WhatsApp introduce una funzione antispam per le chiamate

WhatsApp sta adottando un approccio più proattivo al filtraggio dello spam e presto potrebbe iniziare a silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Stando a quanto riportato da WABetaInfo (Si apre in una nuova scheda), la funzione "Silence Unknown Callers" dovrebbe dare agli utenti la possibilità di scegliere se ricevere o meno telefonate da numeri al di fuori dei propri contatti. La nuova opzione si potrà attivare direttamente nel menu delle impostazioni.

Una volta attivata, WhatsApp non invierà alcuna notifica acustica quando riceverete chiamate provenienti da numeri sconosciuti, ma continuerà comunque a registrare il numero di telefono tra le chiamate in arrivo.

Come sottolinea WABetaInfo, la funzione dovrebbe anche risolvere una falla piuttosto fastidiosa che riguarda la privacy degli utenti WA. Per chi non lo sapesse, le Community sono uno strumento introdotto di recente su WA che consentono di gestire gruppi tematici popolati da un numero più o meno grande di utenti, come ad esempio un gruppo collegato a un istituto scolastico per mettere in contatto docenti e genitori.

Attualmente, i membri delle community possono ottenere i numeri degli altri partecipanti abbastanza facilmente, contattando il creatore o un amministratore. D'altra parte, l'elenco completo dei partecipanti a una Community e i loro numeri sono visibili al creatore, quindi anche lui può approfittare della situazione. La segnalazione e il blocco funzionano correttamente, ma non c'è un modo efficace per bloccare il primo tentativo di spam.

Potete provare la funzione "Silence Unknown Callers" scaricando l'ultima beta di WhatsApp per Android, che si può ottenere iscrivendosi al Google Play Store beta program (Si apre in una nuova scheda).

Al momento non si sa se la funzione arriverà o meno su iOS, né si conosce la data di lancio ufficiale.

Altre novità in arrivo

Insieme alla nuova funzione per bloccare lo spam, WhatsApp sta testando (Si apre in una nuova scheda) una serie di nuove funzionalità per Android. La più importante è la modalità di visualizzazione dedicata ai tablet che consente di visualizzare l'elenco delle chat anche quando si stanno effettuando chiamate o si sta chattando con un contatto. L'aspetto è molto simile a quello della versione browser di WhatsApp. Inoltre, la beta consentirà agli utenti di provare la scheda Stato con la nuova funzione "Newsletter" integrata.

Ci sono anche delle novità che riguardano gli utenti iPhone, ma sono molto meno impattanti. La più interessante consiste nel nuovo design del menu degli allegati, già presente nell'app per Android. C'è anche un nuovo strumento per convertire le immagini in "sticker". Non c'è nient'altro di interessante per gli utenti iOS, ma almeno di recente è stata introdotta l'esclusiva modalità picture-in-picture per le videochiamate.