Microsoft Defender si installa da solo su Windows, non c'è scampo

Microsoft ha recentemente avviato l'installazione automatica della nuova versione di Microsoft Defender sui dispositivi Windows con abbonamenti Microsoft 365 (M365) attivi.

La pagina dedicata (Si apre in una nuova scheda) a Microsoft Defender (fonte Windows Latest (Si apre in una nuova scheda)) conferma che gli abbonati a M365 sono solo i primi a ricevere l'update obbligatorio, suggerendo che gli altri utenti potrebbero trovarsi nella stessa situazione entro marzo 2023 nonostante sia necessario un abbonamento a M365 per utilizzare il servizio.

Se per qualche motivo non vedete l'ora di installare l'ultimo aggiornamento di un'applicazione di sicurezza largamente inefficace, potete scaricarla subito dal Microsoft Store (Si apre in una nuova scheda).

Il nuovo Microsoft Defender

Sebbene l'ultima versione di Microsoft Defender non sia ancora disponibile per gli utenti aziendali a causa del bizzarro requisito che obbliga ad accedere all'applicazione con un account Microsoft e del fatto che gli account aziendali non sono ancora supportati, probabilmente non dispiacerà a nessuno.

Microsoft Defender in sé fa ben poco, offrendo più che altro una panoramica sulla sicurezza del sistema. In realtà è Windows Security a svolgere la maggior parte della protezione quotidiana (e anche piuttosto bene), dal rilevamento dei file dannosi alla scansione periodica del sistema.

TechRadar Pro consiglia vivamente di investire in uno dei migliori antivirus per ottenere il massimo della sicurezza per la vostra azienda. Microsoft Defender ha una funzione che gli consente di disabilitarsi se rileva un dispositivo di terze parti installato sul sistema, quindi se avete un antivirus di qualsiasi altro produttore potete stare tranquilli.

Se pensate che evitare Windows 11 sia la soluzione sappiate che non è sufficiente, dato che un utente di Windows Latest ha scritto che il nuovo Microsoft Defender si è installato da solo anche sul suo portatile con Windows 10.