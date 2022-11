Questo monitor gaming è una bomba, scontato così è imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming, fermatevi subito qui. Non cercate altrove, non aprite altre pagine, andate direttamente a questa offerta. Ci ringrazierete.

Gli LG UltraGear sono sempre al vertice della nostra classifica dei migliori monitor gaming e non è affatto un caso: per rapporto qualità/prezzo non c'è storia, questi monitor sono un must per tutti gli appassionati di gaming.

Dopo la scorpacciata del Black Friday e del Cyber Monday, Amazon continua a viziarci con alcuni sconti davvero imperdibili.

Ad esempio, questo eccezionale monitor gaming curvo della LG quasi a metà prezzo è un affare davvero imperdibile, soprattutto se state facendo un upgrade al vostro sistema e cercate un monitor da qualità da associare a una scheda video performante come una RTX 3080 o una RTX 4090.

(Si apre in una nuova scheda) LG UltraGear 34GN850: €999 €599,99 (Si apre in una nuova scheda) Un monitor gaming curvo da 34" con formato di 21:9 (Ultrawide). Risoluzione 4K 3440x1440 con ottimo pannello LED NanoIPS HDR 400. Grazie a 1 ms di latenza e la compatibilità G-Sync e AMD FreeSync Premium, avrete sempre un'immagine nitida con refresh rate massimo di 160 Hz. Decisamente uno dei migliori monitor gaming 4K sul mercato, oggi quasi a metà prezzo!

Perché vale la pena acquistare un LG UltraGear 34GN850?

LG UltraGear è un marchio che gli appassionati di gaming conoscono bene: grazie agli ottimi pannelli LED IPS e Nano IPS (come in questo caso), avrete una fedeltà cromatica eccezionale e livelli di luminosità perfetti grazie all'HDR 400.

Si tratta di un prodotto pensato appositamente per chi ama giocare in modo fluido e nitido. Grazie al pannello ultrawide curvo da 21:9, potrete immergervi in ogni titolo, godendovi tutti i dettagli, anche i più piccoli, con la risoluzione Quad HD.

Si tratta decisamente di un prodotto di fascia alta che, a prezzo pieno, può superare tranquillamente i €1000. Oggi prenderlo a metà prezzo è un affare imperdibile, soprattutto se volete giocare in 4K e godervi l'esperienza con la massima immersività!