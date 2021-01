Samsung presenta il nuovo The Frame TV 2021, una vera e propria opera d'arte

The Frame è la proposta Samsung più particolare ed esclusiva nell'ambito dei televisori, e il nuovo modello del 2021 naturalmente non è da meno.

La versione avanguardista di quest'anno di The Frame - il cui design mima quello di un'immagine incorniciata e tra le cui funzioni dedicate troviamo la modalità Art Mode, per visualizzare foto e opere d'arte quando il televisore non è utilizzato - è uno dei primi nuovi TV svelati da Samsung in occasione del CES 2021.

The Frame 2021 ridefinisce il concetto di bellezza e design, con uno spessore di soli 24,9 mm (decisamente più sottile rispetto a The Frame 2020, spesso 45,8 mm).

Il modello da 43" sarà compatibile con una modalità ritratto che vi permetterà di montare il televisore a parete nel modo che preferite, in modo da adattarlo alla disposizione già esistente dei vostri quadri e delle fotografie.

Saranno inoltre disponibili nuove opzioni per scegliere la cornice, con una grande varietà di stili, misure e decorazioni. Si potrà scegliere tra cornici sottili, minimali e dai colori neutri, e cornici più grandi, ornamentali e più grintose.

Per quanto riguarda l'Art Store, gli iscritti potranno scegliere tra 1.400 opere d'arte (oltre alle 20 che si possono ottenere gratuitamente) e verranno assistiti da un'applicazione che sfrutta la tecnologia di realtà aumentata per adeguare al meglio l'allestimento con gli altri componenti d'arredo.

Il futuro in una cornice

Samsung ci ha detto che The Frame acquista un successo sempre maggiore, con vendite triplicate tra il 2017 e il 2020. Il modello dello scorso anno ci è piaciuto parecchio, complice il design elegante e raffinato del pannello.

The Frame è il televisore perfetto per chi guarda la TV solo di tanto in tanto, ma vuole che l'apparecchio scelto abbia un bell'aspetto e si sposi alla perfezione con l'arredamento circostante. Il nuovo The Frame 2021 si prospetta come un dispositivo migliorato sotto molti aspetti, con più opzioni per la personalizzazione, e noi non vediamo l'ora di testarlo.