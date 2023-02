Xiaomi nomina Fabio D’Amore nuovo capo reparto vendite per il settore AIoT

Xiaomi, azienda rinomata nel settore smartphone e dispositivi smart interconnessi Internet of Things (AIoT), annuncia, tramite un comunicato stampa, la nomina di Fabio D’Amore come nuovo capo reparto vendite del settore AioT per Xiaomi Italia, con la responsabilità di consolidare la presenza del brand nel mercato ed espandere le nuove categorie di prodotto.

“Grazie a questo nuovo incarico avrò la possibilità di concentrarmi interamente sulla clientela e sulle sue esigenze, sviluppando nuove strategie commerciali e, allo stesso tempo, consolidando quelle già esistenti” – dichiara Fabio D’Amore. “L’Ecosistema è da sempre un pilastro della nostra brand identity e si sposa con la filosofia di Xiaomi che è da sempre quella di mettere al centro un’innovazione per tutti, capace quindi di dialogare al meglio con i consumatori, intercettando i loro bisogni e necessità, oltre a supportarli nella vita di tutti giorni. Sono quindi entusiasta di questa nuova sfida professionale e pronto a continuare a dare il mio contributo alla mission dell’azienda”.

Manager di origine abruzzese e appassionato di elettronica di consumo, Fabio D’Amore inizia la sua carriera nel 2005 in Microsoft. Successivamente, dal 2008 acquisisce esperienze professionali presso diverse aziende di successo quali Brother, Canon e LG Electronics, negli ambiti delle vendite e lancio dei prodotti, occupandosi dei canali di distribuzione, vendita al dettaglio e commercio internazionale.

Nel 2020 D’Amore approda in Xiaomi Italia ricoprendo il ruolo di responsabile vendite dell'azienda, anno in cui prende in mano il settore TV ottenendo rilevanti risultati in termini di crescita nel mercato.

L’annuncio rafforza la strategia del marchio di accrescere ulteriormente la sua posizione all’interno del panorama nazionale, valorizzando la propria forza attrattiva nei confronti di distributori e consumatori ed avvicinandoli sempre più all’ampio ecosistema di prodotti Xiaomi Smart Life AIoT.

Con la nuova nomina di capo reparto vendite AIoT, Fabio D’Amore riporta direttamente a Thomas Ma, Direttore Generale di Xiaomi Italia, e guida un team di professionisti affiatati e preparati ad affrontare le sfide e le dinamiche di un mercato sempre più rilevante e competitivo.