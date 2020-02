Questo PC ha una caratteristica sorprendente che nessun altro computer offre

I computer desktop hanno ancora un ruolo importante sia nelle aziende che a casa; i thin client, in particolare, sono più economici dei notebook, hanno meno probabilità di guasti e hanno più scelte di connettività. Rimangono la soluzione ideale per casi d'uso che non richiedono molta portabilità.

BMAX B3 Plus è uno dei modelli più recenti sul mercato e viene fornito con un connettore unico che non abbiamo trovato su nessun altro PC desktop: un mini DisplayPort.

Disponibile per circa 300 euro su Gearbest , il BMAX B3 Plus ha tutto il necessario per sostituire un PC aziendale, risultando però più conveniente. Al suo interno troviamo una CPU Intel Pentium, che è veloce quanto un Core i3 di settima generazione, 8 GB di RAM DDR4, un SSD NVMe da 256 GB (anziché eMMC) e molti connettori.

BMAX B3 Plus - € 305,90 su Gearbest Il B3 Plus combina buone specifiche con alcune caratteristiche interessanti, come il connettore mini DP e gli altoparlanti integrati. Il prezzo non è male, anche se siamo delusi dalla presenza di porte USB 2.0 obsolete. Vedi offerta

Oltre al mini DP è presente una porta HDMI, una porta USB di tipo C, un lettore di schede microSD, quattro porte USB, un connettore Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e uno slot M2.SSD.

È possibile collegare tre monitor 4K contemporaneamente, anche se ovviamente la grafica integrata non è adatta per il gaming.

B3 Plus è piccolo e compatto, ha le dimensioni di una pila di custodie per CD e il fatto che abbia un attacco VESA vi permette nasconderlo dietro un monitor o un display grande.

Ha anche due altoparlanti integrati. È il primo thin client ad averli, per quanto ne sappiamo.

Vi avvertiamo che questo prodotto proviene dalla Cina e impiegherà almeno un mese per arrivare a destinazione, inoltre è probabile che dovrete far fronte alle spese doganali al momento dell’acquisto o della consegna tramite corriere.