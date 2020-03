Una volta, il ThinkPad era tra i notebook più riconosciuti del settore professionale, sia esteticamente che per le prestazioni superiori e le specifiche centrate alla produttività aziendale. Se volevi essere sicuro di ottenere uno dei migliori notebook Windows sul mercato, potevi semplicemente scegliere un Lenovo. Negli anni, le cose sono cambiate, con tanti altri marchi che hanno tirato fuori dal cappello le loro offerte professional, dunque la domanda è: c’è ancora posto in questo mondo sfidante per i ThinkPad? Vale la pena uno dei modelli in portafoglio per lanciarsi nello smart working?

Tra i tanti marchi che si sono alternati nel tempo, il ThinkPad ha mantenuto con sé le stesse potenzialità di sempre. Più robusto che mai, con lo stesso grado di certificazione MIL-STD 810g e, in alcuni modelli, la presenza di un materiale in fibra di carbonio impreziosito da un'elegante sensazione soft-touch. E inoltre, là fuori non esistono notebook che sono riusciti a replicare, almeno ad avvicinarsi, alla presenza del trackpoint integrato sui ThinkPad, che per molti è un vero valore aggiunto.

Da decenni Thinkpad è sinonimo di affidabilità e resistenza, e da questo punto di vista non è cambiato nulla con il passaggio da IBM a Lenovo, ormai molti anni fa.

Smart working per il 2020

Consideriamo ad esempio il ThinkPad T590: 1,75 kg per uno schermo da 15,6”, il notebook si pone come potente e solido strumento per il lavoro in mobilità. Dispone di un'ampia gamma di opzioni per lo schermo, dal touchscreen Full HD al 4K Dolby Vision, e offre numerose funzionalità volte proprio a migliorare la produttività, come i microfoni a lunga distanza a due canali con filtro antirumore, la batteria aumentata e la connettività globale LTE-A. E proprio la presenza di uno slot per sfruttare una scheda Sim dati è quanto di meglio si possa chiedere al professionista moderno che è sempre in giro e che spesso non può, o meglio non vuole, connettersi ad una rete pubblica, sicuramente comoda ma non priva di rischi di sicurezza.

Lenovo ha una meritata reputazione come re della mobilità professionale e ciò è dovuto all’estrema attenzione data alle esigenze di questa specifica fetta di utenti. Grande attenzione alla durata della batteria e all’usabilità, soprattutto nella famiglia dei ThinkPad, che eliminano alcuni dei fastidiosi limiti che impediscono di lavorare con serenità. Usarne uno è come aggiornare mani e cervello da un Celeron ad un Core i7. Lenovo garantisce anche un servizio di assistenza dedicato e un’estensione di garanzia per ridurre al minimo le spese per interruzioni e interventi di riparazione imprevisti.

Minor peso, più potenza

Tra i tanti, ThinkPad T490 avvicina di molto il settore dello smart working a quello dell’intrattenimento. Del resto, vada per il business fuori porta ma ogni tanto c’è bisogno anche di svago. E un simile connubio è semplificato da un peso ancora più ridotto (1,46 kg) che non vuol dire rinunciare ad un hardware di “peso”. Mentre i ThinkPad si sono decisamente ridotti di spessore negli ultimi anni, sono ancora un grande passo in avanti rispetto ad altri modelli popolari sul mercato.

E non abbiamo nemmeno accennato alle opzioni di sicurezza, come il filtro PrivacyGuard integrato, che riduce l'angolo di visione, in modo che solo chi è davanti al display possa visualizzare i contenuti, oscurandoli a sguardi indesiderati. Insomma, i ThinkPad sono iconici come sempre, ben costruiti e ancora innovativi. Pronti per dare un’accelerata decisa al nostro lavoro.