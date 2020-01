Postemobile Creami WOW, torna lo sconto del 50% per 10GB al mese

Postemobile torna alla carica con una rinnovata offerta Creami WOW. Si tratta di un’offerta per la telefonia mobile che di solito costa € 10 al mese, e include chiamate ed SMS illimitati, nonché 10 GB di traffico Internet ogni mese. Grazie a questa offerta speciale, però, CreaMi costa solo 4,99 euro al mese.

Rispetto ad altri operatori, Creami WOW offre poi un paio di vantaggi interessanti: Il primo e più importante è che con Creami WeBack di Postemobile i gigabyte non utilizzati si trasformano in un bonus da usare nei mesi successivi.

L'offerta è dedicata ai nuovi clienti PosteMobile ed è attivabile dal 15 gennaio 2020, fino al prossimo 19 gennaio. Si applica alle nuove SIM ricaribili. Il costo di attivazione della nuova SIM è pari a €15, che però vengono restituiti in forma di ricarica. Di fatto, quindi, la nuova SIM è gratis.

Inoltre servizi come Richiama Ora o Ti Cerco sono inclusi nel prezzo, mentre altri operatori li fanno pagare parte. Infine, grazie alla rete Wind Postemobile può offrire copertura 4G sul 99% del territorio nazionale.

Nell’insieme quindi Postemobile Creami WeBack si presenta come una buona offerta per chi cerca un nuovo operatore, magari per ridurre la spesa mensile. Ma anche per chi ha bisogno d 50 GB solo ogni tanto, mentre negli altri mesi potrebbe godere della ricarica bonus.