese e le comunità scarsamente servite.

Infine, la convenienza. Rispetto a molte altre opzioni di connessione Internet, la linea FWA è solitamente più economica. L'installazione di cavi e altri componenti, infatti, non solo potrebbe risultare impraticabile in determinate aree, ma spesso è anche costosa o difficile da ottenere. Con tariffe competitive e pacchetti promozionali, l’Internet FWA si presenta come una scelta veramente accessibile a tutti.

Internet FWA: perché scegliere Eolo

Per tutti coloro che cercano una connessione Internet FWA affidabile e veloce, soprattutto nelle aree non coperte dalla fibra ottica, vi è Eolo.

EOLO è il primo operatore FWA in Italia, in grado di raggiungere oltre 7.000 comuni, situati in ogni regione italiana. Con 300 punti di presenza in fibra ottica e 4.100 punti di accesso distribuiti in vari territori, tale compagnia offre una copertura impressionante, assicurando l'accesso a Internet di alta qualità, stabile e performante, praticamente ovunque.

La solidità e la velocità della connessione FWA di Eolo sono rese possibili principalmente grazie alle tecnologie innovative che la compongono.

Eolo si avvale di due tecnologie di tipo FWA, ovvero EOLOwave ed EOLOwaveG.

La prima è una soluzione SDR, opera in banda libera, è rapida ed efficiente. Caratterizzata da robustezza, bassa latenza e scalabilità, garantisce un alto livello di prestazioni anche in situazioni complesse (per esempio, in presenza di interferenze, condizioni di propagazione difficili, ecc). Ha una velocità massima in download di 30 Mb/s e di 8Mb/s in upload.

EOLOwaveG, invece, opera su banda licenziata su frequenza a 28 GHz, un dettaglio importante poiché Eolo detiene il diritto d’uso per questa frequenza sull’intero territorio nazionale. È la soluzione più avanzata per i collegamenti punto–punto o punto-multipunto. Anche in questo caso, si tratta di una soluzione SDR, ma qui abbiamo una velocità massima in download e in upload decisamente superiore, rispettivamente 300Mb/S e 100Mb/s.

In entrambi i casi, le antenne di ricezione del segnale sono compatte e si adattano facilmente a qualsiasi ambiente.

Eolo offre una gamma diversificata di offerte Internet in FWA flessibili e versatili, che partono da soli 24,90€ al mese. Con ben 3 tipologie tra cui scegliere, si ha flessibilità e versatilità secondo le esigenze. Inoltre, fornisce un servizio clienti affidabile, pronto ad assistere l’utente in caso di necessità. Per conoscere la soluzione più consona alle proprie necessità non si dovrà far altro che controllare la copertura disponibile nella zona alla pagina dedicata.

